Matt Damon vivió junto a su familia un momento de tensión en Grecia, tras una amenaza de bomba

Aprovechando las vacaciones de verano en el hemisferio norte, Matt Damon y su familia viajaron hasta Grecia para descansar y disfrutar unos días del mar. Sin embargo, este sábado, la familia vivió un momento de tensión debido a una amenaza de bomba que los obligó a interrumpir el divertido momento que estaban pasando en un bar.

La estrella de Hollywood estaba junto a su mujer, la argentina Luciana Barroso, tomando algo en un negocio ubicado en Mykonos cuando la policía local los obligó a evacuar el lugar en el que se encontraban. Según se supo, las fuerzas de seguridad recibieron un correo electrónico anónimo a las 23, en el que afirmaban que se habían colocado artefactos explosivos en cuatro puestos de comida de la isla griega, un popular destino turístico en esta época del año.

En la zona más concurrida de la ciudad había aproximadamente unas 4000 personas relajándose. Ni bien la policía recibió esta alarma, que terminó siendo falsa , le pidieron a los propietarios de todos los bares que bajaran el volumen de la música y guiaran a los clientes hacia la salida de forma tranquila y ordenada.

Damon, que está instalado en Mykonos desde hace una semana con su esposa y sus hijas -Alexia, de 25 años, Isabella, de 18, Gia, de 15 y Stella, de 13- fue una de las personas evacuadas, ya que se encontraba en uno de los locales en donde supuestamente había un artefacto explosivo. En videos que circularon por las redes sociales, se puede ver al actor, de 53 años, tranquilo y comportándose de forma amable con los que lo rodeaban mientras seguía las instrucciones de evacuación .

Durante una charla con el medio griego Protothema, el propietario de un bar habló del momento de tensión que vivieron todos. “Al recibir el aviso de la policía, redujimos la música y pusimos a salvo a nuestros clientes”, explicó y sumó: “Fue una situación difícil, pero conseguimos mantener el orden”. Unas horas después del caos, la policía local confirmó que la amenaza era falsa.

Una familia modelo

La pareja lleva más de 20 años de relación Evan Agostini - Invision

Damon y Barroso tienen una de las familias más consolidadas de la industria de Hollywood. La pareja se conoció en 2003, en Miami, en el bar de playa en donde ella era moza. Él fue a tomar algo después de una larga jornada de grabación y se enamoró por completo.

“Estábamos filmando con Eva Mendes en una playa de Miami cuando un grupo de fans me rodeó, me acosó como un enjambre de avispas y escapé. Me escondí detrás de la barra de un bar y apareció ella, que me miró y me preguntó: ‘¿Qué hacés acá?’”, recordó el galán sobre aquel día. “Dicen que algo increíble te pasa cuando conocés a la mujer de tu vida y así fue. Juro por Dios que me sucedió algo indescriptible. Cuando la vi, fue como si me golpeara un rayo”, confesó.

Dos años después, la pareja pasó por el altar para oficializar la unión y formar una familia junto a Alexia, la pequeña hija de ella de una relación anterior. No tardaron mucho en agrandar la tribu: en 2006 llegó la primera hija de la pareja, Isabella; dos años más tarde, nació Gia Zavala, y en 2010, su tercera hija, Stella. Damon, además, adoptó legalmente a Alexia.

“Uno debe estar con la persona que ama el mayor tiempo posible. Luciana es mi otra mitad . Tenemos un acuerdo: nunca estoy fuera de casa más de dos semanas. Soy un tipo afortunado. Vivo rodeado de hermosas mujeres: mi esposa y mis cuatro hijas. No puedo disponer mucho tiempo del baño, pero ese es solo un mal menor”, dijo el actor hace un tiempo valorando y alabando la familia que formó y la pareja que tiene con Barroso, con quien lleva más de 20 años de amor.

