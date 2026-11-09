El poncho de Soledad Pastorutti: ¿el mismo que intercambió con Agustín Giay en la despedida de Messi?

Soledad Pastorutti abrió la misa de este lunes 9 de noviembre del papa León XIV en Palermo y se lució tanto con las canciones que eligió como con las palabras que dijo y el poncho que vistió.

La Sole, que entonó también algunas canciones junto a su hermana Natalia Pastorutti, habló ante las millones de personas que esperaban a León XIV en el Monumento de los Españoles: “Ojalá este día quede para siempre en nuestros corazones”.

Pastorutti interpretó “Oración del Remanso”, de Jorge Fandermole, en la previa a la homilía, en Palermo. Luego cantó la reconocida canción religiosa “Alma misionera”; Hallelujah (Aleluya)”, de Leonard Cohen; “Entré a mi pago sin golpear”, y “A Don Ata”.

La Sole en la primera misa del Papa en la Argentina

Sin embargo, la emoción y el foco no estuvo puesto solo en las canciones que entonó la Sole, sino también en su look patrio y el famoso poncho. Al igual que en la despedida de Lionel Messi en el Monumental, la cantante eligió un poncho albiceleste y bien argentino. Ese día, fue noticia porque luego del partido se viralizó un video de la Sole intercambiándolo con Agustín Giay.

Messi junto a la Sole en el Monumental (Photo by Luis ROBAYO / AFP) LUIS ROBAYO - AFP

Una vez finalizado el partido de Messi, hubo un show de drones y una presentación en vivo de La Sole, quien, una vez más y tal y como lo hizo en marzo de 2023 durante el homenaje de la Conmebol a la selección argentina tras el Mundial de Qatar, se paró frente al 10 para cantarle, con la mirada clavada en sus ojos, “Brindis”, canción de su repertorio que también le dedicó a Diego Maradona hace 20 años.

Tras la performance, ambos se fundieron en un sentido abrazo y luego ella se reunió con el resto del plantel en el centro de la cancha de River para escuchar las palabras del capitán. Pero, además de sumarse al pogo y corear su nombre, en pleno discurso recibió un inesperado pedido.

La Sole le dio su poncho a Agustín Giay durante la despedida de Messi (Video: X @sariskleit)

Agustín Giay llamó su atención y le hizo un comentario sobre su poncho. Si bien su intercambio de palabras fue imperceptible, todo parecería indicar que le pidió su prenda característica. Ella no se lo negó y rápidamente se la quitó para entregársela. A cambio, se quedó con su camperón de la selección y no tardó en abrigarse. Él, por su parte, terminó con una radiante sonrisa y abrazó con fuerza el tejido. La escena quedó grabada y el video no tardó en viralizarse en las redes sociales.

Este lunes, otra vez con el poncho frente a millones de personas, muchos en las redes sociales se preguntaron si ese sería el mismo que intercambió con Agustín Giay o no. Sin embargo, el futbolista de la selección argentina reveló después que ese poncho fue un regalo especial para su madre.