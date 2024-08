La habitación de al lado: se conocieron las primeras imágenes del esperado primer largometraje de Pedro Almodóvar en inglés

Escuchar

“Creo que más tarde o más temprano, lo voy a hacer”, prometía Pedro Almodóvar a la revista IndieWire en 2023, cuando le consultaban sobre la posibilidad de que, después de cuatro décadas de carrera exitosa y celebrada en todo el mundo, fuera a dirigir un largometraje hablado en inglés. La cuenta pendiente del director español por fin está a punto de ser saldada. Su nueva película, La habitación de al lado, protagonizada por Tilda Swinton y Julianne Moore tendrá su premiere mundial el 2 de septiembre en el Festival de cine de Venecia. Esta semana se dio a conocer el primer adelanto del esperado film que se rodó entre Madrid y Nueva York, cuyo guion fue escrito por el propio realizador a partir de una novela Cuál es tu tormento, de la escritora norteamericana Sigrid Nunez.

Fiel al estilo Almodóvar, el tráiler es más una evocación de sentimientos, climas y complicados vínculos que una introducción narrativa aunque desde El Deseo, la productora de los hermanos Almodóvar, ya habían dado a conocer una síntesis del argumento que le da más espesor a lo que se ve en el corto de poco más de un minuto. Según la descripción, en el film que llegaría a las salas locales distribuido por Warner a principios de 2025, Swinton y Moore interpretan a Martha e Ingrid, respectivamente, dos escritoras de éxito que se hicieron amigas cuando trabajaban en una revista pero se distanciaron cuando la primera se dedicó al periodismo de guerra y la segunda a la ficción. Su reunión las lleva a explorar su pasado y su vínculo cruzado por “la interminable crueldad de la guerra y las dos muy diferentes maneras en que las autoras escriben sobre la realidad, la muerte, la amistad y el placer sexual, al tiempo que se vuelven las mejores aliadas para pelear contra el horror”. En la película también aparecen los actores norteamericanos John Turturro y Alessandro Nivola, además del argentino español Juan Diego Botto.

Moore, Almodóvar y Swinton en el rodaje de La habitación de al lado x @AgustinAlmo

“Tuve que esperar seis meses a Pedro Pascal y a Ethan Hawke para hacer Extraña forma de vida y en ese momento de espera me puse a escribir La habitación de al lado, aunque estaba pendiente de que Cate Blanchett –era el año de Tár– se liberara de la serie de Alfonso Cuarón que estaba rodando en ese momento y de una película australiana que tenía agendada después”, recordó el director en el reportaje con la revista Vogue española que en su nueva edición tiene a las protagonistas de su nuevo film en la portada. La cargada agenda de Blanchett resultó ser un impedimento para que La habitación de al lado por fin se pusiera en marcha y parecía que el primer proyecto hablado enteramente en inglés del director manchego volvería a quedar en la nada. Antes, en 2022, Almodóvar había decidido apartarse del proyecto de adaptar la novela Manual para mujeres de la limpieza, de Lucía Berlin que tenía a la actriz australiana como protagonista y productora.

Julianne Moore y Tilda Swinton en una escena de La habitación de al lado, el primer largometraje de Pedro Almodóvar enteramente hablado en inglés El Deseo

Sin embargo, en esta oportunidad el director decidió seguir adelante y, como Blanchett no estaba disponible, convocó a Swinton y Moore para convertirse en sus nuevas musas. En el caso de Swinton, la novedad no era tal: ya habían trabajado juntos en el cortometraje La voz humana, el primer intento de Almodóvar de hacer una ficción en inglés. Cuando su segundo corto en ese idioma, el mencionado Extraña forma de vida, cumplió con sus expectativas, el realizador decidió que a diferencia de lo que había sentido en 2022-. ”No me sentía capacitado físicamente para los rigores de aquel rodaje”, le dijo a Vogue-, ahora sí estaba listo para el nuevo desafío de dirigir un largometraje en inglés.

Para Moore, según explicó en la entrevista, publicada esta semana para anunciar la presencia del film en Venecia y luego en los festivales de Toronto y Nueva York, la invitación para formar parte del elenco de La habitación de al lado llegó en forma de un sorpresivo mail . “Fue una locura porque sucedió de una manera totalmente inesperada. Abrí mi computadora una mañana y ahí estaba. Me volví completamente loca”, rememora. “Le comenté a mi marido que Pedro Almodóvar me acababa de mandar un mensaje en el que me pedía que hiciera una película con él y me dijo que tenía que decir sí sin pestañear”, contó la actriz norteamericana, la mitad del dúo de nuevas y anglosajonas “chicas” Almodóvar.