Cecilia Roth, entre la emoción y el enojo: “Se ha instalado la idea de que los que hacemos cine somos parásitos del Estado”

Escuchar

El recorte presupuestario en el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa) se convirtió en un tema ineludible este viernes por la mañana en la Riviera Maya mexicana. Horas antes de que los Premios Platino den inicio a su 11ª edición, Cecilia Roth brindó una breve pero contundente conferencia de prensa para diversos medios iberoamericanos y, al dar a conocer sus sensaciones frente el galardón que reconocerá su trayectoria durante la gala del sábado, no dudó en referirse a la crisis que atraviesa la industria en la Argentina.

“Me da una enorme alegría y una enorme emoción estar aquí con gente que hace audiovisual, con todos aquellos y aquellas que sabemos de lo difícil que es hacer cine, hacer series, estar en una pantalla, en una industria que cambia permanentemente como cambian los países. En este momento en la Argentina sí se está haciendo muy difícil hacer cine. La cultura general está en un punto casi de expulsión para todos los que nos dedicamos a esto , que somos enormes cantidades de familias”, dijo la actriz argentina, de 67 años, durante la conferencia que brindó en el salón Diego I del hotel Xcaret Arte, de la que participó LA NACIÓN.

La actriz, de 67 años, recibirá un premio a la trayectoria durante la gala de los Premios Platino de este sábado Prensa Premios Platino

“Quiero que esto se sepa en Latinoamérica y en España; de alguna manera es un pedido de ayuda. Nuestro cine este año tiene una cantidad enorme de representantes, lo que da muestra de que es una industria que da beneficios y que despierta interés masivo en todos lados, no solo en la Argentina. Y este pedido de ayuda también es un llamado de atención: es posible que en los Platino 2025 no haya ningún representante de nuestro país, porque este año no se producirá ni una película en la Argentina ”, aseguró la protagonista de films como Un lugar en el mundo, Martín (Hache) y Una noche con Sabrina Love.

“Somos un eslabón de la cultura de nuestro propio país, y esos eslabones no se pueden cortar. Por eso estoy segura de que esto también pasará”, continuó la actriz que, entre el humor y la coquetería, le rogó a los periodistas que hacían preguntas que la tutearan y no la trataran “de usted”. Minutos más tarde, un incidente eléctrico -que ya se había producido en el inicio de la ceremonia- cortó parte de la iluminación y el micrófono de Roth, quien luego retomó la ronda de preguntas y respuestas sin perder en absoluto el hilo de su discurso.

Cecilia Roth: "Es posible que en los Platino 2025 no haya ningún representante de nuestro país porque este año no se producirá ni una película en la Argentina" Prensa Premios Platino

“El problema es que vivimos en países muy vulnerables, muy frágiles. Hemos construido con mucho trabajo y muchísima lucha una industria que todavía no está instalada sólidamente, por lo que un viento fuerte, como el que está sucediendo ahora en la Argentina, puede voltear instituciones”, indicó.

“El cine necesita del apoyo del Estado, y digo apoyo porque todo se devuelve; se ha instalado la idea de que todos los que hacemos cine o trabajamos dentro del ámbito de lo cultural somos parásitos del Estado. Creo nuestra lucha tiene que ser por modificar esas ideas, que resultan crueles e injustas (...). Nadie pide más de lo que merece, nadie le pide dinero al Estado”, sumó, para luego denunciar el desmantelamiento de “el Incaa, la ENERC, el Festival de Mar del Plata” por parte de la gestión de Javier Milei.

Este sábado, Roth recibirá el Platino a la Trayectoria, galardón que en el pasado recibieron figuras de la talla de Ricardo Darín, Carmen Maura, Antonio Banderas, Adriana Barraza y Benicio Del Toro. La ceremonia será transmitida en vivo por TNT y Max a partir de las 22, desde el Teatro Gran Tlachco del Parque Xcaret.

El chiste de Juan Antonio Bayona sobre Milei

Una vez finalizada la conferencia de prensa, Axel Kuschevatzky -quien ofició de maestro de ceremonias- introdujo a los ganadores de los Platino del Público, auspiciados por una línea aérea española que es patrocinadora de los premios.

La española Úrsula Corberó por El cuerpo en llamas fue distinguida como mejor interpretación femenina en serie o miniserie, y también la ficción de Netflix se quedó con el trofeo a mejor serie o miniserie. El argentino Santiago Korovsky, en tanto, se alzó con el galardón por su trabajo al frente de División Palermo. “Quiero agradecerle al Incaa, que nos dio el impulso a través de un concurso en el que presentamos un video de dos minutos para vender la serie. División Palermo sin el Incaa jamás hubiera llegado a Netflix. Y en estos tiempos raros que nos tocan vivir, reírse un poco y pensar las cosas con humor me parece más importante que nunca ”, dijo al momento de retirar su estatuilla.

En cine, Dolores Fonzi fue distinguida por su protagónico en su opera prima Blondi. La actriz, que se encontraba acompañada por su pareja, el director, Santiago Mitre, tampoco pudo obviar la crisis que atraviesa el Incaa, aunque tocó el tema de una manera más indirecta: “Aguante el cine argentino. No nos van a parar, no hay que rendirse nunca ”, dijo tras dar los agradecimientos correspondientes.

El actor uruguayo Enzo Vogrincic ganó el premio a mejor interpretación masculina en cine por La sociedad de la nieve, película que también se quedó con el Platino del público. Juan Antonio Bayona, su director, subió a recoger su premio, y en medio de su discurso, la base de la estatuilla cayó al piso. “Uy, se desarmó... Qué curiosa esta ceremonia, es un poquito... Yo creo que hay un asesor de Javier Milei a cargo del grupo electrógeno, por favor ya retírenlo de la sala ”, bromeó en referencia a los problemas técnicos que provocaron cortes de luz y de sonido en tres momentos de la conferencia de prensa.