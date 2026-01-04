Los imperdibles de 2026: de Adrián Suar, Guillermo Francella y Marianela Núñez a Bridgerton y AC/DC

Después de los balances, llega el tiempo de las novedades. Este año que recién comienza genera altas expectativas por el desembarco en los escenarios locales de grandes figuras musicales, así como la llegada a las pantallas de importantes producciones, tanto extranjeras como nacionales. Desde LA NACION, un resumen de todo lo que ya asoma como atractivo e indispensable para la agenda del buen espectador en 2026.

Cine

Secuelas convocantes

Falta la confirmación de la realidad, pero hay fundadas razones para creer que los cines locales tendrán mucho más movimiento en 2026, superando los alicaídos números del año que pasó, gracias a dos regresos que en sus apariciones previas tuvieron convocatorias multimillonarias: Toy Story 5 (estreno, 18 de junio) y Minions 3 (2 de julio). El amplio mapa de secuelas, relanzamientos y continuaciones llegado desde Hollywood para el entretenimiento a gran escala incluye otros lanzamientos de altísimo perfil: Super Mario Galaxy (2 de abril), Supergirl (25 de junio), Moana con personajes de carne y hueso (9 de julio) y Spider Man: Brand New Day (30 de julio). También veremos El diablo viste a la moda 2 (30 de abril) y un nuevo capítulo de Los juegos del hambre el 19 de noviembre. Y el año se cerrará con dos estrenos enormes previstos para el mismo día: Avengers: Doomsday y Duna parte 3 (17 de diciembre).

Regresos de autor

El regreso de grandes autores también marcará 2026 en los cines. El 11 de julio se estrena Disclosure Day, la película de ciencia ficción que Steven Spielberg filmó en medio de un secreto absoluto. Una semana después, el 17 de julio, vuelve Christopher Nolan con su esperadísima versión de un clásico entre clásicos, La Odisea. Y a lo largo del año llegarán las nuevas películas de Emerald Ferrell (otra versión de Cumbres borrascosas, el 12 de febrero), Pedro Almodóvar (Amarga Navidad, el 28 de mayo) y Alejandro G. Iñárritu (Digger, con Tom Cruise y guion del argentino Nicolás Giacobone, el 1° de octubre)

Novedades argentinas

Todos auguran un 2026 con menos estrenos argentinos que en los últimos años. La mayor atracción potencial en los cines es la nueva película como protagonista y director de Adrián Suar (Historia de un narcisista, 13 de agosto), esta vez junto a Natalia Oreiro. Llegarán también a los cines Pepita la pistolera (2 de abril), con Luisana Lopilato, y Vacaciones con papá (17 de septiembre), con Darío Barassi. Vuelve Guillermo Francella con una película filmada en España (Playa de lobos, 26 de febrero). Y en fecha a confirmar se estrenarán el esperado documental de Lucrecia Martel Nuestra tierra; Glaxo, la nueva película de Benjamín Naishtat (Puán) con Lali Espósito, Esteban Lamothe y Esteban Bigliardi, y, tal vez, la segunda parte de La libertad, de Lisandro Alonso. Lo dejamos acá (con Ricardo Darín y Diego Peretti) y la versión para el cine de Parque Lezama (dirigida por Juan José Campanella, con Eduardo Blanco y Luis Brandoni) también se conocerán en 2026, pero con estreno directo en Netflix.

Series

Regresos esperados

El año comienza con las nuevas temporadas de series exitosas. Las primeras en salir al ruedo serán The Pitt (HBO Max), el drama médico ganador del Emmy que se verá desde el 8 de enero, mientras que a finales del mes, el 29, en Netflix debutará la primera parte de la esperada cuarta temporada de Bridgerton que concluirá en febrero. Además, el 18 de enero por fin se podrá ver Un caballero de los siete reinos (HBO), el nuevo spin off de Game of Thrones. Y en abril (no se conoce aún la fecha exacta) llegará por fin la conclusión de Euphoria a HBO. Del lado de las producciones nacionales están confirmados los retornos de Margarita, Viudas negras (HBO Max) y En el barro (Netflix).

