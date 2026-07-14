Los guionistas de cine y TV de Hollywood también rechazan la fusión entre Paramount y Warner

Los guionistas de Hollywood no quieren saber nada con la fusión entre Paramount y Warner Bros. Discovery. La entidad que los agrupa, el Writers Guide of America (WGA), presentó este martes una demanda en los Tribunales de California para bloquear la multimillonaria operación.

“Con menos competidores, la corporación resultante de esta fusión tendría tanto el incentivo como la capacidad de reducir costos al disminuir los salarios de los guionistas y reducir la producción. Los guionistas cobrarán menos y tendrán menos oportunidades laborales”, señaló la asociación que nuclea a los autores de cine y televisión de los Estados Unidos.

La sede de los estudios Paramount, en Los Ángeles Unsplash

La demanda se conoció un día después de que una coalición integrada por 12 fiscales de Estados gobernados por el Partido Demócrata tomara una iniciativa judicial de las mismas características, al considerar el acuerdo entre Paramount y Warner Bros. como una amenaza al ejercicio de la libre competencia en los mercados de cine y TV por cable básica.

Para los guionistas, el posible impacto monopólico de la operación afectaría a tres ámbitos fundamentales de su trabajo: películas con elevadas perspectivas en la taquilla, series de televisión y plataformas de streaming. “Este acuerdo reduciría las oportunidades, disminuiría los salarios y empeoraría las condiciones laborales de los guionistas. La eliminación de un competidor clave y la creación de una nueva empresa dominante en el mercado resultarían en una reducción de la cantidad y variedad de películas y series de TV, ya que tendría mayor capacidad para reducir la producción”, agrega la demanda del WGA.

Se extiende el rechazo a la multimillonaria fusión entre dos grandes estudios de Hollywood Chris Pizzello - Invision

“Si Paramount logra comprar a Warner Bros. la empresa resultante de la fusión se convertirá en la mayor compradora de programación original de cine y TV en Estados Unidos. Esto eliminaría la competencia en una industria ya consolidada, poniendo en peligro el sustento de los trabajadores del entretenimiento y la diversidad creativa del cine y la televisión”, dijo Michele Mulroney, presidenta de la división del WGA que funciona en el Oeste de los Estados Unidos.

Su par del Este, Tom Fontana, también cuestionó el multimillonario acuerdo por el cual Paramount Skydance pagó 111 millones de dólares para adquirir Warner Bros. Discovery. “No nos quedaremos de brazos cruzados mientras Paramount intenta violar las leyes antimonopolio de nuestro país y agravar la precaria situación que ya sufren los trabajadores de la industria del entretenimiento. La fusión no es inevitable y estamos luchando para impedirla”, agregó.

El WGA, sindicato que agrupa a los guionistas, tomó la decisión de presentar una demanda por separado a partir del riesgo directo de un fuerte impacto laboral en ese sector como resultado inmediato de la fusión.

Los fiscales, en tanto, reclamaron a la justicia californiana una medida cautelar para suspender la fusión. De lo contrario, advirtieron, la transacción podría recibir una aprobación definitiva el 22 de julio, fecha en la que se espera el veredicto de los organismos reguladores de la Unión Europea. El acuerdo entre Paramount y Warner Bros. Discovery ya obtuvo el mes pasado el aval completo del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

El planteo de los fiscales estatales contra la fusión tuvo en las últimas horas un coletazo inesperado. El vicegobernador de Tennessee, el republicano Stuart McWorther, alentó públicamente la mudanza a este Estado de la sede corporativa de Paramount, que como buena parte de la industria del entretenimiento está radicada en California.

David y Larry Ellison Fuente: X

Las autoridades de Tennessee quieren aprovechar la cercanía ideológica que tienen con David Ellison, el CEO y hombre fuerte de Paramount Skydance, y convencerlo de instalar a su compañía en una nueva sede. “Las empresas que eligen Tennessee encuentran más que un clima empresarial favorable: también encuentran un Estado comprometido con su éxito”, dice la carta enviada por el vicegobernador estatal a Ellison.

Según informó The Hollywood Reporter, Paramount dejó abiertas todas las alternativas posibles para evaluar su salida de California después de que el fiscal general de ese Estado, Rob Bonta, fue quien encabezó la coalición con 12 de sus pares para bloquear en la Justicia la fusión con Warner.

Si Paramount aceptara la oferta de Tennessee para mudar allí sus operaciones, la industria del entretenimiento de California, sobre todo aquella que tiene su base de operaciones en Los Angeles, quedaría seriamente afectada ya que los rodajes de cine y TV están allí en el mínimo de sus porcentajes históricos.

The Hollywood Reporter recordó además que Ellison vivió intermitentemente en Nashville, capital de Tennessee, durante 11 años (entre 2014 y 2025). A la vez Larry Ellison, padre del CEO de Paramount y dueño de la poderosa firma tecnológica Oracle, tiene entre sus planes la construcción de un inmenso centro de operaciones cerca de Nashville.