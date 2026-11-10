La visita del Papa fue toda una bendición para el Festival de Mar del Plata

MAR DEL PLATA.- La presencia de León XIV en la Argentina fue una bendición para el cine que se está viendo aquí a gran escala por estos días. La coincidencia entre la edición 2026 del Festival Internacional de Cine y la sucesión de feriados propiciada por la visita papal estimuló la circulación de público y elevó la concurrencia a las funciones de una muestra que desde el último jueves mostró un poder de convocatoria que no se había visto en los dos años previos.

El Teatro Auditorium, con lleno total para ver La bola negra, una de las películas del momento Mauro V. Rizzi

El pico de asistencia quedó a la vista el lunes con las entradas agotadas para las películas de mayor interés y un movimiento de público muy apreciable en las distintas sedes del festival. La instancia máxima en ese sentido se vivió en el atardecer con la primera proyección en el festival (y en un cine de nuestro país) de la película española La bola negra, de Javier Ambrossi y Javier Calvo (Los Javis), una de las grandes atracciones del momento en el cine del mundo y también dentro del camino hacia la próxima temporada de premios en Hollywood.

No quedó una sola butaca libre de las 1046 que tiene la sala Astor Piazzolla, la más grande del complejo Auditorium, sede principal del festival marplatense, para ver la película de la que todos hablan mucho antes de su estreno comercial en los cines de nuestro país, anunciado para el 14 de enero de 2027. Y hace varios días que no quedan entradas para las otras dos funciones de La bola negra en el festival.

Largas filas para ver La bola negra y otras películas del festival marplatense Mauro V. Rizzi

La expectativa fue tan grande que la función del lunes empezó 15 minutos más tarde de la hora prevista (las 18.30) porque seguía entrando público y tenía que ser ubicado en las escasas y dispersas butacas que todavía quedaban libres hasta completar la capacidad completa del espacio.

También hubo lleno total poco antes, a las 15, en la sala 1 del complejo Ambassador, donde también se vio por primera vez en la Argentina Fjörd, del rumano Cristian Mungiu, otro de los títulos más atractivos (y comentados) de la temporada desde que ganó el mayo pasado la Palma de Oro en el Festival de Cannes.

En los cines del Paseo Aldrey también hubo mucho movimiento de público para las funciones del festival durante el fin de semana largo Mauro V. Rizzi

No fueron las únicas. No quedaron localidades tampoco para Rose, del director austríaco Marcus Schleinzer, con Sandra Hüller, y The Only Living Pickpocket in New York, de Noah Segan, con John Turturro. Solo la primera tiene ya estreno confirmado en los cines argentinos antes de fin de año.

Y en el caso del cine argentino hubo sold out en las boleterías para ver el programa 1 de la competencia oficial de cortos, el documental Perfume (dedicado a María Gabriela Epumer, figura del rock nacional) y la versión restaurada de La casa del ángel, de Leopoldo Torre Nilsson.

⚠️ ENTRADAS AGOTADAS pic.twitter.com/EphFA6YoJ9 — Fuera de Campo (@_fueradecampo) November 9, 2026

No solo el festival oficial parece haber encontrado este fin de semana largo al público que estuvo ausente en las dos ediciones anteriores. Uno de los hechos más comentados de estos días es la confirmación de la extraordinaria convocatoria de la muestra alternativa de cine argentino Fuera de Campo, reforzada todavía más por las filas que se forman cada mañana desde temprano para adquirir las localidades del día.

Este lunes apareció bien temprano en la vidriera de la boletería del Teatro Enrique Carreras y en las redes sociales del encuentro la imagen del cartel de entradas agotadas para las funciones de El tren fluvial, de Lucas A. Vignale y Lorenzo Ferro; La libertad doble, de Lisandro Alonso, y la proyección en 16 mm de Embrujada, de Armando Bo.

Las funciones del espacio alternativo Fuera de Campo también tuvieron una gran convocatoria Mauro V. Rizzi

Lo mismo ocurrió unas cuantas veces en los días previos. Y para este martes, día de cierre de Fuera de Campo, se espera que ocurra lo mismo al menos en el caso de uno de los platos fuertes de todo el encuentro: el estreno en la Argentina de A veces me entra tristeza, a veces rebelión, de María Aparicio, premiada en el Festival de Venecia.

De vuelta en el festival oficial, en algunas de las funciones más concurridas se empieza a registrar una tendencia. Se hizo habitual que el público aplauda espontáneamente la aparición, antes de cada función, del spot institucional dedicado de manera específica a la realización de la muestra.

La espera para comprar entradas para las funciones de Fuera de Campo, la muestra alternativa de cine argentino que culmina hoy en Mar del Plata Mauro V. Rizzi

Pero esos mismos aplausos se hicieron más ruidosos después de que alguno de los asistentes gritara espontáneamente en ese momento un “¡Fuera Milei!”. Este cronista lo comprobó antes de las proyecciones de Fjörd, La bola negra y The Only Living Pickpocket in New York. Más allá de este único y fugaz pronunciamiento crítico no hubo en las funciones ninguna otra muestra, expresión o acción de protesta de tono político, ni antes ni después.