La odisea de los giles quedó afuera de la carrera por el Oscar

La odisea de los giles quedó fuera de la carrera por el Oscar Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 17 de diciembre de 2019 • 09:37

La odisea de los giles, la película de Sebastián Borensztein que fue estrenada en los Estados Unidos con el nombre de Heroic losers, quedó afuera de la carrera hacia el Oscar como mejor película extranjera en una de las etapas finales de selección de la Academia de Hollywood.

La Academia anunció anoche los diez films preseleccionados, entre una lista de 91 producciones, para integrar la nómina definitiva que pujará por una estatuilla el próximo 9 de febrero en Los Ángeles e incluyó como única película en idioma español a Dolor y gloria, de Pedro Almodóvar.

Trailer de la película La odisea de los giles 02:24

Video

Los otros films preseleccionados son: Parasite, de Corea del Sur; Les Misérables, de Francia; Atlantique, de Senegal; Beanpole, de Rusia; The Painted Bird, de República Checa; Truth and Justice, de Estonia; Those Who Remained, de Hungría; Honeyland, Macedonia del Norte; y Corpus Christi, de Polonia.

La película de Almodóvar, que la semana pasada también fue nominada para los Globos de Oro, también pujará por quedarse con el premio de la Academia de Hollywood a la mejor banda sonora original.

Aunque no competirá por un Oscar, La odisea de los giles, protagonizada por Ricardo Darín, Verónica Llinás, Luis Brandoni y el Chino Darín, aún tiene varias razones para festejar, ya que tiene chances de llevarse algún galardón en los Premios Goya y en el Festival de Palma.

Trailer de Dolor y gloria 01:42

Video

Otros preseleccionados en carrera

Las otras categorías en las que se ha dado una preselección, son:

Música Original. Avengers: Endgame; Bombshell; The Farewell; Ford v Ferrari; Frozen II; Jojo Rabbit; Joker; The King; Little Women; Marriage Story; Motherless Brooklyn; 1917; Dolor y Gloria; Star Wars: The Rise of Skywalker; Us.

Canción Original. "Speechless", del film Aladdin; "Letter to my godfather", The Black Godfather; "I'm standing with you", Breakthrough; "Da Bronx", The Bronx USA; "Into the unknown", Frozen II; "Stand Up", Harriet; "Catchy song", The Lego movie 2: The second part; "Never too late"; El Rey León; "Spirit" from El Rey León; "Daily Battles", Motherless brooklyn; "A glass ofSoju", Parasite; "(I'm Gonna) Love me again", Rocketman; "High above the water", Toni Morrison: The Pieces I Am; "I can't let you throw yourself away", Toy Story 4; "Glasgow", Wild Rose.

Cortos animados. Brotherhood; The Christmas Gift; Little Hands; Miller & Son; Nefta Football Club; The Neighbors' Window; Refugee; Saria; A Sister; Sometimes, I Think about Dying.

Efectos visuales. Alita: Battle angel; Avengers: Endgame; Captain Marvel; Cats; Gemini Man; The irishman; El Rey León; 1917; Star Wars: The rise of Skywalker; Terminator: Dark fate.