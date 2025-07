Luz Cipriota fue mamá de gemelas: las primeras fotos de las bebés y por qué no contó nada de su embarazo

Luz Cipriota anunció la llegada de Ángela y Aurora en su cuenta de Instagram. Tras mantenerse alejada de las redes sociales por un largo tiempo, la actriz contó cómo fue su experiencia de ser mamá de gemelas.

Radicada en España y en pareja con el guionista David Serrano, la modelo prefirió no ventilar la noticia de su embarazo en las plataformas digitales. “Si. Llevaba meses desaparecida de las redes sociales y hoy puedo contarles que es por la razón más hermosa del mundo“, manifestó Cipriota en un posteo que incluyó varias imágenes de sus dos hijas recién nacidas.

Luz Cipriota contó cómo fue la experiencia de ser mamá de gemelas

Con la idea de agrandar la familia, Luz y David buscaron un hermano para Lorenzo, nacido en el año 2021, aunque la sorpresa fue tal cuando se enteraron que la mujer estaba embarazada de gemelas. “Quisimos agrandar la familia… y cuando nos enteramos de que no venía una, sino ¡dos! Imagínense el torbellino de emociones“, subrayó Cipriota, quien contó con la asistencia de la obstetra Virginia Ortega.

“Ángela y Aurora son gemelas y al haber compartido placenta (Monocoriales), el embarazo fue de riesgo y bastante complicado”, detalló la actriz del musical Soy Luna que se animó a contar cómo fue su sacrificada experiencia.

Luz Cipriota celebró la llegada de Ángeles y Aurora

Nacidas el 20 de junio, Cipriota contó las sensaciones que recorrieron en su cuerpo mientras gestaba a Ángela y Aurora. “Muchísimo malestar (que puede pasar o no, pero a mí me pasó) y sobre todo incertidumbre. Por eso decidí no exponerme, porque no podía explicarme ni a mí misma lo que estaba viviendo. La prioridad era estar bien y fuerte para dar lo mejor a las bebitas. ¡Y la magia sucedió!“, declaró la mujer, quien, en reiteradas ocasiones, agradeció la hospitalidad y cercanía de su pareja.

Ángela y Aurora, las hijas gemelas de Luz Cipriota

Por otra parte, confirmó que las gemelas nacieron prematuras -semana 34- y por unos días deberán estar en neonatología. “No me alcanzan las palabras para explicar todo lo que siento en este posteo. De repente soy madre de tres. Y tengo la familia que siempre soñé. Te amo David Serrano. Contigo hasta el infinito”, lanzó en una declaración de amor, entremezclada con la alegría indescriptible de volver a ser mamá.

Luz Cipriota, en pareja con David Serrano, ya tenían un hijo llamado Lorenzo

Luego de tomar la decisión de afincarse en Madrid por cuestiones laborales, la exmodelo reconstruyó su carrera con una faceta polifuncional que combina teatro, televisión y cine. Su crecimiento personal fue de la mano con el andar de Serrano, quien es reconocido en Europa por sus trabajos como guionista, director y autor de películas como El otro lado de la cama.

Para cerrar su exposición en las redes sociales, Cipriota puntualizó en la ayuda profesional de su obstetra, a quien le volvió a confiar la difícil tarea de acompañarla durante el proceso del embarazo.

Luz Cipriota y David Serrano, su pareja

“Un agradecimiento especial a mi obstetra Virginia Ortega y su equipo, que una vez más supo tomar las decisiones correctas para velar por mi bienestar y el de las pulguitas. Estoy feliz de poder compartir con todos ustedes esta noticia”, celebró Cipriota, quien recibió el cálido saludo de sus seguidores y colegas en Instagram.