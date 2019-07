Luz, cámara, acción: Angelina Jolie, en pleno rodaje de su nuevo thriller

La actriz protagonizará un film en el que deberá cuidar de unos asesinos a un testigo protegido Crédito: The Grosby Group

Luego de volcarse a varios proyectos que la tuvieron trabajando detrás de cámara y enfrentar su dolorosa ruptura con Brad Pitt, Angelina Jolie vuelve a ser protagonista de una película de súper acción. La actriz se encuentra, desde hace dos semanas, en pleno rodaje de Those Who Wish Me Dead , film que protagonizará y en el que incluso hace ella misma algunas escenas de riesgo.

En diferentes fotos que se tomaron ve en el set, en Nuevo México, se puede ver a Jolie colgada de un arnés, sosteniéndose de la parte trasera de una camioneta y "volando" por el aire.

El thriller, en donde también actúan Nicholas Hoult, Jon Bernthal y Jake Weber, entre otras figuras, se estrenará en 2020 y cuenta con la dirección de Taylor Sheridan ( Wind River). En este nuevo papel, Jolie será la encargada de proteger al testigo del asesinato de un adolescente, que es perseguido por quienes cometieron el crimen. En esa vorágine, jugará un rol importante el escenario: un bosque en llamas.

