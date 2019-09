Luz Cipriota, la actriz argentina elegida por Woody Allen

En mayo pasado Luz Cipriota contaba que estaba feliz de haber elegido España para crecer en su carrera tras participar en Las chicas del cable, la serie española de Netflix. Ahora, cuando integra el elenco de la puesta teatral argentina Parque Lezama en Madrid, ha anunciado que fue elegida para el nuevo film de Woody Allen.

"Les cuento algo que hace mucho quería gritar a los cuatro vientos ¡Sí, voy a participar de la próxima película de Woody Allen! Si bien aún no me dejan contar mucho y es una participación muy pequeña, me estalla el corazón de felicidad y lo comparto con ustedes. Porque sin el apoyo de cada uno de ustedes, nada sería posible. Cada like, cada comentario, cada emoticón o mensaje es un impulso a ir por más ¡Los leo a todos! ¡Gracias!", escribió desde su cuenta de Instagram.

La actriz que el año pasado ganó el Martín Fierro como mejor actriz de reparto por su papel en El maestro, será así parte de la nueva película de Allen, Rikin's festival, rodada en San Sebastián.

Allen sigue estrenando y filmando en Europa pues aún enfrenta una condena pública que le impide trabajar en los Estados Unidos después de que su hija adoptiva Dylan Farrow reavivara sus acusaciones de abuso sexual contra él. Las mismas se remontan a 1992, cuando ella tenía siete años y fueron investigadas y desestimadas por la Justicia. La última película de Allen, A Rainy Day in New York, se verá en la Argentina el 7 de noviembre.