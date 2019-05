La muerte de Peter Mayhew enluta el día de Star Wars

El actor británico tenía 74 años; a pesar de no pronunciar palabra en los films, su Chewbacca dejó su marca en la cultura pop

El actor británico Peter Mayhew, quien interpretó a Chewbacca en la saga de Star Wars, murió anteayer, a los 74 años, en su casa de Texas, donde vivía desde que se casó con Angie Luker, estadounidense a la que conoció en una convención dedicada al universo imaginado por George Lucas. Su muerte fue confirmada por sus allegados en el perfil oficial de Twitter del artista: "La familia de Peter Mayhew, con profundo amor y tristeza, lamenta compartir la noticia de que Peter ha fallecido".

"Era el más gentil de los gigantes. Un gran hombre con un corazón aún más grande, que siempre me hacía sonreír. Soy una mejor persona al haberlo conocido", lo recordó Mark Hamill. En un sentido similar se expresó el propio Lucas, que afirmó que era "lo más próximo a un wookiee que podía ser un humano: aprendí que siempre debía dejarlo salirse con la suya".

Mayhew protagonizó durante las tres primeras películas de la saga al leal y peludo compañero de Han Solo, el personaje interpretado por Harrison Ford, además de ser el copiloto de la famosa nave que los transportaba, el Halcón Milenario. Pese a que su particular personaje, de 200 años de edad, nunca llegó a pronunciar ninguna palabra (se comunicaba por gruñidos y aullidos animales), se convirtió en una de las figuras más carismáticas e icónicas de la legendaria saga de ciencia ficción, gracias a la habilidad del londinense para darle sentimientos y personalidad reconocibles a su personaje sin necesidad de diálogos.

"Peter Mayhew era un hombre de enorme dignidad y noble carácter -afirmó en un comunicado Harrison Ford-. Fuimos compañeros en el cine y amigos en la vida por más de treinta años. Lo quise muchísimo. Ni yo ni millones de fanáticos olvidaremos todo lo que nos dio". Mayhew encarnó a Chewbacca en Una nueva esperanza (1977); El imperio contraataca (1980) y El retorno del Jedi (1983). Fue elegido al inicio de la saga mientras trabajaba en un hospital por su altura, que superaba a la de David Prowse, quien daba vida a Darth Vader (la voz del villano era la del norteamericano James Earl Jones).

Empezó en el mundo del cine como el Minotauro de Simbad y el ojo del tigre, rodada entre España y Malta. Aunque volvió a su trabajo en el hospital, uno de los productores, Gary Kurtz, se quedó con sus datos, y cuando Prowse pasó de ser Chewbacca (primer papel para el que había sido contratado) a Vader, se pusieron en contacto con él.

Por su mala salud tuvo que abandonar la saga tras El último Jedi (2017), y colaboró asesorando a su sucesor en el papel, el finlandés Joonas Suotamo, asegurándose que se comportara como un auténtico wookiee. El actor británico, de 2,18 metros de estatura, había vuelto a interpretar el papel en La venganza de los Sith (2005), que cerró la segunda trilogía de la saga; y El despertar de la fuerza (2015), que inició la tercera y, hasta ahora, última trilogía, que se cerrará en diciembre con The Rise of Skywalker.

Sus familiares destacaron en el comunicado que para esta reaparición Mayhew trabajó sin descanso para superar sus problemas de movilidad. "Para él, la familia de Star Wars significaba mucho más que un personaje en una película".

Gracias al éxito de las películas, Mayhew participó durante décadas en los encuentros con seguidores en todo el mundo hasta convertirse en uno de los artistas más queridos de la saga. Tampoco necesitó trabajar en otros productos audiovisuales que no tuvieran relación con Star Wars: desde Terror (1978) y la serie Dark Towers (1981) no volvió a encarnar a otro personaje que no fuera Chewbacca.

La noticia de su muerte, pocos días antes del Día de Star Wars, que se celebra hoy, enlutó a la comunidad de seguidores en todo el mundo. La mayoría de ellos recordaron la especial relación que tenía con Carrie Fisher, quien interpretaba a la princesa Leia y murió en 2017. "Carrie era la luz más brillante en cada habitación en la que entraba. Tenía un sentido del humor como no hay otro. La extrañaré por siempre", escribió Mayhew a la muerte de Fisher, cuyo personaje será parte del cierre de la historia de los Skywalker, en el Episodio IX.