Yanina Latorre dio a conocer impactantes detalles sobre el divorcio de Pampita y el patrimonio de Roberto García Moritán

Después de que se conociera que Carolina ‘Pampita’ Ardohain inició los trámites de divorcio el mismo día que Roberto García Moritán abandonó la casa que compartían en Barrio Parque, Yanina Latorre reveló este viernes en LAM (América TV) algunos detalles de la supuesta demanda que inició la modelo sobre para la disolución del matrimonio.

Roberto García Moritán y Pampita dieron el sí el 22 de noviembre de 2019 y en 2021 se convirtieron en padres de Anita

Primero, comenzó Pepe Ochoa diciendo que el ahora exministro de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires, hasta el día de hoy, no tenía abogados que lo representen. “El juez decidió extender el plazo y Moritán tiene hasta el 24 de octubre a las 10 de la mañana para contestar, si no Pampita básicamente lo que va a hacer es pedir que se declare el divorcio y seguir adelante con otros temas que tendrían que ver con el régimen de visitas, alimentos, etcétera”, señaló.

En ese sentido, Ángel de Brito preguntó de qué iba a vivir el político, lo que le dio el pie a Yanina Latorre para leer el documento sobre su patrimonio. “Es monotributista, está registrado en dos sociedades, que es autoridad, pero no hay ni facturación, ni ingresos, ni nada”, comenzó diciendo.

Roberto García Moritán renunció esta tarde al cargo de ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires Marcelo Aguilar Lopez

Y siguió: “Situación laboral pone ‘Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires’. Remuneración 5.512.181 pesos. Está inscripto como actividad, servicios generales en la administración pública (...) Últimos trabajos conocidos, Gobierno de la Ciudad, siete meses; Legislatura de la Ciudad, dos años; Gobernación de la provincia de Buenos Aires, un año y tres meses. No hay trabajos privados”.

Sobre sus bienes, en el informe no tiene vehículos, información que les llamó la atención a todos en el piso y sugirieron que seguramente no los tiene declarados. Además, agregaron que tiene diez domicilios declarados, repartidos entre San Isidro, Palermo, Recoleta y Beccar, entre otros. Estos tendrían que ver con todos los lugares en los que vivió y no eliminó en los datos de Afip.

Asimismo, ‘la angelita’ dijo que en julio de este año, García Moritán tenía una sola cuenta bancaria con un total de 4.200.000 pesos y no registra cheques rechazados.

