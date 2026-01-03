Carlos Baute fue letal tras la captura de Nicolás Maduro por parte de EE.UU.: “Trump atrapó al sátrapa”

Durante la madrugada de este sábado 3 de enero, Estados Unidos atacó Caracas. En las redes sociales se viralizaron fotos y videos de explosiones, aeronaves que sobrevoraban a bajas alturas y grandes columnas de humo. Posteriormente, el presidente Donald Trump anunció que Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron capturados y calificó a la operación como “brillante”. Los hechos tuvieron repercusiones a nivel internacional. Uno de los que se pronunció fue el cantante venezolano Carlos Baute. “Se nos hizo realidad el regalo de Navidad”, expresó.

“Los venezolanos sin dormir. Señores, ¡al fin! El señor Trump dijo que ya atrapó al sátrapa de Maduro. En hora buena Venezuela, estamos con ustedes. Bendiciones. Estaremos atentos a las noticias. Les amo. Nos tocó el día. Se nos hizo realidad el regalo de Navidad", manifestó el intérprete en un video que publicó en su cuenta de Instagram.

El posteo de Carlos Baute luego de que Estados Unidos atacara Venezuela y capturara a Maduro (Foto: Instagram @carlos_baute)

“Todos los cambios profundos duelen. Sabemos que vienen días difíciles, pero después de la tormenta siempre llega la calma. A todos los que están adentro —familia, amigos, nuestra gente— estamos rezando por ustedes y acompañándolos a la distancia en todo lo que sea posible", escribió en la publicación. “Dios no abandona a la gente buena, y Venezuela es un país de gente buena. Mis redes están a disposición para informar y ayudar en lo que haga falta. Venezuela ya empezó su camino hacia la libertad. ¡Les amo!“, sentenció.

El intérprete de “Colgando en tus manos” se sumó, de esta manera, a la lista de famosos venezolanos que se pronunciaron tras el ataque de los Estados Unidos. Uno de los primeros fue Ricardo Montaner quien, si bien nació en Buenos Aires, se crio en Maracaibo. “Señor, cuida y bendice al pueblo venezolano. Llévate a los malos y permite que la paz reine y que tu amor y misericordia, guíen el futuro de todos los que te aman. Amén”, escribió en su Instagram. Por su parte, Catherine Fulop sostuvo: “¡Dios nos proteja! Llegó el día y se hará justicia por tanto sufrimiento de un pueblo oprimido. Espero pronto vernos en Venezuela".

El momento del ataque en Caracas

Cómo fue la captura de Nicolás Maduro en Venezuela

Tras el ataque de Estados Unidos a Venezuela, el presidente Nicolás Maduro y su esposa fueron capturados y trasladados a Nueva York. “Mucha buena planificación y muchas tropas excelentes, y gente excelente. Fue una operación brillante”, sostuvo Donald Trump en declaraciones con The New York Times.

Desde el régimen de Maduro, en tanto, expresaron que “Venezuela rechaza, repudia y denuncia ante la comunidad internacional la gravísima agresión militar perpetrada por el gobierno actual de los Estados Unidos de América contra territorio y población venezolanos”.

La fiscal estadounidense Pamela Bondi informó que Maduro y su esposa fueron acusados de narcotráfico y terrorismo (Foto: X @AGPamBondi)

En cuanto a la situación de Maduro y su esposa, la fiscal general de los Estados Unidos, Pamela Bondi, informó que ambos fueron imputados en el Distrito Sur de Nueva York con cargos de “conspiración narcoterrorista y para importar cocaína”, entre otros. “Pronto enfrentarán toda la ira de la justicia en suelo estadounidense, en tribunales estadounidenses”, advirtió a través de un posteo en su cuenta de X aunque no especificó de qué se acusa a la primera dama venezolana.