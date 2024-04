Luisana Lopilato: del sueño de componer a una de las criminales más temidas de la historia reciente a su profundo deseo para la Argentina

Escuchar

PLAYA DEL CARMEN. Peinado perfecto, maquillaje a prueba del húmedo calor propio de la Riviera Maya y elegante traje en tono perlado. Resulta muy difícil hallar en Luisana Lopilato algún rastro de una mujer que dejó su nombre (o, mejor dicho, su apodo) grabado a fuego dentro de la historia criminal argentina reciente. Sin embargo, la actriz se entusiasma cuando habla de su próximo gran desafío: componer a Margarita Di Tullio, popularmente conocida como Pepita, la pistolera, en una película que llevará la firma de Lucía Puenzo.

“Estoy muy contenta con este proyecto. Creo que es como un hijito para mí, porque hace muchos años que vengo atrás de este proyecto, de querer hacerlo, de poder producirlo . Pero alguien ya me había ganado de mano, Lucas Jinkis; él ya tenía los derechos para contar la historia de Pepita. Y bueno, me junté con él y le dije todas las ganas que tenía de hacer este proyecto, de llevarlo a cabo sea como fuera”, le cuenta la protagonista de Perdida a LA NACIÓN, horas antes de aparecer en el escenario del Teatro Gran Tlachco del Parque Xcaret, para presentar uno de los galardones de la 11ª edición de los Premios Platino.

-¿Y cómo siguió todo?

-Lucas me dejó la puerta abierta y me dijo: “Bueno, empecemos a ver a buscar gente que quiera estar, que quiera poner plata e invertir en la película”. Me tocó tener las conversaciones, quizás un poco difíciles, para pedirle a gente que confía en mí que ponga dinero. Y así, de la nada, la película empezó a tomar forma. Era un sueño para mí porque me gustan los desafíos y me moría por trabajar con Lucía. Yo estaba convencida de que esta película tenía que ser dirigida por una mujer, sobre todo porque el poder que tenía la mujer en los 80 no es el mismo que tiene hoy, y Pepita fue una mujer muy respetada, muy imponente para la época.

-¿Pero cómo se cruzó “Pepita, la pistolera” en tu camino?

-A mí me gustan mucho las películas que están basadas en vidas reales; esas son las películas que miro y me gustan, me atraen. Siempre estoy buscando como actriz proyectos y cosas para hacer, te ofrecen libros, y un día, buscando, empecé a leer sobre ella y me pareció interesante. Es un gran desafío para mí y por supuesto que estoy ensayando mucho con Lucía y con mi coach, Sebastián Romero. A mí me pasa que hasta en los mismos ensayos necesito la máscara, porque yo no quiero que vayan a ver a Luisana Lopilato, quiero que vayan a ver a Pepita. Es todo una construcción, y ahora voy para la Argentina en mayo y tengo reunión con los que van a hacer las prótesis, a probar looks para poder acercarme al personaje.

-¿Cuándo empieza el rodaje?

-En marzo de 2025, porque necesitamos que baje la temporada en Mar del Plata. Creo que, como actriz, vivir lo que estoy viviendo y tener la posibilidad de incursionar un poquito en la producción, en las decisiones de un proyecto y poder transformarme en un personaje real está bueno; ojalá que lo logre, porque obvio que también tengo miedo.

Luisana Lopilato interpretará a Pepita La Pistolera, bajo la dirección de Lucía Puenzo Collage

-Se te ve muy ordenada y muy disciplinada... Al menos eso es lo que transmitís en tus redes sociales, donde encontraste caminos alternativos para producir contenido y mantenerte conectada con tus seguidores, ¿no?

-Soy muy ordenada. Y es que tengo una escuela muy buena, vengo a la escuela de Cris Morena, y eso es algo que tengo que agradecer porque me marcó desde la infancia. Creo que me sirvió. Y también con las redes sociales cambió nuestra manera de comunicar. En realidad, sigue cambiando todos los días y es difícil adaptarse, como que todo el tiempo hay algo nuevo y ahora tengo que agregarle esto a la foto y ponerle esto al comentario, y bueno... Estoy aprendiendo, porque soy muy chapada a la antigua, más allá de lo que se pueda percibir en las redes. Por ejemplo, soy más de levantar el teléfono y hablar por teléfono (risas). Trato de ponerme al día y parecer más canchera de lo que en realidad soy.

-Más allá de tu debut en Chiquititas, también tuviste una relación muy temprana con el cine...

-Sí, la primera película que hice fue Un amor en Moises Ville (2001). Yo tenía 9 o 10 años y me acuerdo que yo no hablaba inglés, no sabía que la película iba a rodarse en español y después cada esa escena iba a ser replicada en inglés. ¡No me lo habían dicho! Y me tenía que aprender todo de memoria. Fue muy linda esa película, un proyecto chiquito, del que tengo muy lindos recuerdos.

-En 2014, participaste de una película independiente, Las insoladas, que imagino que habrá tenido que ver con esa búsqueda artística de la que hablamos antes. ¿Qué te genera lo que está sucediendo en la Argentina con el Incaa y con la posibilidad de que se reduzca drásticamente el apoyo a las producciones cinematográficas?

-Es difícil opinar, sobre todo en este momento que está todo tan caldeado. Lo que te puedo decir es que la Argentina es el país que me dio todo y me da todo hasta el día de hoy. Soy una privilegiada, a mí nunca me faltó nada. Creo que hasta que fui tocada con la varita mágica, digo que Dios a mí me bendijo un montón y siempre tuve trabajo. Eso es lo que deseo para todos los argentinos, que haya trabajo para todos .

-Guillermo Francella fue muy criticado por algunos de sus pares luego de dar a conocer su apoyo al gobierno de Javier Milei... ¿Te comunicaste con él después de eso?

-Lo que pasa es que al no vivir en la Argentina... Yo estoy muy conectada con mi país, pero en este caso no lo miré, no escuché lo que dijo, entonces sería opinar sobre los que dicen que dijo, y prefiero no hacerlo.

La entrega de los Premios Platino 2024 se emitirá en vivo este sábado 20 de abril por TNT y por Max, a partir de las 22. Una hora antes, se podrá disfrutar del Pre-Show, con todos los looks de la alfombra roja.