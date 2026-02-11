LA NACION

En fotos: de la felicidad del Chino Darín por el nacimiento de su hijo al curioso “traje felpudo” de Sharon Stone

Luego de que Úrsula Corberó diera a luz en Barcelona a su primer hijo, el actor emprendió el regreso a Buenos Aires para retomar su apretada agenda laboral; la protagonista de Bajos Instintos, en tanto, causó sensación durante un paseo por Austri

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
En fotos: de la felicidad del Chino Darín por el nacimiento de su hijo al curioso “traje felpudo” de Sharon Stone
En fotos: de la felicidad del Chino Darín por el nacimiento de su hijo al curioso “traje felpudo” de Sharon StoneGrosby Group
Chino Darín fue visto llegando a Madrid desde Barcelona este martes, luciendo feliz tras el nacimiento de su primer hijo junto a Úrsula Corberó, Dante. El actor saludó a la prensa antes de emprender su regreso a la Argentina para retomar su agenda laboral
Chino Darín fue visto llegando a Madrid desde Barcelona este martes, luciendo feliz tras el nacimiento de su primer hijo junto a Úrsula Corberó, Dante. El actor saludó a la prensa antes de emprender su regreso a la Argentina para retomar su agenda laboralZuma Press/The Grosby Group
“Me escapé de un rodaje en Buenos Aires para tratar de llegar a la fecha de parto y salió todo fantástico. Soy muy afortunado porque pensaba que no iba a poder venir y logré estar. Fue una experiencia gloriosa, muy fuerte, transformadora e increíble. Me siento muy afortunado de haber podido llegar“, le dijo a la prensa que lo esperaba en el aeropuerto de Madrid
“Me escapé de un rodaje en Buenos Aires para tratar de llegar a la fecha de parto y salió todo fantástico. Soy muy afortunado porque pensaba que no iba a poder venir y logré estar. Fue una experiencia gloriosa, muy fuerte, transformadora e increíble. Me siento muy afortunado de haber podido llegar“, le dijo a la prensa que lo esperaba en el aeropuerto de MadridZuma Press/The Grosby Group
La actriz estadounidense Anne Hathaway posó sonriente y muy elengante en la alfombra roja del desfile de Ralph Lauren Collection Otoño 2026, que se llevó a cabo en la ciudad de Nueva York el martes pasado
La actriz estadounidense Anne Hathaway posó sonriente y muy elengante en la alfombra roja del desfile de Ralph Lauren Collection Otoño 2026, que se llevó a cabo en la ciudad de Nueva York el martes pasadoANGELA WEISS - AFP
Para la ocasión, la protagonista de Los Miserables lució un vestido del diseñador, de silueta halter, confeccionado en capas de gasa semitransparente y detalles de calado. Lo acompañó con una extravagante capa de plumas en tono melaza
Para la ocasión, la protagonista de Los Miserables lució un vestido del diseñador, de silueta halter, confeccionado en capas de gasa semitransparente y detalles de calado. Lo acompañó con una extravagante capa de plumas en tono melazaANGELA WEISS - AFP
Sharon Stone visitó la fábrica de la compañía del empresario y "rey del rodillo de espuma" Karl Guschlbauer en St. Willibald, Austria. Para la ocasión eligió un curioso traje con diseño de leopardo y solapas negras, que por su textura parecía una suerte de felpudo
Sharon Stone visitó la fábrica de la compañía del empresario y "rey del rodillo de espuma" Karl Guschlbauer en St. Willibald, Austria. Para la ocasión eligió un curioso traje con diseño de leopardo y solapas negras, que por su textura parecía una suerte de felpudoBARBARA GINDL - APA
La actriz estadounidense generó sensación a su paso; según confirmó, será la invitada estrella del Baile de la Ópera que tendrá lugar este miércoles por la noche
La actriz estadounidense generó sensación a su paso; según confirmó, será la invitada estrella del Baile de la Ópera que tendrá lugar este miércoles por la nocheBARBARA GINDL - APA
Lejos de allí, en el United Theatre de Los Ángeles, su colega y amiga Halle Berry asistió al estreno de Caminos del Crimen, la película que la tiene como protagonista junto a Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Barry Keoghan, Corey Hawkins, Mónica Bárbaro y Nick Nolte
Lejos de allí, en el United Theatre de Los Ángeles, su colega y amiga Halle Berry asistió al estreno de Caminos del Crimen, la película que la tiene como protagonista junto a Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Barry Keoghan, Corey Hawkins, Mónica Bárbaro y Nick NolteLISA O'CONNOR - AFP
