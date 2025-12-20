Esquizofrenia y cambio de medicación: el diagnóstico de Nick Reiner que le da un giro al homicidio de sus padres

La esquizofrenia diagnosticada a Nick Reiner, hijo del célebre director Rob Reiner y su esposa Michele Singer, emerge como un eje central en la investigación por el presunto doble homicidio que conmociona a Hollywood. Información reciente sugiere que el joven de 32 años, acusado del apuñalamiento de sus padres, había experimentado un cambio de medicación semanas antes del trágico suceso, lo que habría alterado drásticamente su comportamiento.

Según múltiples fuentes con conocimiento directo del caso, como fueron los reportes de NBC News y TMZ, Nick Reiner fue diagnosticado con esquizofrenia hace varios años y se encontraba bajo tratamiento psiquiátrico con fármacos. Sin embargo, entre tres y cuatro semanas previas a los asesinatos ocurridos el 14 de diciembre, su medicación fue modificada. Allegados afirman que estos nuevos fármacos no lograron estabilizarlo, sino que habrían exacerbado su condición, lo que volvió su comportamiento “errático y peligroso”. Una persona citada por TMZ fue más contundente y aseguro que “Nick perdió la cabeza” tras el ajuste de sus medicamentos.

Rob Reiner y Michele Singer fueron asesinados en su propia casa JEAN-BAPTISTE LACROIX - AFP

Este delicado escenario se agrava por el historial de abuso de sustancias de Nick. El joven había luchado contra la adicción a las drogas desde su adolescencia, que lo llevó a ingresar a rehabilitación en casi una veintena de ocasiones y hasta a vivir en la indigencia. Expertos indican que el abuso de sustancias empeoró su cuadro de esquizofrenia. Nick Mathews, fundador de Stillwater Behavioral Health, describió la situación del hijo del cineasta como un “dilema irresoluble” para los centros de tratamiento debido a la complejidad de la doble condición. A su vez, enfatizó que “no hay una solución rápida y fácil, ni siquiera una solución sencilla” para casos como el de Reiner, quien, al ser adulto, no podía ser obligado a permanecer en tratamiento. Recientemente, había recibido atención en un costoso centro de salud mental y abuso de sustancias en Los Ángeles, con un valor mensual de U$S70 mil, el cual suele ser frecuentado por familias adineradas con hijos con problemas.

La salud mental del acusado se perfila como un factor determinante en el proceso judicial. El fiscal Nathan Hochman reconoció que, tras la lectura formal de cargos, cualquier evidencia relacionada con su enfermedad mental podrá ser presentada ante el tribunal por la defensa con el detalle que consideren apropiado. Fuentes como TMZ especulan con la posibilidad de que la defensa intente una declaración de no culpabilidad por razón de enajenación mental, estrategia legal que requeriría demostrar que Nick no comprendía la naturaleza de sus actos al momento de los crímenes. De ser exitosa, esta defensa podría llevar a su internamiento en un centro psiquiátrico en lugar de una prisión. No obstante, la fiscalía podría cuestionar este argumento si se confirma que su condición psiquiátrica fue agravada por el consumo voluntario de sustancias, lo que podría debilitar la defensa. Un juez ya firmó una orden médica sellada cuyo contenido no fue revelado públicamente, pero que estaría directamente vinculada con el estado mental y el tratamiento del acusado.

Rob Reiner admitió que tenía miedo de su hijo Nick, quien hoy es el principal acusado de haberlo asesinado Captura

La lucha de Nick Reiner contra la adicción y la enfermedad mental no era ajena a sus padres, Rob y Michele. En 2015, Rob Reiner dirigió Being Charlie, una película coescrita por Nick que exploraba la recuperación de las drogas, una obra que su padre describió como una “carta de amor” para reconectar con él. En ese entonces, admitió públicamente haber ignorado las advertencias de su hijo sobre la ineficacia de ciertos tratamientos de rehabilitación, ya que decidió priorizar la opinión de los terapeutas. “Cuando Nick nos decía que no le estaba funcionando, no le hacíamos caso”, declaró a Los Angeles Times en 2015. Su esposa Michele que le creyeron a los terapeutas que decían que Nick intentaba manipularlos.

Este doloroso recorrido familiar culminó en una tragedia que se vislumbraba. La noche anterior a los asesinatos, Nick y sus padres estuvieron en una fiesta en casa de Conan O’Brien donde, según testimonios citados por el New York Post, el joven se comportó de forma extraña e incomodó a los invitados con preguntas inusuales, lo que provocó una discusión con Rob y su mujer. El director incluso habría expresado a amigos su “terror” de que su hijo pudiera hacerle daño, lo que subraya la desesperación familiar.

Nick Reiner fue arrestado poco después de las 21:00 del domingo 14 de diciembre, a unas 15 millas (24 kilómetros) de la casa de sus padres en Brentwood, donde estos fueron encontrados apuñalados. Los cuerpos de Rob, de 78 años, y Michele, de 70, fueron hallados en la habitación principal de su hogar, con múltiples heridas de arma blanca, según el dictamen del médico forense. El hombre de 32 años fue acusado formalmente de dos cargos de homicidio calificado, un caso que se clasifica como agravado por el presunto uso de un cuchillo y la pluralidad de víctimas.

En su primera comparecencia judicial, el 17 de diciembre, el acusado se mostró tranquilo, aunque una fuente de TMZ lo describió como “en una niebla”, ya que respondió “sí, su señoría” a las preguntas del juez mientras vestía un chaleco antisuicidio. Actualmente, permanece detenido sin derecho a fianza en el Twin Towers Correctional Facility de Los Ángeles. La lectura formal de cargos está prevista para el 7 de enero de 2026.