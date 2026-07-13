Imponen una demanda para bloquear la multimillonaria fusión de Paramount-Warner

Una coalición de doce estados presentó hoy una demanda para bloquear la multimillonaria fusión entre Paramount y Warner Bros. Discovery por considerarla una amenaza para la libre competencia, luego de que el Departamento de Justicia del gobierno de Estados Unidos aprobara el acuerdo el mes pasado.

“La fusión ilegal de estos dos gigantes del entretenimiento conllevaría precios más altos, menor calidad y menos contenido para el cine y la televisión, perjudicando a las salas de cine, a los distribuidores de cable básicos y, en última instancia, al público en cada sofá y butaca de cine en los Estados Unidos”, dijo el fiscal general de California, Rob Bonta, en un comunicado al que también adhirieron los estados de Arizona, Colorado, Connecticut, Massachusetts, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Oregón y Washington.

"Block the merger", el eslogan en rechazo a la fusión que se utiliza dentro de la industria del entretenimiento Chris Pizzello - Invision

La demanda alega, según reporta Variety, que la empresa resultante tras la adquisición de Waner Bros. Discovery por parte de Paramount por 111.000 millones de dólares controlará el 27% del mercado de distribución cinematográfica de estrenos masivos, el 30% del submercado de las películas taquilleras más esperadas y el 27% del paquete básico de televisión por cable. Los estados argumentan que dicha consolidación perjudicará a las salas de cine y a los proveedores de cable y satélite, que dependen de la competencia entre distribuidores.

“También reduce las oportunidades para que surjan historias importantes y limita las maneras en que el público puede acceder a historias, ideas y perspectivas que trasciendan sus propias experiencias”, declaró el fiscal Bonta. “En este país, nadie está por encima de la ley. Con esta demanda, California y los demás estados luchan por mercados libres y justos, no por mercados manipulados. En Estados Unidos no hay reyes, ni en el gobierno ni en la economía”, enfatizó.

De aprobarse definitivamente la fusión, Paramount sumará a sus actuales activos (el estudio de cine del mismo nombre, la plataforma Paramount+ y las cadenas CBS y CBS News) todos los negocios y las marcas del patrimonio de Warner Bros. Discovery: Warner Bros. Pictures, HBO, HBO Max, CNN, TNT, TBS, Cartoon Network, TCM, Discovery Channel, Animal Planet y varias señales y canales más. Si esto ocurre comenzará una nueva era para todo el ecosistema de la industria del entretenimiento más poderosa del mundo, con epicentro en Hollywood.

La respuesta de Paramount

Por su parte, Paramount Skydance respondió que “la demanda interpuesta distorsiona la legislación antimonopolio vigente y se basa en una tergiversación de la competencia en la industria del entretenimiento actual”. En ese sentido destacó que, según concluyeron numerosas autoridades antimonopolio tras meses de análisis, la transacción creará “un competidor más fuerte frente a las plataformas de streaming y tecnología dominantes que han perjudicado el mercado de la exhibición cinematográfica y el empleo en la industria del entretenimiento”.

El histórico acceso a los estudios Paramount en Los Ángeles Unsplash

“Defenderemos enérgicamente la transacción. Retrasarla solo perjudicará a los trabajadores del sector del entretenimiento, quienes ya han sufrido en los últimos años debido a la disrupción tecnológica en sus medios de vida y a la pérdida de decenas de miles de empleos en California”, señaló la compañía a través de un comunicado.

“El efecto práctico de esta demanda es proteger a las plataformas de streaming dominantes, como Netflix, y a las empresas tecnológicas de la competencia que tanto necesitan, impidiendo al mismo tiempo los importantes beneficios que esta transacción aportará a los consumidores, creadores, trabajadores y a la economía de Hollywood en general. Seguiremos luchando contra cualquier intento de frustrar un acuerdo que fortalece la competencia, amplía las oportunidades y posiciona a la empresa resultante para competir en un panorama mediático global cada vez más competitivo”, remarcaron desde Paramount en el citado escrito.