Estrellas

Cecilia Roth como Moria Casán en la miniserie de Netflix que se estrenará en 2026 Alina Schrwarcz / Netflix

En 2026 llegará la biografía dedicada a Moria Casán que produce Netflix protagonizada por Sofía Gala, Griselda Siciliani y Cecilia Roth como la diva argentina. Entre las producciones internacionales se destacará el policial Scarpetta (Prime Video) encabezado por Nicole Kidman y Jamie Lee Curtis quienes interpretarán a dos hermanas tratando de recomponer su complicado vínculo. Llegará a la plataforma el 11 de marzo.

Confirmadas sin fecha

Una imagen de Los testamentos, el spin off de El cuento de la criada que se verá por Disney+ Disney - Disney

Entre las ficciones más esperadas que todavía no revelaron sus fechas de estreno están Los testamentos, la continuación de El cuento de la criada, que se verá en Disney+; Elle, la precuela de Legalmente rubia centrada en los años como estudiante de secundaria de Elle Woods (Prime Video); Half Man (HBO), la miniserie creada y protagonizada por Richard Gadd (Bebé reno) y la nueva versión de La familia Ingalls que estará disponible en Netflix.

Televisión

Santiago del Moro, Pergolini y Beto Casella, tres figuras para la pantalla de 2026

A pesar de que se espera un año sin demasiadas sorpresas, la pantalla chica tendrá algunas propuestas que valen la pena destacar. Este será nuevamente el año del Mundial de Fútbol que tendrá sede en tres países: Estados Unidos, México y Canadá. El próximo certamen se llevará a cabo entre el 11 de junio y el 19 de julio y la Selección argentina intentará defender el título. Telefe será el encargado de emitir los partidos y tendrá transmisiones especiales de Marley con Por el mundo mundial, entre otros programas especiales. A finales de febrero llegará Gran Hermano, generación dorada de la mano de Santiago del Moro. Y si bien por ahora se sabe poco y nada, prometieron darle espacio a famosos e ignotos en esta nueva temporada que seguramente dará que hablar por varios meses. Por su parte, Susana Giménez vuelve a la pantalla con especiales mensuales con grandes figuras del mundo del espectáculo, como ya hizo anteriormente con Verónica Castro y Sebastián Yatra, entre otros.

Durante el mes de enero, eltrece tendrá a Mirtha Legrand y a Juana Viale desde Mar del Plata. La diva comienza su temporada número 58 al aire y como siempre sus cenas dejarán tela para cortar. En marzo llegará una nueva temporada de Otro día perdido. El ciclo que conduce Mario Pergolini fue la sorpresa de este año por su calidad, innovación y tratamiento de los temas y sus invitados. Por delante, tiene el desafío de volver renovado con sorpresas que sigan seduciendo al espectador.

América lanzará una de sus grandes apuestas en febrero. La salida de Beto Casella de elnueve y su desembarco en el canal de la calle Fitz Roy fue uno de los pases del año. Sin nombre confirmado, se presume que será BTV, el conductor estará en el horario de las 22, acompañado por Any Ventura, Alejandra Magilietti, Mariela Fernández, Walter Queijeiro, Joe Fernández, Leo Raff, Agustín Guardis, exparticipante de Gran Hermano, Enzo Aguilar, Franco Casella y Mariano Flax, el tradicional locutor de Bendita.

Teatro

Tiempos de musicales

Para 2026 la cartelera porteña estará copada de propuestas musicales. Damián Betular, el señor de los postres y jurado de MasterChef, se pondrá peluca y vestidos ajustados para encarar a Edna Turnblad, la protagonista de Hairspray que en cine encararon Divine y John Travolta y, en teatro, Enrique Pinti. Se estrenará en el Coliseo y contará con dirección de Fer Dente quien será el protagonista del musical Company, la obra de Stephen Sondheim que él mismo dirigirá.

