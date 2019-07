Las 13 mejores películas de la primera mitad del año

Avengers: Endgame, Nosotros, documentales, Bob Dylan y más; Peter Travers elige los films de 2019 que ponen la vara alta para lo que queda del año

Peter Travers 2 de julio de 2019

'Amazing Grace'

La perfección es algo que raramente se consigue en las películas, pero este documental lo logra. En dos días de enero de 1972, la Reina del Soul Aretha Franklin arrasó con la iglesia New Temple Missionary Baptist en Watts, Los Ángeles. Este material tardó casi medio siglo en salir a la luz porque el director Sydney Pollack no podía sincronizar la imagen con el sonido. Hasta que los ángeles digitales cantaron aleluya. Cuando Franklin canta la canción del título, el reverendo James Cleveland se sienta a su lado y llora como un bebé. Es lo que hacés cuando sos testigo de un milagro.

'Avengers: Endgame'

Acá está la película de Marvel que costó 356 millones de dólares y ganó mucho más ($2,7 mil millones y contando), todavía en carrera para derrocar a Avatar como la más taquillera de todos los tiempos. Pero lo mejor a fin de cuentas es lo innegablemente buena que es Endgame . Dirigida con la devoción de un fan por los hermanos Russo, la película le da sentido al cierre épico de los 22 films del universo cinematográfico de Marvel, que arrancó en 2008 con Iron Man. Sí, duele ver a algunos de nuestros Avengers favoritos morir. Y cómo Thor (Chris Hemsworth) subió de peso. Más allá de toda la acción espectacular y la emoción de ver a la banda de Avengers aparecer en una batalla masiva, es la forma en que Endgame rompe nuestros corazones lo que la hace inolvidable.

'La noche de las nerds'

El público no le dio mucho apoyo a esta comedia extraordinaria (en Argentina se estrena en agosto) sobre una noche de locura. Olivia Wilde, en su sensacional debut como directora, aporta un toque cómico y también conmueve con esta historia de dos nerds (Beanie Feldstein y Kaitlyn Dever) que deciden divertirse a lo grande antes de recibirse.

'Diane'

En este retrato de la resiliencia femenina del guionista y director Kent Jones, Mary Kay Place entrega la actuación de su carrera como una viuda jubilada que decide esquivar los obstáculos existenciales que el destino le pone en su camino. Ella quiere hacer el bien, aunque un hijo drogadicto (Jake Lacy) y las trampas de la vida diaria le hacen difícil mantener la fe. Jones y Place capturan el ritmo de una mujer en el borde de una manera que los define a ellos como artistas de primer nivel.

'An Elephant Sitting Still'

El cine arte de China está prendido fuego. Ash Is Purest White, de Jia Zhangke, usa la narrativa del crimen dramático para echar luz sobre el daño ambiental y moral hecho en nombre del progreso. Journey into Night, de Bi Gan, encuentra sentido detrás de un paisaje onírico. Pero el primer puesto es de An Elephant Sitting Still, de Hu Bo. Esta historia de adolescentes atrapados en el limbo industrial gira alrededor del robo de un celular. Pero es solo un recurso para revelar las tensiones latentes debajo de una sociedad en el filo de una crisis nerviosa. El poder demoledor de la película -nunca vemos al elefante- está en la forma en que Hu detalla cómo la infraestructura política de su país les roba la esperanza a los jóvenes. En una ironía trágica, Hu se suicidó a los 29, poco después de completar su primera y única película. Es una obra maestra.

'High Flying Bird'

Otra vez, Steven Soderbergh crea una pequeña maravilla con poco dinero. El ganador de un Óscar por Traffic filma este drama deportivo con un iPhone, siguiendo los pasos de un representante de jugadores -André Holland- que busca terminar con un paro patronal en la NBA. Para Soderbergh y el guionista Tarell Alvin McCraney (Moonlight), el básquet es un juego de vida y muerte solo para gladiadores. Tirá un poco de plata, management y brandeo personal en un nido de víboras y ¡boom! Preparate para un paseo mortal.

'John Wick 3: Parabellum'

¿Cómo una saga que rompe todas las reglas del cine de acción sigue superándose? Keanu Reeves encontró el papel de su vida con John Wick, un asesino amante de los perros con su cabeza valuada en $14 millones. El director Chad Stahelski, un ex doble de riesgo de Reeves, coreografió el caos como nadie. Es divertida. Es arte. Es escandalosa. Más, por favor, y pronto.

'Knock Down the House'

Hubo grandes documentales este año, como el esclarecedor Apollo 11, el sexualmente sincero Ask Dr. Ruth y The Brink, sobre el cerebro de la alt-right estadounidense Steve Bannon. El mejor de todos, de Rachel Lears, sigue a cuatro candidatas progresistas ansiosas por desbancar a los hombres. El foco está puesto en Alexandria Ocasio-Cortez, que venció al republicano Joe Crowley en Nueva York. Descaradamente partidario, Knock Down the House se beneficia de un acceso ilimitado a la campaña de Ocasio-Cortez.

'The Mustang'

La directora francesa Laure de Clermont-Tonnerre asume las peligrosas réplicas de la furia masculina en esta historia sobre un programa para presos que les permite condonar su pena haciendo terapia con caballos salvajes. Pero un caballo y un prisionero (Matthias Schoenaerts) se resisten a ser domados mientras el film salta de sorpresa en sorpresa.

'Rocketman'

En lugar de predecir si la biopic de Elton John puede igualar el éxito de taquilla de Bohemian Rhapsody (no lo hará), concentrate en cómo triunfa a su manera. Taron Egerton brilla como el joven, gay y adicto Elton, canta sus temas y adopta la extravagante personalidad escénica que le permitió al tímido cantautor esconder sus miedos detrás del glitter. Es una actuación estupenda que permite al film de Dexter Fletcher emerger como un mito único y fascinante.

'Rolling Thunder Revue: A Bob Dylan Story by Martin Scorsese'

Más allá del título atrapante, lo que te cautiva es la maravillosa picardía que Dylan y Scorsese invierten en eludir los recuerdos habituales de los conciertos. Hay imágenes seminales de la gira de mediados de los 70 Rolling Thunder Revue, y escuchamos a Dylan hablar, entonces y ahora. Pero Scorsese suma escenas de Renaldo and Clara, el film fantasía de Dylan de 1978, borrando los límites entre la realidad y la ficción. Es un circo arremolinado de provocaciones que iluminan y ofuscan como una canción de Dylan.

'The Souvenir'

Algunos odian The Souvenir, incapaces de seguir a la guionista y directora Joanna Hogg, que dispersa sus recuerdos como una cineasta incipiente de Londres en los 80. Otros se pierden felizmente cuando la protagonista (Honor Swinton Byrne) pasa por alto al hombre equivocado (Tom Burke) y sus propias inseguridades para hallar una versión de sí misma con la que pueda vivir. Es un desafío transformador, y puro cine 100%.

'Nosotros'

Lupita Nyong'o, en una de las mejores actuaciones en un film de terror de la historia, interpreta a Adelaida, casada con Gabe (Winston Duke) y dos hijos. En unas vacaciones en la playa, la familia se enfrenta a sus dobles en versión zombie que tratan de robarles sus vidas. Adelaida parece saber más de lo que dice, lo que te lleva a un clímax que te mantiene debatiendo hasta en tus pesadillas. Peele es un maestro en trastornar el género para que lo impensable se vuelva increíblemente real.