La película se centra en las andanzas de un escurridizo ladrón (Chris Hemsworth), una corredora de seguros desilusionada (Halle Berry) y un implacable detective (Mark Ruffalo) que intenta atraparlos
La película se centra en las andanzas de un escurridizo ladrón (Chris Hemsworth), una corredora de seguros desilusionada (Halle Berry) y un implacable detective (Mark Ruffalo) que intenta atraparlosLISA O'CONNOR - AFP
Angelina Jolie, a su vez, acaparó todas las miradas y los flashes en la alfombra roja que se desplegó en el cine Pathé Palace de París, antes de la proyección de Coutures, su nueva película
Angelina Jolie, a su vez, acaparó todas las miradas y los flashes en la alfombra roja que se desplegó en el cine Pathé Palace de París, antes de la proyección de Coutures, su nueva películaTHOMAS SAMSON - AFP
La actriz eligió para el evento lucir un vestido nude de Givenchy, con mangas cortas, cuello redondo y silueta columna, adornado con lentejuelas plateadas, canutillos y coronado con brillantes flecos en el dobladillo irregular
La actriz eligió para el evento lucir un vestido nude de Givenchy, con mangas cortas, cuello redondo y silueta columna, adornado con lentejuelas plateadas, canutillos y coronado con brillantes flecos en el dobladillo irregularTHOMAS SAMSON - AFP
La actriz posó junto a la actriz y modelo sudanesa Anyier Anei; la directora y guionista del film Alice Winocour, la actriz sueca Ella Rumpf y el francés Louis Garrel
La actriz posó junto a la actriz y modelo sudanesa Anyier Anei; la directora y guionista del film Alice Winocour, la actriz sueca Ella Rumpf y el francés Louis GarrelTHOMAS SAMSON - AFP
La película cuenta la historia de Maxine, una cineasta estadounidense que llega a París para la Semana de la Moda , y en ese viaje tiene que enfrentarse a situaciones de vida o muerte que la harán replantearse su propia existencia
La película cuenta la historia de Maxine, una cineasta estadounidense que llega a París para la Semana de la Moda , y en ese viaje tiene que enfrentarse a situaciones de vida o muerte que la harán replantearse su propia existenciaTHOMAS SAMSON - AFP
Grant Show, el recordado actor de Merlose Place, acompañó a su esposa, Katherine LaNasa en la Noche de Nominados de The Hollywood Reporter, celebrada en el Chateau Marmont de Los Ángeles. LaNasa interprta desde 2025 a la enfermera Dana Evans en el drama médico de HBO Max The Pitt, por el cual obtuvo su primer premio Emmy a la mejor actriz de reparto en una serie dramática
Grant Show, el recordado actor de Merlose Place, acompañó a su esposa, Katherine LaNasa en la Noche de Nominados de The Hollywood Reporter, celebrada en el Chateau Marmont de Los Ángeles. LaNasa interprta desde 2025 a la enfermera Dana Evans en el drama médico de HBO Max The Pitt, por el cual obtuvo su primer premio Emmy a la mejor actriz de reparto en una serie dramáticaMICHAEL TRAN - AFP
La actriz Sydney Sweeney firma un libro de visitas en el parqué de la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE) al sonar la campana de apertura de American Eagle Outfitters el 9 de febrero de 2026 en la ciudad de Nueva York
La actriz Sydney Sweeney firma un libro de visitas en el parqué de la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE) al sonar la campana de apertura de American Eagle Outfitters el 9 de febrero de 2026 en la ciudad de Nueva YorkSPENCER PLATT - GETTY IMAGES NORTH AMERICA
LA NACION
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Personajes
  1. Perla Caron: un matrimonio que terminó en escándalo y la tragedia que marcó su vida
    1

    Los amores de Perla Caron: un matrimonio que terminó en escándalo y la tragedia que marcó su vida

  2. Ricardo Pérez Bastida: del gesto de Larrea que lo marcó a la sorpresa de Sandro que no olvida
    2

    Pérez Bastida, la voz icónica de Mar del Plata: del gesto de Larrea que lo marcó a la sorpresa de Sandro que no olvida

  3. La palabra de Ricardo Darín tras el nacimiento de su primer nieto: “Es precioso”
    3

    La palabra de Ricardo Darín tras el nacimiento de su primer nieto: “Es precioso y está muy bien”

  4. Cinco famosos que creen que divorciarse fue un error: “Nunca volví a encontrar esa paz”
    4

    Cinco famosos que creen que divorciarse fue un error: “Nunca volví a encontrar esa paz”