Con el paso de los meses vendrán tres tanques protagonizados por gente menuda y desconocida -por ahora-: Annie, la historia de una niña que vive en un orfanato, irá al Broadway con dirección artística de Gustavo Yankelevich y Nicolás Vázquez; Billy Elliot, la trama de un niño de 11 años perteneciente a una familia minera que descubre su pasión por el ballet, hará temporada en El Nacional; y Charlie y la fábrica de chocolate, la historia de otro chico de una familia de escasos recursos que conoce al excéntrico dueño de la fábrica de chocolate, el famoso Willy Wonka que en cine interpretaron Johnny Depp y Timothée Chalamet; irá al Gran Rex. Los mismos productores de La sirenita, Matilda y School of Rock confiaron en Agustín “Rada” Aristarán para ese rol.

Historias intensas y provocadoras

Guillermo Francella regresará al teatro con la versión de Desde el jardín, la conmovedora trama que en la pantalla grande protagonizó Peter Sellers. Será en el Metropolitan junto a Andrea Frigerio, Martín Seefeld y Víctor Laplace dirigidos por Marcos Carnevale. Por su parte, otra historia conocida por su paso por el cine hará desembarcará en el Multiteatro. Benjamín Vicuña y Esteban Lamothe harán Secretos en la montaña, dirigidos por Javier Daulte. La dupla protagonizará la trama que Ang Lee, en 2005, interpretaron Heath Ledger y Jake Gyllenhaal. Entre tantas versiones de películas, autores o compositores extranjeros se estrenará en El Nacional un texto del argentino Mariano Pensotti, quien también lo dirigirá. El elenco de Sottovoce se las trae: Adrián Suar, Lorena Vega, Carla Peterson y Fernán Mirás.

Música

Leyendas

A diez años del último show que Robert Plant dio en nuestro país, la voz legendaria de Led Zeppelin vuelve para presentar su recién estrenado álbum Saving Grace, con el que estrena banda nueva junto a la cantante Suzi Dian. Dará dos conciertos de Buenos Aires, 10 y 11 de mayo en el Teatro Gran Rex; luego, el 14 de mayo en Plaza de la Música de Córdoba y el 16 el Metropolitano de Rosario.

Hace diez años el guitarrista Andy Summers creó una versión de The Police junto a dos músicos brasileños, que forma parte de bandas famosas, Joao Barone (Paralamas) y Rodrigo Santos (Barao Vermelho). Call The Police se llama y se rearma una vez al año, para dar algunos conciertos. En febrero pasará por Buenos Aires (la primera función será el 27 de febrero, en el ND Teatro, y se acaba de agregar una segunda, para el 1° de marzo). Cuando Johnny “Rotten” Lydon vuelva a poner los pies en Buenos Aires habrá cumplido 70 años. Y mientras muchos grupos anuncian su gira de despedida, al frente de su banda Public Image LTD, él dice: “This Is Not The LastTour (este no es el último tour)”, quizás porque alguna vez le han preguntado por el futuro de su veterana banda, que hizo escuela en la escena post punk, a finales de la década del setenta y que luego tuvo varias pausas y regresos. P.I.L, 11 de abril, Complejo Art Media.

Esperado regreso

La última vez que AC/DC, la banda encabezada por Angus Young, tocó en la Argentina fue en 2009, con una serie de tres shows, en el Monumental del barrio de Núñez. Para no ser menos, a casi 17 años de aquella visita, los australianos darán otra vez una serie de tres funciones que ya están a la venta. 23, 27 y 31 de marzo, River Plate.

Despedidas

Tempo Rei es el nombre del proyecto que traerá otra vez a Buenos Aires a Gilberto Gil. Y todo indica que será la última, porque forma parte de su show de despedida de los escenarios. A los 82, esta leyenda de la música del Brasil promete otra noche con toda su magia. Este concierto había sido programado originalmente para octubre de 2025, pero resultó reprogramado por problemas en la agenda del músico. 11 de marzo, Movistar Arena.

El nombre de esta mini gira es de lo más elocuente. Fútbol asado, vino y Adiós Amigos. Esa siempre ha sido la relación que Die Toten Hosen ha tenido con el público argentino. Pero llamó la atención lo de “Adiós amigos”. Es porque los próximos shows de la banda alemana encabezada por Campino serán sus últimos recitales en nuestro país. La decisión ya estaría tomada. Por ahora, las fechas agendadas son el 5 de octubre en Rosario, el 7 en Tandil y la última, el 10, en Buenos Aires. 10 de octubre, Movistar Arena.

