El poncho de Soledad Pastorutti: ¿el mismo que intercambió con Agustín Giay en la despedida de Messi?
La cantante abrió la misa del papa León XIV en Palermo y causó furor por el atuendo que lució; las canciones que entonó frente a millones de personas
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Soledad Pastorutti abrió la misa de este lunes 9 de noviembre del papa León XIV en Palermo y se lució tanto con las canciones que eligió como con las palabras que dijo y el poncho que vistió.
La Sole, que entonó también algunas canciones junto a su hermana Natalia Pastorutti, habló ante las millones de personas que esperaban a León XIV en el Monumento de los Españoles: “Ojalá este día quede para siempre en nuestros corazones”.
Pastorutti interpretó “Oración del Remanso”, de Jorge Fandermole, en la previa a la homilía, en Palermo. Luego cantó la reconocida canción religiosa “Alma misionera”; Hallelujah (Aleluya)”, de Leonard Cohen; “Entré a mi pago sin golpear”, y “A Don Ata”.
Sin embargo, la emoción y el foco no estuvo puesto solo en las canciones que entonó la Sole, sino también en su look patrio y el famoso poncho. Al igual que en la despedida de Lionel Messi en el Monumental, la cantante eligió un poncho albiceleste y bien argentino. Ese día, fue noticia porque luego del partido se viralizó un video de la Sole intercambiándolo con Agustín Giay.
Una vez finalizado el partido de Messi, hubo un show de drones y una presentación en vivo de La Sole, quien, una vez más y tal y como lo hizo en marzo de 2023 durante el homenaje de la Conmebol a la selección argentina tras el Mundial de Qatar, se paró frente al 10 para cantarle, con la mirada clavada en sus ojos, “Brindis”, canción de su repertorio que también le dedicó a Diego Maradona hace 20 años.
Tras la performance, ambos se fundieron en un sentido abrazo y luego ella se reunió con el resto del plantel en el centro de la cancha de River para escuchar las palabras del capitán. Pero, además de sumarse al pogo y corear su nombre, en pleno discurso recibió un inesperado pedido.
Agustín Giay llamó su atención y le hizo un comentario sobre su poncho. Si bien su intercambio de palabras fue imperceptible, todo parecería indicar que le pidió su prenda característica. Ella no se lo negó y rápidamente se la quitó para entregársela. A cambio, se quedó con su camperón de la selección y no tardó en abrigarse. Él, por su parte, terminó con una radiante sonrisa y abrazó con fuerza el tejido. La escena quedó grabada y el video no tardó en viralizarse en las redes sociales.
Este lunes, otra vez con el poncho frente a millones de personas, muchos en las redes sociales se preguntaron si ese sería el mismo que intercambió con Agustín Giay o no. Sin embargo, el futbolista de la selección argentina reveló después que ese poncho fue un regalo especial para su madre.
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