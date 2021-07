Los detalles detrás del rodaje de Black Widow: calor sofocante, peleas imposibles y el momento perfecto de Scarlett Johansson

Consagrada por fanáticos de todo el globo como uno de los personajes más queridos el Universo Cinematográfico de Marvel, finalmente Black Widow tiene la película en solitario que se merecía, con una impecable Scarlett Johansson, la introducción de su familia disfuncional y una dirección diferente a otras cintas del género, a cargo de Cate Shortland. A pesar de que sufrió múltiples demoras y su rodaje fue desafiante, Keving Feige, responsable de los exitosos filmes, reconoció que no descarta repetir la fórmula con otros héroes.

Si bien quienes vieron Avengers: Endgame saben el final amargo que tiene la heroína, desde que se anunció que tendría su propia producción la expectativa creció. Y se mantuvo intacta, pese a las dilaciones, hasta este jueves, cuando finalmente desembarcó en los cines y se convirtió rápidamente en un insuperable tanque en lo referido a taquilla. Desde el viernes, en tanto, está disponible en Disney+, bajo la modalidad Premier Access.

Para el mandamás del estudio, fueron los fanáticos quienes mantuvieron siempre el interés en un personaje que encontró en Johansson su personificación perfecta: “Creo que todos queríamos saber más de Natasha porque Scarlett Johansson es una intérprete increíble, y cada vez que aparecía en pantalla uno quería saber más. Y este film está íntegramente dedicado a ella, lo que fue muy emocionante para todos nosotros”.

Tráiler de "Black Widow"

El productor participó de la conferencia de prensa del film, donde reveló que es posible que este tipo de historias se repitan pronto: “Esta película y esta historia es algo muy particular y especial que quisimos hacer para Natasha. Pero nos encanta la idea de explorar el pasado, el presente y el futuro de todos nuestros personajes , sin dudas es una posibilidad que está sobre la mesa”.

Cuando se anunció el proyecto, en 2019, muchos se sorprendieron con la elección de Cate Shortland para ponerse detrás de cámaras, pero la australiana demostró tener el corazón y la cabeza para encabezar el duro desafío de una cinta en la que había muchos ojos puestos y que sería la primera de una nueva fase para Marvel tras la despedida de los Avengers originales.

“Desde el principio sabíamos que esta película tenía que hablar tanto de Natasha como persona así como de lo que le había sucedido en aquellos momentos de los que no sabíamos nada. Y comienza con ella completamente sola… ¿Cómo sería el futuro para alguien que finalmente había aprendido a trabajar en equipo?”, explicó Shortland en la conferencia, a la que asistió LA NACION.

La realizadora, que tiene experiencia en cintas independientes pero nunca había trabajado en una superproducción de este calibre, tenía una visión muy clara de cómo debía ser el film: “ Tenía que ser divertido e increíble, como un paseo en un parque de diversiones, lleno de estímulos. Todo esto sin perder la crudeza y la sinceridad. Nuestro desafío fue que ambos aspectos encajaran a la perfección ”.

“Poner a Natasha en el centro nos permitió no dejar atrás el trauma de su pasado, pero tampoco que todo estuviera teñido de seriedad, porque ella misma es muy divertida y por eso hay tanto humor”, contó en la conferencia de prensa.

Kevin Feige, presidente de los estudios Marvel, junto con Brie Larson, la actriz que interpreta a la primera de las superheroínas que tuvo su película en solitario, Capitana Marvel

De acuerdo con Feige, esto no es una “historia de origen”, como tuvieron Doctor Strange o Capitana Marvel, sino todo lo contrario: “Nosotros sabíamos que había grandes períodos de su vida que nunca se habían contado. Quizá muchos se preguntaban por su infancia, pero esto va más allá: ¿Qué pasó entre Capitán América: Civil War y Avengers: Infinity War? Quisimos enfocarnos creativamente de una manera en la que conocer más sobre su pasado nos podría contar más sobre su presente”.

Black Widow se rodó en 2019 evitando el exceso de efectos especiales y recreaciones por computadora. “No fue un rodaje fácil porque lo hicimos en locaciones reales en donde, en ocasiones, el calor era tal que debíamos dejar de grabar porque teníamos miedo de desmayarnos… ¡El set era como un horno microondas! Fue genial ver a estas dos mujeres pelear y hacer que pareciera algo sin esfuerzo. ¡Cortábamos la cámara y literalmente había que enjuagarlas!”, recordó Shortland.

“Las escenas con Taskmaster eran las más interesantes porque es un villano que puede imitar las habilidades de cualquiera que tenga enfrente. Entonces, ¿cómo peleás con tu espejo? Había que encontrar formas creativas de abordar esos encuentros, además de que ahora Natasha estaba con su hermana [Yelena Belova, interpretada por Florence Pugh], con quien no siempre está de acuerdo; eso que generó peleas desordenadas y crudas que volvió todo más divertido”

ENTREVISTA A SCARLETT JOHANNSON 1ra parte

Para la australiana, esta película tenía que ser diferente a las otras del universo Marvel: “Cuando hablé con el equipo de dobles y de coreografías de peleas, fui muy clara en que no quería ver a superhéroes pelear, quería ver a humanos. Eso significaba que pelearan en serio. Y Kevin me dijo algo una vez que me ayudó mucho: ‘En cada pelea, los personajes tienen que tener algo en juego, es la forma de que tenga sentido lo que están haciendo’. Entonces busqué que no sean coreografías perfectas, sino que tengan pequeñas fallas, accidentes, cosas que no se esperaban”.

Y si bien parece muy improbable que haya otra aparición de Johansson como Black Widow, ahora conocemos a su hermana y es posible que veamos más de ella. “No creo que este film sea un cierre: quienes vean la película entenderán que hay un legado y un futuro. Y eso es, en gran medida, gracias al trabajo de Cate Shortland”, concluyó Feige.