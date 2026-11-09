De la emoción de Abel Pintos a la sorpresa de Soledad Pastorutti, el regalo de los artistas al papa León XIV

En el segundo día de la visita del papa León XIV a la Argentina, la música tuvo un lugar especial entre las actividades de la mañana. Abel Pintos cantó ante el Sumo Pontífice en el Cottolengo Don Orione y, más tarde, Soledad Pastorutti sorprendió con su presencia en el escenario preparado junto al Monumento de los Españoles. Su nombre no había sido anunciado entre los artistas convocados y su aparición causó entusiasmo entre los fieles que esperaban la primera misa del Papa. El Pontífice, sin embargo, no presenció su actuación: durante su actuación, él se trasladaba desde Claypole hacia la ciudad de Buenos Aires.

Abel Pintos cantando frente al Papa

Las dos presentaciones abrieron la “playlist papal” argentina, que hasta el momento combina canciones populares, clásicos del folklore y composiciones religiosas. Con distintos escenarios y públicos, los músicos se sumaron a las celebraciones que acompañan la visita y que tendrán nuevas actuaciones durante los próximos días.

Abel Pintos y un coro muy especial

El primero en presentarse ante León XIV fue Abel Pintos. Pasadas las 9.20, después de escuchar el testimonio de una de las residentes del Cottolengo Don Orione, tomó el micrófono e interpretó “La llave”. A su lado, el coro de la institución acompañó la canción, mientras León XIV seguía la escena sentado en el escenario montado en el pequeño santuario.

ABEL PINTOS LEON XIV

Con un traje azul, camisa celeste y corbata a tono, el cantante se ubicó a la derecha del Pontífice y compartió la interpretación con los residentes y los invitados, que también se sumaron con sus voces. Así, se convirtió en el primer artista argentino en cantar ante el Papa durante su estadía en el país.

La sorpresa de La Sole en Palermo

En Palermo, Soledad Pastorutti fue la encargada de acompañar la espera de la multitud que, bajo el sol, esperaba por las palabras del Santo Padre. La artista de Arequito comenzó con un tema propio, “La viajera”, y enseguida quiso saber cómo estaban quienes habían llegado temprano para participar de la celebración. “¿Cansados? No, me imagino que con mucha, mucha alegría. Levanten las manos los que acamparon desde anoche a las doce”, pidió desde el escenario.

Soledad y Natalia Pastorutti cantan Alma Misionera

“Les vamos a regalar un par de canciones más. Es un honor estar acompañándolos”, expresó. Y compartió un deseo: “Ojalá este día histórico se quede guardado para todos nosotros y para siempre en nuestros corazones”.

Después de interpretar “Oración del remanso”, del santafesino Jorge Fandermole, invitó a su hermana Natalia Pastorutti a sumarse a la presentación. “Quiero invitar a una persona muy especial a cantar conmigo, alguien con quien he compartido muchas cosas y sigo haciéndolo”, anunció. Juntas cantaron el célebre himno religioso “Alma misionera”, del sacerdote y artista mexicano Enrique García Vélez, y convocaron al público a acompañarlas.

El intercambio con los fieles continuó entre pedidos de canciones y las indicaciones de la organización. Cuando le reclamaron “A Don Ata”, La Sole propuso un acuerdo: primero cantar el tema previsto y, si los tiempos lo permitían, iba a revolear el poncho. “Todo esto tiene un protocolo y un recorrido”, explicó.

Una multitud espera al papa León XIV en Palermo para su primera misa en la Argentina. Soledad cantó para la multitud Fabián Marelli

Entonces presentó “Aleluya”, la versión en español de “Hallelujah”, de Leonard Cohen. “Esta es una canción que grabé hace mucho tiempo y me trae mucha paz. Ojalá que me acompañen a cantarla”, dijo.

Finalmente, hubo permiso para una más y cumplió con lo prometido. Antes de cantar “A Don Ata”, contó que había llevado un poncho para regalarle al Papa. El cierre tuvo su sello habitual, entre folklore, entusiasmo y una potente referencia al Papa Francisco: “Siempre con alegría, siempre arriba y haciendo mucho lío. Chau, los quiero. Hermoso mi país. ¡Viva Argentina!”.

Los artistas que se sumarán a la “ playlist papal”

La cantante de folklore Maggie Cullen fue una de las elegidas para cantarle al Papa Soledad Aznarez

La programación musical continuará el martes 10, a las 20.15, en el Monumento de los Españoles, con Nahuel Pennisi y Maggie Cullen. Para el miércoles 11 está prevista la participación de Luciano Pereyra en Luján, donde acompañará con su voz las actividades del Pontífice en la Basílica. Así, nuevas figuras de la música argentina se sumarán a una agenda que comenzó con la emoción de Abel Pintos y la energía de La Sole.