El brillante regreso de Angelina Jolie, así están hoy los hijos de Sarah Jessica Parker y el look “diva de Hollywood” de Meghan

EN PARÍS PARA EL ESTRENO DE COUTURE

Su mundo privado y la ficción se cruzan en la pantalla. Angelina Jolie (50) protagoniza Couture, la película de Alice Winocour en la que interpreta a una cineasta que trabaja intensamente en la Semana de la Moda de París mientras enfrenta un diagnóstico de cáncer avanzado. “Siento que es algo muy personal”, dijo Jolie, cuya propia vida se vio marcada para siempre por la muerte de su madre, Marcheline Bertrand, a causa de un cáncer de mama. “Sabía que ella estaba conectada con la historia”, aseguró Winocour, quien la convocó.

Angelina, con un diseño bordado semitransparente de Givenchy, en la presentación en París de su última película, "Couture" Stephane Cardinale - Corbis

Juntas, estuvieron en la presentación de Couture en la capital francesa. La avant-première fue también la oportunidad de volver a ver a Angelina después de que pasara los últimos meses abocada a sus proyectos humanitarios, como su visita en enero a Rafah, en la Franja de Gaza. Con un vestido transparente con bordados que forman flores, hecho a medida por Givenchy, Angelina lució deslumbrante, rodeada por sus dos coprotagonistas, los franceses Louis Garrel y Vincent Lindon.

Completó su look con joyas igual de deslumbrantes, personalizadas por la firma italiana Garatti y stilettos negros de puntera afilada Stephane Cardinale - Corbis

JUNTOS EN NUEVA YORK

La protagonista de Sex and the City tuvo una salida especial. Sarah Jessica Parker (60) dijo presente en la fiesta de lanzamiento del nuevo libro de su gran amigo Marc Shaiman, Never Mind the Happy: Showbiz Stories from a Sore Winner, en el restaurante neoyorquino Sardi’s y lo hizo con la mejor compañía: su marido Matthew Broderick y sus hijos James Wilkie (23) y las mellizas Tabitha Hodge y Marion Loretta (16), a quienes vemos realmente muy cambiados.

Matthew Broderick y Sarah Jessica Parker con su hija Marion Loretta Getty Images

Sus otros dos herederos, James Wilkie y Tabitha Hodge Getty Images

El mayor de los herederos de la pareja ya dio sus primeros pasos como actor en uno de los capítulos de la serie Elsbeth, donde compartió pantalla con su padre. En tanto, Broderick le contó a la revista People que a una de sus hijas –sin especificar cuál de las dos– le “repugna la idea de actuar”.

CON UN LOOK “DIVA DE HOLLYWOOD”

En una sola aparición, Meghan Markle (44) conjugó su ambición –nunca abandonada del todo– de ser una diva de Hollywood, su porte sobrio de ex miembro de la familia real británica y su vocación por las causas sociales. La mujer del príncipe Harry fue una de las figuras principales de la gala Fifteen Percent Pledge que se celebró en los estudios Paramount de Los Ángeles, a la que asistió para colaborar con la promoción de la diversidad en el ámbito laboral en Estados Unidos. La iniciativa propone que el quince por ciento del empleo en compañías de ese país sea para personas negras, ya que ese es el porcentaje de habitantes afrodescendientes.

Meghan llega al evento benéfico de Fifteen Percent Pledge con un maquillaje natural que destaca sus ojos negros y peinada con un prolijo rodete Getty Images

Para la ceremonia a la que concurrió sin Harry, la duquesa de Sussex eligió un estilo digno de los años de oro de la Meca del Cine: un strapless al cuerpo en blanco roto (el color del año) con detalles en negro y una capa de terciopelo con mangas voluminosas y larga cola; todo hecho a medida por Harbison Studio, el atelier de un modisto joven, Charles Elliott Harbison, que aboga por lo que él denomina “lujo optimista”. Meghan, con un maquillaje natural y peinada con un prolijo rodete, acompañó su vestuario con sandalias negras de Stuart Weitzman y pendientes colgantes vintage de ónix y diamantes.

Tanto el strapless como la capa de terciopelo con larga cola fueron hechos a medida para la duquesa por Harbison Studio Getty Images