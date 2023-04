Premios Platino: todos los detalles de un detrás de escena lleno de estrellas

escuchar

Esta tarde lleva a cabo en Madrid la décima edición de la entrega de los Premios Platino, en la que se celebra a las mejores películas y series de habla hispana y portuguesa. Este año, el film Argentina, 1985 es la producción iberoamericana con mayor número de nominaciones (14), seguida por la película española As Bestas, la colombiana Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades, el film español Cinco Lobitos y la serie colombiana Noticias de un secuestro, todas ellas con 6 nominaciones. Desde temprano, estrellas de ambos lados del continente se dieron cita en el Palacio Municipal para palpitar la ceremonia.

En esta ocasión, la actriz española Paz Vega es quien oficiará como anfitriona y presentadora de los premios. En diálogo con LA NACION, la protagonista de Lucía y el sexo bromeó: “¡Me han líado! Me han traído aquí engañada. No, la verdad es que estoy muy emocionada con esta oportunidad que me han dado de estar en una edición tan importante, la décima”. Luego, se refirió a su último trabajo en la serie Caleidoscopio, que se centra en la historia de una banda de ladrones en su intento por robar 7 mil millones de dólares. Allí, la actriz interpreta a una argentina exiliada durante la última dictadura militar. “Fíjate, yo nunca he trabajado en la Argentina, más allá de rodar una cosita en el Glaciar Perito Moreno una vez. Y me encantaría rodar allí alguna vez, porque lo poquito que he estado, me ha fascinado. Si tengo que elegir un argentino con el que me encantaría trabajar, elijo al señor Ricardo Darín. Realmente, me encantaría ”, expresó.

Paz Vega, la anfitriona de la ceremonia Prensa Premios Platino

Uno de los actores argentinos que participan de la ceremonia es Juan Minujín, quien se mostró muy contento por haber tenido la posibilidad de ver películas de países latinoamericanos que no suelen llegar al mercado local. “Estoy feliz de estar acá, porque es un lugar que cada vez va tomando más relieve. Esta ya es la décima edición y es un buen lugar para ir cruzando nuestras industrias e ir armando”. El actor se refirió, además, a las repercusiones de la película El suplente, que lo tiene como protagonista y que es parte de la competencia oficial. “Las repercusiones fueron muy buenas, sobre todo acá, que se estrenó en salas y le fue muy bien. Hace un par de días se estrenó en Netflix Europa. Es un tema que agarramos muy localmente en el conurbano bonaerense y así todo se replica y es muy universal porque habla del lugar de los docentes que pasan a ocupar un lugar que no es solamente pedagógico, de la educación, del narcotráfico”.

“Hay producciones muy relevantes argentinas, tanto en series como en películas. Recién venía con unos chicos que están presentando una película nicaragüense, hay una película boliviana que se llama Utama que es buenísima... ¿Cuántas películas nicaragüenses, ecuatorianas o bolivianas nos llegan a la Argentina? Estar acá también nos da la posibilidad de conocer esos mercados”.

Martina Gusmán, a su vez, habló sobre su participación en la serie Los pacientes del doctor García, “ Es la primera adaptación en audiovisual de una novela de Almudena Grandes, o sea que para aquí, para España es muy importante . Cuenta con la producción de Televisión Española y Netflix. Tiene un elenco súper bonito: está Javier Rey, Tamar Novas, que es con quien yo estoy prácticamente en todas las escenas. Estoy muy contenta. Mi personaje se llama Simona, pero no puedo contar mucho porque es muy spoiler mi perosnaje... Es el interés romántico de uno de los protagonistas, pero si adelanto demasiado se revela la trama”, contó.

“Por otro lado, estoy con una película argentina que se llama Romina Smile, de Pablo Stigliani, que se estrena este último trimestre. Estoy muy ansiosa esperando el estreno. Es una película que me gustó muchísimo hacer. Es sobre la crisis de las mujeres a los 40 años, relacionada con cómo el cuerpo de la mujer se objetiviza y cómo la belleza te ingresa al sistema en un momento y luego te expulsa en otros. Es una mujer que tiene que reinventarse cuando queda expulsada del trabajo que está haciendo”, expresó.

Y finalizó: “Hace cuatro años que estamos en España [junto a su esposo, el director Pablo Trapero, y sus hijos Mateo y Lucero], pero repartimos el tiempo entre allá y acá. Estamos asentados acá, pero pasamos varios meses allá, también. Siempre deseo tener proyectos para irme más tiempo para Argentina. Ojalá que hoy Santi [Mitre, director de Argentina 1985] se lleve el premio”.

Luz Cipriota habló sobre el cambio de su personaje en la séptima temporada de Élite Prensa Premios Platino

La argentina Luz Cipriota también forma parte del selecto grupo de estrellas invitadas a la ceremonia. “Estoy muy contenta de que se celebre el cine. Argentina, 1985 me parece que es una maravilla. Y me encanta poder estar, aplaudir a sus protagonistas; porque desde mi casa, cuando la vi, la aplaudí. Me encanta poder encontrarme con ellos y a la cara poder aplaudirles y decir: ‘Chicos, ¡qué buen trabajo!’” , indicó.

La actriz argentina radicada en España comentó: “Aquí dirijo una escuela de teatro musical para niños y adolescentes. Además, estoy grabando Élite con Leonardo Sbaraglia y con Valentina Senere. Disfruto mucho de estar aquí. En Élite interpreto a la madre del personaje de Valentina, una mujer que en realidad de madre no sabe mucho hacer... Quiere ser más diosa que su hija, que es imposible... Pero son esas mujeres frías que al final algo están ocultando, hay algo que las bloquea y a partir de la temporada 7, que es la que estamos grabando con Sbaraglia, vamos a descubrir por qué la personalidad de esta mujer así”.

“Y eso es lo lindo: que las personas no son buenas o malas, sino que atraviesan diferentes situaciones que las ponen en un sitio. Y eso es lo que le pasa a esta mujer que se llama Roberta. Disfruto tanto de hacer el personaje, porque no tiene nada que ver conmigo y entonces es espectacular”, agregó. Y, sobre un posible regreso al país, indicó. Y concluyó: “Siempre voy a volver: tengo a mi familia allí y a nivel laboral siempre tengo las puertas abiertas. Siempre es opción ir para allá, mi hijo tiene la nacionalidad argentina, aunque haya nacido en Madrid, para tener la posibilidad de irnos la cantidad de tiempo que sea necesario. Y me encanta poder trabajar para mi país, sin duda”.

LA NACION