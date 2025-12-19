Wanda Nara se quebró al conocer el beneficio que le otorgó la Justicia a Mauro Icardi

Otro año consecutivo, Wanda Nara volvería a pasar las fiestas sin sus hijas Francesca e Isabella. En esta oportunidad la medida fue dictaminada por la Justicia, lo que generó que la conductora interrumpiera abruptamente las grabaciones de MasterChef Celebrity (Telefe) al enterarse.

“Suspensión, productores conteniéndola porque pasadas las 14 horas se enteró de que el juez Hagopian le ‘quitó’ a las hijas para Nochebuena y Navidad y se las dio al padre. Recién ella podrá pasar fin de año, pero tiene los días muy jugados por las grabaciones. Ella pensaba pasar 24 y 25″, informó este jueves el periodista Luis Bremer al aire de A la Tarde (América TV).

A lo que el panelista Santiago Sposato, sumó: “Oficialmente, Wanda Nara había pedido sus vacaciones del 27 de diciembre al 4 de enero. Wanda iba a estar en Punta del Este, así que tampoco puede pasar Año Nuevo con las hijas en Punta del Este”. A su vez, una medida determinante que habría tomado el magistrado es que las menores no pueden salir del país con ninguno de los dos progenitores para estas fechas.

Wanda Nara y Mauro Icardi pusieron fin a su relación en julio de 2024, siendo esta la segunda fiesta que pasan distanciados (Foto: Instagram @wanda_nara)

Cabe recordar, que este es el segundo año consecutivo en que Wanda Nara no pasará las fiestas con todos sus hijos. El año pasado se debió a que la Justicia había determinado que Francesca e Isabella estuvieran en Navidad con su padre y Año Nuevo con su madre, pero esta no llegó a retirarlas por compromisos laborales en Uruguay.

“Wanda había pedido pasar la Navidad con sus hijas, porque se iba a Punta del Este con Martín Migueles. Tenía todo armado, por eso esta información cambia todos los planes y se entiende el enojo”, explicó Guido Zaffora en DDM (América TV) sobre lo que le molestó a la mediática.

¿Cuándo llegan Mauro Icardi y la China Suárez a la Argentina y dónde planean pasar la Navidad?

La llegada de Mauro Icardi a la Argentina se daría el próximo lunes 22 de diciembre. El jugador del Galatasaray habría solicitado un permiso al equipo turco para poder venir a disfrutar de cinco días en familia antes de continuar con la temporada en Medio Oriente, el próximo 5 de enero.

Después de muchos años distanciado de sus parientes de Santa Fe, el deportista habría soñado con vivir una Navidad rodeada de los suyos junto a su novia y a los hijos de ella. “Vamos a ver si es en Buenos Aires o si es en Rosario, Mauro podría ir a ver a su familia, no lo sabemos... Pero la Justicia le dio las fiestas a él”, afirmó Tatiana Shapiro en DDM.

Mauro Icardi pasaría la Navidad junto a sus seres queridos en Argentina (Foto: Instagram @sangrejaponesa)

La decisión tomada por la Justicia fue un gran beneficio para el deportista, quien debe regresar en tiempo récord para continuar con su labor como futbolista. “Hay una razón para todo esto y es que Icardi tiene que volver antes de Fin de Año a Turquía”, remarcaron en el mencionado ciclo.