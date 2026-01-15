La única opción: una imaginativa comedia negra que radiografía un presente ominoso

La única opción (Eojjeolsuga eobsda/No other choice, Corea del Sur/2025). Dirección: Park Chan-wook. Guión: Park Chan-wook, Lee Kyoung-mi, Don McKellar, Jahye Lee, basado en la novela The Ax, de Donald E. Westlake. Fotografía: Kim Woo-hyung. Edición: Kim Ho-bin, Kim Sang-beom. Elenco: Lee Byung-hun, Son Ye-jin, Woo Seung Kim, Hwang Kyu Chan, So Yul Choi, Lee Sun-ming, Park Hee-soon. Duración: 139 minutos. Calificación: apta para mayores de 16 años. Nuestra opinión: muy buena.

Todo parece ideal en la vida de Yoo Man-su, el protagonista de esta singular y atrapante película Park Chan-wook que el año pasado fue estrenada en el Festival de Venecia y ganó el premio del público en el de Toronto. Al menos eso es lo que revela una cándida escena inicial de idilio familiar que replica esas imágenes de bienestar tan propias del discurso publicitario e induce a inferir, sobre todo a los que ya conocen la obra previa de este notable director coreano, que ese orden será probablemente pervertido muy pronto.

Empleado en una papelera, Yoo Man-su celebra el cumpleaños de su mujer con sus dos hijos y un par de encantadores perros Golden Retriever en el amplio jardín de una imponente casa de estilo brutalista sin sospechar que está por recibir una pésima noticia: los nuevos dueños norteamericanos de la compañía para la que trabaja hace años han decidido un recorte de personal que lo incluye y puede poner en peligro su acomodado estándar de vida.

Sin su salario, sabe que no podrá mantener esa propiedad, que además tiene para él un significado especial, mucho más allá de ser un símbolo de estatus. También que deberán suspenderse de inmediato las clases de tenis de su mujer, las de violonchelo de su hija y hasta la suscripción a Netflix, un “drama” burgués muy contemporáneo que ya insinúa el tono satírico que es moneda corriente en el cine del creador de películas justamente elogiadas por la crítica como Oldboy, La doncella y La decisión de partir.

Para completar una tormenta perfecta, se postula para un nuevo empleo en el que toma las decisiones importantes un ex subordinado que ahora lo destrata y al mismo tiempo empiezan a corroerlo los celos cuando su pareja, dado el apremio económico, resuelve regresar a trabajar con un apuesto dentista que coquetea con ella.

Desesperado, Yoo Man-su elabora un plan extravagante: eliminar a los que considera candidatos que pueden aventajarlo en la disputa por un puesto laboral que de todos modos vislumbra lejano. Y a partir de allí la historia empieza a cargarse de humor negro: lejos de ser un asesino eficaz, el hombre se transforma en un personaje tan torpe como el Coyote que que persigue al Correcaminos en la célebre serie de dibujos animados de Looney Tunes.

Lee Byung-hun, famoso por su papel en El juego del calamar, un intérprete solvente para el protagónico de La única opción

Lee Byung-hun -famoso internacionalmente por su papel en El juego del calamar- se revela como un intérprete muy solvente para las exigencias del slapstick -la comedia física que cultivaron próceres como Charles Chaplin o Buster Keaton y, más cerca del presente, Takeshi Kitano- sin por eso resignar el matiz dramático que requiere un personaje acechado por los temores a perder su lugar en la escala social y en su entramado familiar.

El film está dedicado a Costa-Gavras, quien filmó en 2005 la primera adaptación de la novela The Ax de Donald E. Westlake (titulada La corporación). Park Chan-wook estuvo 20 años con este proyecto en carpeta hasta que lo pudo concretar, y ahora que lo consiguió supo cómo transformarlo en una mordaz y por momentos lisérgica comedia negra sobre las consecuencias de la automatización del mundo del trabajo en esta etapa desquiciada del capitalismo, apelando otra vez a su reconocida caligrafía cinematográfica, estilizada y magnética como pocas.

Los encuadres, los movimientos de cámara y el montaje de La única opción funcionan en completa sintonía con las ambiciones operísticas de un cine que siempre refleja sueños febriles pero sin renunciar a la conexión tangible, concreta con un mundo cada vez más transfigurado en grotesca distopía.