Luca Guadagnino dirigirá la tercera versión de Scarface en el cine

14 de mayo de 2020 • 16:46

Luca Guadagnino , el director de Llámame por tu nombre , va a dirigir una nueva versión de Scarface para la pantalla grande con guión de los hermanos Joel y Ethan Coen.

No trascendieron todavía los detalles del guión y de la trama, pero se sabe que la acción transcurrirá en Los Ángeles a partir de un relato que girará, como en las versiones anteriores, alrededor de ciertas cuestiones policiales conectadas con la inmigración. Tampoco hay definiciones respecto del elenco de este proyecto, que será producido por los estudios Universal.

Scarface ( Caracortada o Cara Cortada , en su versión traducida al español) tuvo dos versiones muy comentadas e influyentes en sus respectivos momentos de estreno. La primera, de 1932, fue dirigida por Howard Hawks y protagonizada por Paul Muni , que personificaba al gángster Tony Camonte. Según el guión escrito por Ben Hecht, el personaje protagónico está inspirado en la vida de Al Capone.

La segunda, en 1983, dirigida por Brian De Palma sobre un guion de Oliver Stone, entregó una de las más recordadas interpretaciones de Al Pacino (Tony Montana, en este caso), acompañado por Michelle Pfeiffer . En este caso la historia transcurría en Miami, alrededor del negocio de las drogas manejado por el personaje de Pacino, que había dejado Cuba.

Es la segunda vez consecutiva que Guadagnino se hace cargo de una remake. Su película anterior, Suspiria , estrenada con escasa repercusión en la Argentina a comienzos del año pasado, remitía a un clásico moderno del cine de terror firmado por el italiano Dario Argento en 1977.

El realizador italiano tiene pendiente de estreno su último proyecto, la serie We Are Who We Are , que será emitida próximamente en la cadena HBO.