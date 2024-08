Luis Ortega y Úrsula Corberó presentaron El jockey en Venecia: “Es una experiencia que me cambió la vida”

Escuchar

“Te queremos Luis, genio”, exclamó esta mañana la actriz Úrsula Corberó durante la conferencia de prensa organizada en el Festival de Venecia parapresentar El jockey, la nueva película de Luis Ortega, que tendrá su premiere mundial hoy en la competencia oficial. Acompañado por los protagonistas del film, además de Corberó estuvieron Nahuel Pérez Biscayart y la chilena Mariana Di Girólamo -el mexicano Daniel Giménez Cacho no pudo estar presente-, así como el productor Benjamín Domenech. Ortega habló de su proceso de trabajo, de los encuentros que inspiraron la película y aclaró entre risas que más allá del título su nuevo largometraje “no es una película sobre las carreras”.

“Caminar por las calles de Buenos Aires es una experiencia mágica, especialmente si uno lo hace solo. Hay muchos fantasmas, mucha gente muy linda y muy loca. Un día me puse a hablar con un vagabundo ruso vestido de mujer con el que me encontré. ‘No existo, pero me persiguen’, me dijo. La paranoia es una gran fuente de inspiración. Si te sentís perseguido, hay un guion”, explicó el realizador, rodeado de los actores que elogiaron su particular forma de trabajar y hasta fueron más allá.

“Estoy muy emocionada, El jockey es una película que me emociona mucho. Tal vez yo estoy más acostumbrada a participar de proyectos que están más enfocados a un objetivo en particular y este fue una búsqueda constante. Sabía que estaba en buenas manos y que podía dejar de lado a mi “control freak” interior y confiar. Luis no solo es una persona que transmite arte, talento y magia sino también sensibilidad. Sabía que íbamos a hacer algo muy especial. Ha sido una experiencia que… me cambió la vida”, explicó Corberó, entre risas, porque Ortega le había susurrado la última parte de su respuesta. “Sí, sí, es verdad”, afirmó la actriz de La casa de papel, que en el film interpreta a Abril, la novia del jockey del título que encarna Pérez Biscayart.

Pérez Biscayart y Corberó en una escena de El jockey

La película, que también fue seleccionada para participar de los festivales de Toronto y San Sebastián, gira alrededor de Remo Manfredini (Pérez Biscayart) una leyenda del turf cuya conducta excéntrica y autodestructiva comienza a eclipsar su talento. Abril (Corberó), jocketa y pareja de Remo, espera un hijo suyo y debe decidir entre continuar con su embarazo o seguir corriendo. Ambos corren caballos para Sirena (Daniel Giménez Cacho), un empresario obsesionado con el jockey. Cuando Remo sufre un accidente, comienza a deambular por las calles de Buenos Aires mientras Sirena lo busca vivo o muerto y Abril intenta encontrarlo antes de que sea demasiado tarde.

“Cada día del rodaje era un viaje hacia lo desconocido, cada jornada en el set era magia. Luis es un brujo, un mago, una bruja”, dijo Pérez Biscayart, quien además subrayó que esta era la segunda vez que trabajaba en un film de Ortega -fue uno de los protagonistas de Lulú (2014)-, algo inédito para el actor, que hace tiempo desarrolla su carrera en el cine europeo.

Úrsula Corberó y Nahuel Pérez Biscayart antes de la conferencia de prensa por El jockey que se llevó a cabo hoy, en el festival de Venecia Matt Winkelmeyer - Getty Images Europe

Más allá de la charla sobre el proceso de creación y realización del film –llegará a los cines argentinos el 26 de septiembre y más tarde se podrá ver por Disney+– el encuentro con la prensa que se llevó a cabo esta mañana en la ciudad italiana, unas horas antes de su estreno mundial en la sala principal del festival, también incluyó un diagnóstico sobre el cine y la actualidad de la industria nacional.

“Hacer una película como esta supone luchar contra la realidad para que los autores y los artistas puedan contar historias del modo que quieran contarlas. Lograrlo es una proeza que en este caso solo fue posible por un compendio de voluntades. Es una coproducción entre la Argentina, México, Estados Unidos, España y Dinamarca, hecha con la convicción de apoyar este tipo de cine que es parte de la política cultural de la mayoría de los países que participaron. Entre ellos está la Argentina, que lamentablemente hoy está atravesando un momento en el que este tipo de apoyo no se está dando y, de hecho, se está atacando con bastante saña este cine”, explicó Domenech, en representación de los productores de la película. “Se trata de films que cuentan las historias que nos definen, que reflejan la tridimensionalidad de la experiencia humana y que no están tan pendientes de las necesidades del mercado. En ese sentido, haber podido hacer esta película es una gran celebración”.