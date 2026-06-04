Los bobos: perturbadora sátira sobre la codicia que deja una marca difícil de borrar

Los bobos (Argentina/2025). Dirección: Sofía Jallinsky y Basovih Marinaro. Guion: Basovih Marinaro. Fotografía: Nicolás Colledani. Edición: Brenda Gitman, Basovih Marinaro y Sofía Jallinsky. Elenco: Sebastián Romero Monachesi, Cecilia Marani, Fiona Gollob, Liliana Weimer, Florencia Bergallo, Verónica Gerez. Calificación: No disponible. Distribuidora: Cinetren. Duración: 95 minutos. Nuestra opinión: muy buena.

Hace unos años, los directores Juan Basovih Marinaro y Sofía Jallinsky sorprendían con Estertor, una pequeña obra extraña y provocadora, ganadora de un premio para su distribución en el Festival de Gijón y sintomática de una mirada lúcida y un pulso cómico mordaz y negrísimo. Allí el argumento rondaba el ejercicio de una tortura cruel y despiadada sobre un exrepresor enfermo de Alzheimer condenado a prisión domiciliaria. El espejo en el que Estertor ponía a los espectadores mostraba una incomodidad osada, un humor lacerante, y un ejercicio del absurdo que no dejaba atrás la lectura política de los realizadores. Como un ovni desembarcó en la cartelera porteña y dejó sembrada la inquietud de esa autoría, por demás atípica para el cine argentino.

Los bobos es la notable continuación de aquel camino, ahora en una confección profesional y avezada, atenta a un nuevo escenario en nuestro país y dueña de una capacidad de mostrar sin subrayar, lo que no siempre aparece en nuestro cine. La historia vuelve a incluir la tortura, pero ahora no con la dilatada venganza como motivación sino con el dinero como único impulso vital. De cuño esperpéntico -algo que ya estaba presente en Estertor y no en vano produjo cierta atracción en el festival español-, la película de Jallinsky & Marinaro resulta oscura y perturbadora, pero al mismo tiempo tan cercana que el humor se cuaja en una mueca amarga de perplejidad. Los recursos son vitales: planos cerrados y deformantes, colores que tuercen su sentido, elipsis justas y equilibradas.

Dos amigos conforman una extraña dupla destinada a ofrecer un servicio: por una abultada suma de dinero, someten al elegido por el pagador a un tratamiento de electroshock que lo deja como una criatura dependiente y babeante, sujeta a la manipulación y el cuidado de otros. Un “bobo”, como ellos mismos bautizan a sus víctimas, casi en un ejercicio inconsciente de su imposible expiación. Quien lidera la organización desde su silla de ruedas es la Madre, atada a su implacable calculadora, repartiendo ganancias y tareas. Lo que parecía una labor asimilada sin culpa a fuerza de su repetición encuentra un límite: la propuesta de una jugosa retribución a cambio de ejercitar el tratamiento fuera de los tentáculos del control. O sea, de Madre y sus obligadas comisiones.

Los Bobos Gentileza Cris Zurutuza Prensa

El recorrido de la película se acerca al peligro que suscita esa transgresión, y a la aparición de un horror que no imaginaban, pero al mismo tiempo expone el universo que contiene a esos personajes, siniestro y divertido al mismo tiempo, signado por rarezas que se hacen costumbres. Ambos protagonistas encarnan la codicia moderna como un desliz banal y perturbador, probando en cada paso hacia el final un poco más de lo que creían inimaginable. Es notable el trabajo de todo el elenco, pero destaca Liliana Weimer como la madre, una figura que asoma en la periferia de la historia, hasta convertirse en uno de los personajes más ominosos de los que se tenga memoria. Su relato de las águilas, la anécdota de su amiga Rosa, las risotadas que anuncian el espanto de lo irrepresentable, consiguen sintetizar el tono amargo que ofrece la película.

Una película difícil, revulsiva, inolvidable. El mérito de la dupla de directores consiste en asumir una tradición compleja y esquiva, afirmar su crítica en un territorio a menudo incomprendido, y asumir desde la representación que la peor validación del horror es aquella que no se muestra.