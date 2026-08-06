Los respaldos no alcanzan y ya hay fecha para el juicio contra la fusión entre Paramount y Warner

Pese a recibir en las últimas horas algunos apoyos clave dentro de la industria del entretenimiento, la multimillonaria fusión entre Paramount y Warner, en la que se pusieron en juego 111.000 millones de dólares, se encuentra atrapada cada vez más en un complicado laberinto legal y político que demorará su definición al menos hasta el segundo trimestre de 2027.

La noticia más favorable que recibieron este jueves los poderosos ejecutivos (sobre todo la cabeza del holding Paramount Skydance) que alientan el acuerdo fue la aprobación de los organismos reguladores del Reino Unido, anunciada este jueves. No hubo objeciones allí respecto de los reclamos sobre las cuestiones antimonopólicas que están en el centro de las objeciones planteadas desde distintos ámbitos estadounidenses.

“Los organismos reguladores y los gobiernos que representan a 65 jurisdicciones han aprobado la transacción o han optado por no impugnarla por motivos de competencia o inversión extranjera directa”, señaló David Ellison, el hombre fuerte de Paramount y principal impulsor del acuerdo, al conocer las novedades llegadas desde Londres.

David Ellison, el principal ejecutivo de Paramount y el mayor promotor de la fusión con Warner JESSICA CHOU - NYTNS

La fusión Paramount-Warner también recibió en las últimas horas el apoyo de una de las figuras centrales del negocio de la exhibición cinematográfica global. “Necesitamos un sistema de estudios próspero para garantizar que la industria tenga una plataforma desde la cual crecer. Por eso, tras mucha reflexión, creemos que es el momento para que la adquisición de Warner Bros. Discovery por parte de Paramount Skydance siga adelante”, señaló Eduardo Acuña, CEO de Regal Cinemas, la segunda cadena de mayor alcance (posee casi 6000 pantallas) en los Estados Unidos. En términos parecidos se pronunció hace una semana Adam Aron, director ejecutivo de AMC, la cadena de cines más poderosa del mercado norteamericano.

Este doble respaldo, que se extiende directamente al resto del mundo por las características globalizadas de la gestión y el negocio de las salas de cine, es considerado clave por Ellison en un momento crucial para la operación.

Una imagen clásica de los estudios Paramount, emplazados en el corazón de Los Angeles Jae C. Hong - AP

Ellison y sus aliados se enfrentan ahora a una extensa batalla en los tribunales de California. A comienzos de esta semana, la jueza federal Araceli Martínez-Olguín confirmó para el 2 de marzo de 2027 el comienzo del juicio abierto por la demanda antimonopólica que presentaron 12 fiscales de otros tantos Estados, encabezados por California y Nueva York.

La magistrada dispuso que el juicio tendrá lugar en Oakland entre el 2 y el 19 de marzo, una fecha incómoda para Paramount, que se enfrenta a la obligación de pagar a partir del 1° de octubre una suma de 7 millones de dólares por día a los accionistas de Warner Bros. Discovery como penalización hasta que el acuerdo quede confirmado definitivamente. Tal como están las cosas con los plazos del juicio, Ellison tendrá en su escritorio a la firma una factura de 650 millones de dólares por trimestre por no haber cumplido sus promesas. ¿Qué dirán sus socios e inversores frente a este posible agujero negro en las finanzas de Paramount?

Los fiscales federales dijeron al fundamentar la demanda, ya elevada a juicio, que el acuerdo de 111.000 millones de dólares que uniría a Warner y Paramount bajo una misma conducción afectará la distribución cinematográfica “a gran escala y en relación con las películas más taquilleras”, al igual que la concesión de licencias para el servicio básico de TV por cable.

CNN, una de las claves en la disputa por el control de Paramount y Warner Mike Stewart - AP

A este último punto se aferró Ellison para señalar cuál es a su juicio el verdadero motivo que llevó a los fiscales federales a querer bloquear el acuerdo: el control de CNN. “Esta lucha no se trata solamente de cuotas de mercado. Lo que subyace es una preocupación más simple: las noticias. La cuestión es si se puede confiar en mí como administrador de CNN, una de las empresas de Warner. En lo que respecta a nuestras operaciones informativas, no aspiro a que estas empresas dobleguen sus redacciones a mis puntos de vista. Las noticias deben basarse en los hechos y en la verdad”, dijo Ellison en una nota de opinión publicada por The New York Times, donde insiste en la promesa de que bajo su conducción CNN funcionará de manera “independiente e imparcial”.

La asociación que nuclea a los guionistas de Hollywood (Writers Guild of America) también presentó una demanda contra la fusión que formará parte del proceso presidido en marzo próximo por la jueza Martínez-Olguín. Mientras tanto, la magistrada rechazó otro planteo en el mismo sentido presentado por un grupo de cinco consumidores por falta de “legitimidad procesal”.

David Zaslav, principal ejecutivo de Warner Bros. Discovery KEVIN DIETSCH - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El freno de la operación se va extendiendo de a poco a las actividades cotidianas de ambas empresas. David Zaslav, el actual director ejecutivo de Warner Bros. Discovery, tuvo que salir este jueves a decir que los empleados de la compañía están concentrados en sus compromisos diarios y trabajan “con muchísimo empeño” al admitir lo complicado que resulta para ellos tomar distancia de la incertidumbre que se vive allí por la falta de definiciones sobre la fusión.

Esas dudas se profundizaron durante esta semana cuando se informó que durante el segundo trimestre del año los ingresos de Warner Bros. Discovery estuvieron por debajo de las proyecciones del mercado. Los analistas habían previsto una entrada de 9200 millones de dólares, pero ese total se redujo un 11% (hasta 8700 millones) por el rotundo fracaso de taquilla de Supergirl.

Del otro lado, Paramount mostró en el segundo semestre cifras de sostenido crecimiento para su plataforma de streaming Paramount+ y los ingresos de sus estudios de cine. Pero la cautela de los inversores quedó reflejada por una modesta suba en las acciones de la compañía (menos de un 2%) debido al temor generado por la falta de definiciones alrededor de la multimillonaria fusión con Warner.

La torre de agua, símbolo de los estudios Warner Bros. en Burbank, California Jae C. Hong - AP

“Nadie quiere esta fusión, pero ¿qué pasa si fracasa? ¿Eso es acaso peor? Simplemente nos venderán a otra compañía”, señaló un anónimo ejecutivo de Warner Bros. Discovery citado este jueves en una nota publicada por Variety. El temor de muchos analistas es que Ellison estaría pagando por Warner mucho más de lo que en realidad vale.

Ellison también anticipó que buscarán alguna salida extrajudicial para sortear las demoras y los plazos fijados por la magistrada a cargo del proceso. Pero también dijo en una charla con analistas del mercado que está seguro de que el veredicto del juicio resultará favorable a la fusión.

Abiel García, un influyente abogado y ex fiscal general adjunto de California, consultado por Variety, dijo que los fiscales que promovieron el juicio lo hicieron guiados por el deseo de frenar la fusión. “Ambas partes ya están preparadas para el proceso y si es necesario también para una eventual apelación. Creo que los fiscales solo quieren que alguien más compre los activos de Warner Bros. Discovery y, por otro lado, Ellison está dispuesto a luchar hasta el final”, afirmó.