Grandes intérpretes

A quince años del suceso de Je veux, que trascendió las fronteras de su país, la cantante francesa Zaz programó una nueva visita a la Argentina. Zaz, 26 de febrero, Teatro Gran Rex.

Al mismo escenario, pero el 18 de abril llegará Diego El Cigala. Desde que se hizo famoso gracias al disco Lágrimas negras (2003) que grabó con el pianista Chucho Valdés, el cantaor español, sin desprenderse del flamenco, nunca dejó de incursionar en distintos repertorios. En esta gira, el título habla por el contenido. Se llama Flamenco y son.

El 27 de octubre pasado la cantante chilena Mon Laferte, radicada en México, lanzó una nueva producción discográfica, Femme Fatale, y armó una gira de conciertos para el próximo año donde, seguramente, incluirá algunas joyas de ese trabajo y sus grandes éxitos. 21 de mayo, Movistar Arena.

Tras la edición de Cancionera, un disco absolutamente exquisito, la cantante mexicana comenzó una gira de guitarra y voz, con la que viene recorriendo México, los Estados Unidos, Canadá, países de Europa y que llegará a nuestro país el año próximo. 29 de mayo, Teatro Gran Rex.

Clásica y ópera

En cuanto a la música clásica y la lírica, tal como LA NACION informó oportunamente el pasado mes, el Teatro Colón será el escenario de siete títulos líricos y tres de ópera de cámara.

Cavalleria rusticana, de Pietro Mascagni, con la dirección de escena de Hugo de Ana, será la encargada de inaugurar la temporada, en abril, con toda la intensidad del verismo. Con Die Walküre se producirá el retorno al escenario del primer coliseo de Wagner y el drama musical en alemán. El arte lírico francés estará representado, a su vez, por Les contes d’Hoffmann, de Jacques Offenbach, con la reposición de la puesta del argentino Eugenio Zanetti que el Colón estrenó en 2019.

También habrá un lugar destacado para la creación contemporánea con el estreno mundial de Dementia, una obra que el Colón comisionó al celebrado compositor argentino Oscar Strasnoy, con textos de Ariana Harwicz.

Con respecto a la programación exclusivamente musical, uno de los anuncios más importantes es el regreso, luego de 26 años, de la Berliner Philharmoniker (Filarmónica de Berlín) al Teatro Colón. La orquesta, liderada por Krill Petrenko, su director titular, brindará tres conciertos, con la presencia del pianista Daniil Trifanov en calidad de solista.

Danza

Bajo la dirección de Julio Bocca, el Ballet Estable del Teatro Colón presentará ocho títulos, y dos de ellos están protagonizados por la argentina Marianela Núñez. En marzo se presentará El lago de los cisnes, con coreografía de Raúl Candal; la misma versión estrenada por Bocca en su despedida de 2007. Y en diciembre, la bailarina argentina que encabeza el Royal Ballet de Londres cerrará la temporada porteña con el clásico El Cascanueces, en versión de Silvia Bazilis.

En julio, en tanto, se ofrecerá el estreno argentino de Alicia en el país de las maravillas, la creación de Christopher Wheeldon con producción del Ballet Real de Dinamarca y la Filarmónica de Buenos Aires.

En septiembre será el debut mundial de Borges, una obra comisionada al español Goyo Montero que homenajea al gran autor argentino, con música de Gustavo Santaolalla y Owen Belton, que explora temas borgeanos a través de la música y la danza.

El Ballet Contemporáneo del Teatro San Martín comenzará el año anticipadamente, ya que su primer título en la sala Martín Coronado se estrenará el mes próximo. Serán cuatro únicas funciones, del 13 al 15 de febrero, de Stekelman en tres tiempos, en homenaje a la coreógrafa Ana María Stekelman, un pilar fundacional para la historia de esta compañía. Además, en 2026, el elenco contará con el montaje Rossini cards, obra del coreógrafo italiano Mauro Bigonzetti, de regreso tras el éxito de Cantata.