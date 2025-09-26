El impensado objeto icónico del cine que Pedro Pascal tiene en su hogar guardado como un tesoro

Luego de que se conociera que Belén será la película que representará a la Argentina en los Premios Oscar 2026 y en los Premios Goyas, todos quieren saber más sobre el proyecto dirigido y protagonizado por Dolores Fonzi. A raíz de esto, Javiera Balmaceda -hermana de Pedro Pascal y líder de contenidos de Amazon Studios- no solo habló del filme, sino que también fue consultada sobre su hermano y sorprendió a todos al revelar cuál es el objeto icónico del cine que tiene él en su hogar.

Javiera Balmaceda habló sobre la película que marcó su infancia y la de su hermano (Foto: Captura Instagram/@javiponzo)

“Ella es Javiera Balmaceda, Head de contenidos de Amazon Studios para Latinoamérica, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Te cuento que es quién está detrás de que hayamos podido ver Belén, la nueva película que dirige Dolores Fonzi”, escribió el periodista especializado en cine Javi Ponzone desde su perfil de Instagram.

Y completó: “Además, es la hermana de nuestro queridísimo y adorado Pedro Pascal. Obvio que aproveché para preguntarle que película veían de chiquitos y la respuesta me sorprendió… ¿Te sucedió lo mismo?“.

Pedro Pascal con su hermana mayor, Javiera, durante su niñez en San Antonio, Texas (Foto: Instagram @pascalispunk)

En el reel que publicó, el especialista cinéfilo le consultó si el actor chileno pudo ver Belén y cuál fue su punto de vista. “Todavía no la vio, pero admira mucho a Dolores (Fonzi), la conoce personalmente. Dolores estuvo en el cumpleaños 50 de Pedro, donde la pasamos muy bien. Y no solamente me quiere apoyar a mí, porque yo estoy atrás, sino que quiere apoyar a toda la historia latinoamericana”, respondió Javiera.

Luego, Ponzone quiso saber cuál es la película que veían de chiquitos, sin importar las veces que lo hacían. “Poltergeist: Juegos diabólicos”, aseguró la hermana de Pedro Pascal. Pero eso no fue todo, además, comentó que el actor tiene en su posesión el payaso de la película y que la persona que le regaló este valioso objeto fue el mismísimo Kevin Feige, jefe de Marvel Studios.

El actor tiene en su posesión el payaso de la película, un regalo del mismísimo Kevin Feige, jefe de Marvel Studios

“Lo tiene en su casa. Le dije ‘estás loco’”, lanzó Balmaceda sobre el terrorífico muñeco.

Las cuatro películas favoritas de Pedro Pascal

Tal como indicó su hermana Javiera, durante su niñez, el cine fue una gran influencia para ambos, ya que funcionaba como “niñera” mientras sus padres, un médico y una psicóloga, trabajaban y estudiaban.

El año pasado, en un video de Los cuatro favoritos de Letterboxd junto a Connie Nielsen, Pedro Pascal reveló cuáles son sus películas favoritas. “Las cosas más influyentes, las que más me han influido, porque tengo un gusto algo snob. Cuando crecí, pude ver las cosas de manera muy diferente", expresó.

Las cuatro películas favoritas de Pedro Pascal

Y mencionó a All About Eve, conocida también como La Malvada, una película de drama y comedia de 1950 protagonizada por Anne Baxter, que retrata la vida de una estrella de teatro. A su vez, y tal como mencionó su hermana, reveló que "el mayor impacto cuando era un niño“ se lo produjo la cinta de terror Poltergeist.

Además, el actor chileno seleccionó Do the Right Thing (también conocida como Haz lo correcto), un film de 1989 dirigido por Spike Lee. Por último, Pascal eligió el film sueco-franco-alemana Fanny and Alexander de 1982, la cual, según sus propias palabras, podría ver “una y otra vez”.