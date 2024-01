escuchar

Entre sets de grabaciones, luces, alfombras rojas y entregas de premios, surgieron algunas de las amistades más emblemáticas de Hollywood. A lo largo de los años se formaron duplas icónicas como las de Leonardo DiCaprio y Tobey Maguire; Penélope Cruz y Salma Hayek, y Taylor Swift y Selena Gómez. Pero, una de las más memorables es, sin dudas, la de Matt Damon y Ben Affleck. Socios en escena, mejores amigos en la vida real y ganadores del premio Oscar. Ahora, para felicidad de los fanáticos, volverán a reunirse para un nuevo proyecto de la mano de Netflix.

El gran vínculo entre los actores es sin dudas una de las más reconocidas de Hollywood. Pero, lo cierto es que no solo son amigos, sino también compañeros de trabajo. En 1997 ganaron el premio Oscar a mejor guion original por Good Will Hunting, película que tuvo a Damon y a Robin Williams como protagonistas y a Affleck como parte del reparto. En 2021, en tanto, fueron productores y actores de la cinta The Last Duel, dirigida por Ridley Scott.

Ben Affleck y Matt Damon, amigos delante y detrás de las cámaras

Ahora, trascendió que una producción de Netflix volverá a reunir a la dupla. Según consignó The Hollywood Reporter, trabajarán juntos en la película Animals (Animales). Una vez más, Affleck oficiará de director y Damon de protagonista. Según se estima, el rodaje comenzará en marzo en Los Ángeles y el guion estará a cargo de Connor McIntyre y Billy Ray.

En cuanto a la temática del film, según informó el mencionado medio, será un thriller policial sobre un político y su esposa que deben hacerle frente a una terrible situación: al secuestro de su hijo. En medio de la carrera por la alcaldía y rodeados de enemigos por todos lados, el matrimonio deberá hacer todo y más por salvarlo. Además de llevar adelante sus respectivos roles, Affleck y Damon también serán productores de la película a través de su estudio, Artists Equity.

El último proyecto en la pantalla grande que unió a los amigos fue Air, película basada en hechos reales que recrea la época en la que Nike firmó con Michael Jordan antes de que se convirtiera en la máxima figura de la NBA. En esa ocasión dupla compartió elenco con Viola Davis, Jason Bateman, Chris Messina, Chris Tucker y Marlon Wayans.

Ben Affleck, Jason Bateman y Matt Damon en el detrás de escena de Air (Foto: Instagram @airmovie)

Además de dirigir, el protagonista de Gone Girl (Perdida) interpretó a Phil Knight, mientras que Damon se puso en la piel de Sonny Vaccaro. El film, que fue producido por el estudio de ambos y distribuido por Amazon Studios, recibió dos nominaciones a los premios Globo de Oro en las categorías de Mejor Película de Comedia y Mejor Actor de Comedia.

El atrapante thriller psicológico protagonizado por Matt Damon que fue aclamado por la crítica

Para los fanáticos del cine de Damon, en Netflix hay un atrapante thriller que protagonizó en 1999 y que hasta la fecha sigue dando de que hablar. ¿Cuál? El talento de Mr. Ripley, un film basado en el libro con el mismo nombre, de Patricia Highsmith y dirigido por Anthony Minghella. Cuanta con un elenco celestial: además de Matt, también están Jude Law, Gwyneth Paltrow, Philip Seymour Hoffman y Cate Blanchett.

Matt Damon y Cate Blanchett en El talento de Mr. Ripley, Netflix

“El estafador Tom Ripley se abre camino en la lujosa vida de un heredero carismático y toma medidas extremas para evitar que sus mentiras salgan a la luz”, reza la sinopsis disponible en la plataforma. La película dura horas y 20 minutos y en su historial acumuló cinco nominaciones a los premios Oscar y a los Globo de Oro.