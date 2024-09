La sorprendente transformación de Luisana Lopilato para componer a “Pepita la Pistolera”: “Es un desafío para mí”

Escuchar

Hay personajes de la vida real cuyas historias bien merecen ser contadas. La de Margarita Di Tullio, conocida como “Pepita la pistolera” es una de ellas. La mujer del hampa más famosa de la Argentina tendrá su versión en pantalla grande de la mano de la galardonada directora Lucía Puenzo (XXY, El niño pez, Wakolda) y tendrá como protagonista a Luisana Lopilato, quien también es productora ejecutiva del film a través de su productora, Life is One. El rodaje está previsto para inicios del 2025, pero este jueves se dieron a conocer las primeras imágenes de la actriz de Casados con hijos y Pipa en la piel de su nuevo y desafiante personaje.

“Empezar a trabajar la caracterización del personaje es mi primera aproximación a Pepita”, expresó Lopilato. Y agregó: “ Me entusiasma mucho meterme en la piel de una mujer con tantos matices, es un desafío actoral muy grande para mí y tengo una gran ilusión por hacerlo junto con Lucía Puenzo, una directora a la que admiro mucho ”.

Luisiana Lopilato caracterizada como Margarita Di Tullio, conocida como "Pepita la Pistolera"

En abril de este año, la actriz le decía a LA NACIÓN: “Estoy muy contenta. Creo que es como un hijito para mí, porque hace muchos años que vengo atrás de este proyecto, de querer hacerlo, de poder producirlo. Pero alguien ya me había ganado de mano, Lucas Jinkis; él ya tenía los derechos para contar la historia de Pepita. Y bueno, me junté con él y le dije todas las ganas que tenía de hacer este proyecto, de llevarlo a cabo sea como fuera”.

Al final, pudo convencerlo. “Lucas me dejó la puerta abierta y me dijo: ‘Bueno, empecemos a ver a buscar gente que quiera estar, que quiera poner plata e invertir en la película’. Me tocó tener las conversaciones, quizás un poco difíciles, para pedirle a gente que confía en mí que ponga dinero. Y así, de la nada, la película empezó a tomar forma. Era un sueño para mí porque me gustan los desafíos y me moría por trabajar con Lucía. Yo estaba convencida de que esta película tenía que ser dirigida por una mujer, sobre todo porque el poder que tenía la mujer en los 80 no es el mismo que tiene hoy, y Pepita fue una mujer muy respetada, muy imponente para la época ”, le contó la actriz a este medio.

Y explicó: “A mí me gustan mucho las películas que están basadas en vidas reales; esas son las películas que miro y me gustan, me atraen. Siempre estoy buscando como actriz proyectos y cosas para hacer, te ofrecen libros, y un día, buscando, empecé a leer sobre ella y me pareció interesante. Es un gran desafío para mí y por supuesto que estoy ensayando mucho con Lucía y con mi coach, Sebastián Romero. Me pasa que hasta en los mismos ensayos necesito la máscara, porque yo no quiero que vayan a ver a Luisana Lopilato, quiero que vayan a ver a Pepita”.

La trama del film, escrita por Puenzo en colaboración con Andrés Gelós y Tatiana Mereñuk, recorre el derrotero de Margarita Di Tullio, la famosa criminal que revolucionó el negocio de la prostitución al rescatar y empoderar a mujeres víctimas de trata y se transformó en leyenda luego de un triple crimen en defensa de su familia.

Según se informa en la gacetilla, “en 1985, una madre de un recién nacido mata a tiros a tres delincuentes que irrumpen en su casa. El caso se vuelve hipermediático y ella es bautizada ‘Pepita, la Pistolera’. Pero no es la mujer inocente y vulnerable que todos creen. Antes de convertirse en asesina, Margarita Di Tullio ya era una ladrona profesional y una maestra del engaño. También, la madama más glamorosa de Mar del Plata en un mundo dominado por hombres. El triple crimen solo hace crecer el mito de esta reina del hampa, la mujer más famosa de la historia criminal argentina”.

La actriz protagoniza y produce el film que tiene a Lucía Puenzo como directora y comienza a filmarse en 2025

“Estar ya sumergidos en el desarrollo de mi próxima película argentina con este gran equipo de productores, autores y de la mano de Luisana Lopilato, nos llena de alegría y entusiasmo por esta tremenda historia que tenemos entre manos”, indicó Puenzo.

La película tendrá como título La Pistolera (La leyenda de Pepita) y es una coproducción entre Life is One, Zeppelin Studio Latin America (la productora de Lucas Jinkis, reconocida por producciones como Nahir y Doble Discurso para Amazon Prime Video, Días de gallos y Bilardo para HBO MAX), Historias Cinematográficas (la productora de la familia Puenzo fundada por el ganador del Oscar, Luis Puenzo) y Gloriamundi con Pampa Films (la productora responsable de Coppola, El Encargado, Ringo, Monzón y Muchachos) y Javier Furgang, director de la productora The Remake.

