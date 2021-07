La Voz: la historia de Camila, una cantante que sorprendió a todos los jurados

Durante la última gala de La Voz, se presentó una joven cantante llamada Camila Garay. El talento de la participante llamó poderosamente la atención de los cinco jurados, quienes se dieron vuelta y la tentaron a sumarse a su equipo.

En la presentación, Camila contó que es oriunda de La Heras, provincia de Santa Cruz, y explicó cómo nació su amor por la música: “A los ocho años arranqué a cantar en la escuela, me gustó desde muy chiquita. Voy al coro desde esa edad, el ambiente me gusta, te divertís, aprendés mucho. No sé qué sería de mí sin cantar, yo quisiera vivir de esto”.

Más adelante, ella profundizó en su historia de vida: “Me quedé embarazada a los 17, con mi actual pareja”. Y en referencia a los dos hijos que tiene actualmente, dijo muy conmovida que ellos son el motivo por lo que sigue adelante un camino, que la llevó a estar en La Voz.

Camila eligió interpretar “Como la flor”, y en pocos segundos tenía a todos los jurados dados vuelta, aplaudiendo su imponente presentación. Cuando llegó el momento de la devolución, Lali Espósito fue la primera en tomar la palabra: “Tenés una voz muy particular, elegiste un temazo. Pero le pusiste tu onda, tenés una voz realmente particular. Con esa voz podés cantar un poco todo”.

Por su parte, Ricardo Montaner no se quedó atrás en los elogios: “Eres lo más cercano a los que cualquier productor quisiera tener. Tu forma de cantar es como muy internacional, porque un poco esta onda medio tropical, es una música que hoy en día tiene un vacío que hay que llenar”. Mau y Ricky también la felicitación por “su talento natural”, y Soledad Pastorutti concluyó: “Yo siento que estuviste muy acertada con la elección del repertorio. Estas canciones suelen llevarte a las palmas, a moverte, porque tienen una alegría, un contagio muy especial. Pero puede ser un arma de doble filo, porque no es fácil cantar una cumbia, hay que sentirla”. Finalmente, y muy emocionada por todas las devoluciones, Camila eligió el equipo de Mau y Ricky.

Otra de las voces que sorprendió gratamente, fue la de Magdalena Cullen. La joven de veinte años reconoció su amor por el folclore, y su pasión por la música: “Vengo de una familia de músicos, crecí un poco con eso. Tengo un grupo de folclore con mis hermanas. Mi primera guitarra me la regalaron a los seis, y ahí empezamos a tocar”.

La participante interpretó “Flor de Lino”, y la Sole no dudó un instante y se dio vuelta. Muy intrigada sobre por qué había elegido ese tema, Pastorutti le dijo: “¿Y qué hacés cantando Flor de Lino?”. Entre risas, la participante contó que sus abuelos eran de Córdoba, un vínculo que la acercó a ese tipo de música. Por último, y antes de despedirla, la Sole exclamó: “Para mí es un placer que estés en mi equipo”.

