Jennifer Lopez está furiosa y busca que Ben Affleck le devuelva todo lo que “invirtió” en él

“JLo está lista para jugar duro”. Luego de solicitar el divorcio de Ben Affleck, tras una segunda vuelta y dos años de amor, y con la sensación de haber sido humillada y el dolor de lo que no pudo ser, Jennifer Lopez está furiosa. Y si bien la expareja no firmó en ningún momento un acuerdo prenupcial, la cantante buscará de ahora en adelante que el actor y director le devuelva todo lo que “invirtió” en él.

Jennifer Lopez siente que todos los gastos, hasta el café, corrieron por cuenta de ella Backgrid/The Grosby Group

Lopez, de 55 años, pidió ayer el divorcio en una corte de Los Ángeles sin la intervención de un abogado. Lo hizo el mismo día en el que hubiera cumplido dos años de casada. Según los documentos, la también actriz indicó que la fecha de separación fue el 26 de abril de este año. Lopez y Affleck se casaron en julio de 2022 en Las Vegas en lo que fue una de las segundas vueltas más celebradas en el mundo del espectáculo: a comienzos de 2000 tuvieron una relación que terminó justo antes de pasar por el altar. Un mes después, el 20 de agosto de 2022, festejaron con una enorme ceremonia.

Sin acuerdo prenupcial

Algo que llamó la atención del matrimonio de Affleck y Lopez es que no hubo un acuerdo prenupcial. Por eso, las ganancias individuales que cosecharon los últimos dos años -ya sea de proyectos cinematográficos, discográficos o publicitarios- serían propiedad conyugal.

Según el diario inglés Daily Mail, JLo tiene un patrimonio neto de 400 millones de dólares, estrenó tres películas desde que se casó con Affleck y llevó adelante un proyecto autofinanciado, This Is Me... Now: A Love Story, que le costó 20 millones de dólares. La reina del Bronx, además, lanzó su línea de cócteles Delola en 2023. Por su parte, el actor de Perdida tiene un patrimonio neto reportado de 150 millones de dólares y este último tiempo protagonizó Air e Hipnosis: Arma invisible completó la producción de una secuela de El contador y llevó a cabo varios proyectos más.

Ben Affleck y Jennifer López en uno de los tantos eventos que la tuvieron a ella como protagonista

En conjunto, la ahora sí expareja trabajó en Unstoppable, el film que la tiene a ella como protagonista, que él produjo junto a Matt Damon a través de Artists Equity y que tendrá su gran estreno en el Festival de Cine de Toronto, que tendrá lugar del 5 al 15 de septiembre. Sobre los trabajos que tenían planificado compartir, lo más probable es que no se lleven a cabo o que alguno abandone el proyecto.

En relación con los bienes, Affleck y Lopez pusieron ya a la venta la mansión de 60,85 millones de dólares que compraron el año pasado en Beverly Hills, California.

La propiedad que Jennifer Lopez y Ben Affleck compraron en Beverly Hills y que ya pusieron a la venta Realtor - @jlo / Instagram

La batalla por el dinero

El pedido de divorcio tuvo lugar en medio de una batalla sin resolver por el dinero . Según fuentes cercanas a la pareja, los ex han estado envueltos en los últimos meses en tensas negociaciones para llegar a un acuerdo. Incluso, publicó el Daily Mail, se volvió tan áspero el diálogo, que dejaron de hablarse por un tiempo. Ahora, la cantante llegó a un punto que parece no tener retorno : está furiosa.

“Jennifer está furiosa. Él la ha humillado”, le dijo una fuente cercana de la expareja al portal Page Six hace unos días. “Él la humilló porque ella hizo todo un tema del reencuentro al decir que él era el amor de su vida. Se casaron hace dos años. Esto es una especie de récord, no son niños pequeños”, agregó.

The Blast fue otro de los medios que habló del sentimiento de la intérprete. El mes pasado, informó que Lopez se había estado “preparando para un divorcio complicado” y que su objetivo era adquirir la mitad de los 150 millones de dólares que posee Affleck. Radar Online, por su cuenta, publicó que la cantante fue quien cubrió muchos de los gastos del matrimonio y que Affleck se había “quejado de gastar dinero”.

Ben Affleck y Jennifer Lopez besándose mientras ella se marcha en jet privado a Miami 7 de noviembre de 2021 x17/The Grosby Group

En ese contexto, personas cercanas a las estrellas de Hollywood expresaron que Lopez sintió que Affleck había “aprovechado” su riqueza, por lo que le “exigió un inventario completo de lo que ella gastó en comparación con lo que él gastó. “Quiere que le devuelvan todo el dinero que ella ´invirtió´”, reprodujo el Daily Mail. “Ella no es la que renunció a su matrimonio y se siente seriamente quemada y está sedienta de sangre”, aseguraron.

El motor de la búsqueda de compensación por parte de Lopez fue la actitud de Affleck este último tiempo. “Si él hubiera permanecido en el matrimonio como un buen chico, a ella no le habría importado”, agregó la misma fuente. “Pero él la abandonó y, en última instancia, Jennifer siempre se venga y ahora está lista para jugar duro”.

El sitio TMZ dio algunos detalles más de lo que JLo “gastó” en su exmarido. Según una fuente consultada, ella “está sumando todas las facturas de jet privado que figuran en su tarjeta de crédito, los hoteles, las comidas, la ropa, las compras de café y la nafta”. “El alto costo de vida se pagó con su dinero. Ella también pagó la mayor parte de esa mansión de 60 millones de dólares que compraron”, agregó.

