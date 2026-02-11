En fotos: de la felicidad del Chino Darín por el nacimiento de su hijo al curioso “traje felpudo” de Sharon Stone

“Me escapé de un rodaje en Buenos Aires para tratar de llegar a la fecha de parto y salió todo fantástico. Soy muy afortunado porque pensaba que no iba a poder venir y logré estar. Fue una experiencia gloriosa, muy fuerte, transformadora e increíble. Me siento muy afortunado de haber podido llegar“, le dijo a la prensa que lo esperaba en el aeropuerto de Madrid

Zuma Press/The Grosby Group