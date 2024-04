Premios Platino 2024: confesiones, piropos, perlitas y todo lo que no se vio

Escuchar

Un viaje como excusa para un reencuentro amoroso, un crooner que adora las tortas que le prepara su suegra, una actriz sorprendida con las reglas que rigen en la alfombra roja, los que brillaron por su simpatía y los que no tuvieron su mejor día con la prensa... Los minutos previos a la gala de los premios Platino 2024 dejó unas cuantas declaraciones y momentos que quedaron fuera del alcance de las cámaras, y aquí los vamos a revelar.

Amor, amor, amor

Luisana Lopilato y Michael Bublé dieron un show aparte durante su paso por la red carpet montada en el Teatro Gran Tlachco Xcaret de la Riviera Maya, México. Enfundada en un voluminoso vestido rosa chicle que contrastó con los tonos arena que preponderaron en los looks de la noche, la actriz argentina se paseó con su parlanchín marido, que optó por un sobrio total black para su atuendo. A pura sonrisa, la pareja contó que esta es la primera vez en una década que tenían la oportunidad de vivir una nueva luna de miel: sus hijos quedaron en Canadá y ellos viajaron por unos días al paradisíaco destino para participar de la ceremonia y, claro, descansar . “Hacemos mucha videollamada, porque los extraño un montón”, aseguró Lopilato.

El crooner, en tanto, no dudó en ningún momento en ensalzar la belleza de su esposa frente a cámaras -en un algo entreverado pero simpático español-, y de hecho decidió correrse del centro de la escena cuando los fotógrafos hacían su trabajo. “Ella es la protagonista”, dijo Bublé luego de dar un paso al costado. Además, aseguró ser fan de la afición de su esposa por la gastronomía, pero aseguró que su suegra hace las mejores tortas del mundo. Luisana celebró el elogio para su mamá y coincidió plenamente con su marido.

Luisana Lopilato CARL DE SOUZA - AFP

Juntos pero no revueltos, en cambio, estuvieron Joaquín Furriel y Guillermina Valdés. El actor fue invitado para presentar un premio en la gala y su novia no dudó en acompañarlo, aunque evitaron caminar juntos por la alfombra roja. “ Me trajo hasta acá el ‘bondi Joaquín’ (risas). Lo vine a acompañar, él está viviendo en Madrid y yo viajo a verlo cada vez que puedo. Esta fue una oportunidad de encontrarnos en América, me subí a un avión y vine”, le dijo la actriz a LA NACIÓN. Además, la exmodelo sorprendió con una novedad: “Estoy hace un tiempo escribiendo, nunca lo había hecho... En un principio era una autobiografía pero se está transformando en una ficción porque siento que me da más libertad, aunque hay algo de mí ahí. No tengo ninguna presión, es algo que voy macerando y me encanta que así sea. También estoy analizando un proyecto teatral, pero con tanto viaje no sé si voy a poder”.

Sorpresas y revelaciones

“ Es como raro esto... Una va pasando por la alfombra roja junto a una persona que lleva el cartel con tu nombre. Es todo muy gracioso ”, decía entre risas Pilar Gamboa, nominada a mejor interpretación femenina en una miniserie por su labor en División Palermo, tratando de comprender la lógica que rige en la red carpet para “venderle a la prensa” a los talentos. La actriz finalmente no consiguió alzarse con el galardón, pero aseguró estar muy sorprendida por la repercusión que la serie creada por Santiago Korovsky tuvo en el exterior: “Nunca imaginé que iba a pasar esto, me llegan mensajes de Ecuador, de Colombia, de España... La serie se vio mucho y me parece que fue como un poco de aire fresco en el humor, porque cambia el foco entre ese humor de los 90 que se burlaba de lo distinto hacia la torpeza del que no sabe convivir con lo distinto”. Además, Gamboa adelantó que la segunda temporada del éxito de Netflix ya está escrita, que se están haciendo algunos retoques en el guion y que en julio comienzan con el rodaje.

Pilar Gamboa y Santiago Korovsky Prensa Premios Platino

Korovsky, en tanto, se mostró ilusionado con obtener el premio a mejor interpretación masculina en miniserie o teleserie o el de mejor miniserie o teleserie para División Palermo. Eso no sucedió, pero el actor sí se quedó con el galardón “del público”, entregado un día antes de la gala. “Si gano voy a tener dos, porque el otro es un Platino posta, no es de juguete, que quede claro”, bromeó. “Lo voy a ubicar al lado de los premios Cóndor, de los que fui ganando. Me hice una repisita para poner estatuillas porque la verdad es que nos fue bastante bien”, sumó.

Michel Brown junto a su esposa, Margarita Muñoz ShenkoPhotography

Otro que pasó por la alfombra roja de muy buen humor fue Michel Brown: el actor, que se encuentra viviendo en México desde hace muchos años, se detuvo un buen rato frente a la prensa argentina para conversar acerca de sus futuros proyectos y para destacar la importancia de los premios Platino para una industria cada vez más globalizada. También hubo tiempo para recordar viejas épocas: entrevistado por el periodista Guido Záffora, no dudó en entonar “Mariposa mía”, el tema que interpretaba cuando era parte del team de Jugate conmigo, a mediados de los 90.

Con tal de no responder preguntas incómodas, David Bisbal también recurrió a algunos de sus hits -tal como lo haría horas más tarde en el cierre de la ceremonia- para la periodista y conductora de C5N Fernanda Arena. “Por eso me gustan tanto México y la Argentina, porque cada vez que voy a hacer conciertos a esos países tengo mi repertorio exclusivo”, señaló. Vale destacar que el oriundo de Almería se mostró muy dispuesto con la prensa y se detuvo a conversar con todo aquel que se lo solicitara.

Los más buscados, los más escurridizos

No todos se mostraron tan cómodos durante su paso por la red carpet: Yalitza Aparicio, la actriz que saltó a la fama por su trabajo en Roma, reapareció en los Platino y brindó algunas notas, pero luego huyó raudamente y prefirió obviar a algunos periodistas que esperaban por ella.

Felipe González Otaño ShenkoPhotography

La contracara de Aparicio fue Enzo Vogrincic, el ganador del premio a mejor interpretación masculina en cine por La sociedad de la nieve, quien definitivamente fue otra de las estrellas de la noche y se detuvo en cada espacio para dar notas, se sacó selfies y hasta grabó saludos por video.

Juan Ignacio Caruso ShenkoPhotography

Dos de sus compañeros en el film de J.A. Bayona, Juan Ignacio Caruso y Felipe González Otaño, también fueron muy solicitados pero, según le contaron a LA NACIÓN, habían vivido una experiencia extrema pocas horas antes que aun los mantenía en shock: “Fuimos a bucear, estábamos abajo del agua y nos llamó la atención un pez muy grande que había, miramos a nuestro instructor y nos hizo señas de que era un tiburón. Por suerte estaba distraído o descansando, pero ese podría haber sido el final de nuestra gira de la mano de La sociedad de la nieve”.