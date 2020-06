Más allá de la Luna: todo los secretos del próximo film animado de Netflix

Trailer de "Más allá de la luna" 03:02

Video

Martín Fernández Cruz Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 23 de junio de 2020 • 14:47

Netflix lanzó hoy el primer adelanto de Más allá de la Luna, su nuevo largometraje animado de producción original. En el trailer se presenta a la protagonista de la historia, Fei Fei, una niña que luego de perder a su mamá, sueña con llegar a la luna y conocer a una diosa que vive allí. En diálogo con LA NACION, el director Glen Keane, la actriz Cathy Ang y la productora Peilin Chou adelantaron los secretos de esta gran apuesta para toda la familia .

Keane es un legendario animador de 66 años que participó en el proceso creativo de grandes clásicos como Mi amigo el dragón, La sirenita, La bella y la bestia, Aladdin y Pocahontas . Con Más allá de la luna, él tiene la posibilidad de dirigir su primer largometraje y volcar su vasta experiencia. En lo que significó el proceso de crear un proyecto para la plataforma streaming, Keane se mostró muy entusiasmado: "Netflix es un lugar único en el se puede desarrollar un estilo propio, hay interés en que cada uno trabaje su visión personal. Pudimos hacer la película en tiempo récord, y fuimos los primeros en trabajar en el cálido estudio de animación de la compañía. En cuatro o cinco meses, teníamos todo armado con las ocho canciones originales. Había confianza en que esto iba a salir bien".

Fei Fei y su fiel compañero Crédito: Prensa Netflix

El punto de partida del relato, centrado en una niña que cree profundamente en la leyenda sobre una diosa que vive en la Luna, tiene en su raíz una conmovedora historia. La guionista Audrey Wells falleció a los 58 años, en 2018, y en muchos sentidos, este libreto es su legado más importante. La productora Peilin Chou recuerda cómo gracias a la escritora comenzó el viaje a Más allá de la Luna: "El corazón de este relato vino por parte de nuestra guionista. Nos gustó esa idea inicial sobre una niña decidida a construir un cohete para viajar a la Luna. Pero en el trasfondo ella estaba muy comprometida porque había atravesado su propio viaje de vida. No lo supimos hasta luego de un año de trabajo, pero Audrey estaba muy enferma y le quedaba poco tiempo de vida, por lo que realmente quería terminar su misión y dejar este film como una carta de amor a su propia hija y a su marido, contándoles que aún cuando una persona muere, su amor dura para siempre".

Un boceto de Fei Fei, protagonista de la historia Crédito: Prensa Netflix

El nombre de Glen Keane pronto surgió como el director ideal para el proyecto, un animador que en muchas de sus películas trabajó con figuras icónicas de Disney como Ariel o Bella. Sobre Fei Fei, la heroína de Más allá de la luna, y sobre otras protagonistas de las que ella es heredera natural, el realizador reflexiona: "Amo a los personajes que creen que lo imposible es posible. Me gusta aplicarlo para mi vida. Y supongo que me siento muy cercano a eso, a estos personajes que son capaces de ver más allá de los problemas; es algo inspirador. Todos enfrentamos retos imposibles a lo largo de nuestras vidas, en este momento más que nunca, y a estos personajes comprometidos con sus objetivos nada puede detenerlos. Ariel intentó como diera lugar vivir afuera del agua, y esa es la misma chispa que tiene Fei Fei. Porque es algo muy loco que una niña de 12 años se plantee construir un cohete para viajar a la luna, es algo imposible. Pero saber que nada la detendrá fue lo que me impulsó a querer hacer este largometraje. Yo entiendo a esta pequeña, y quería encargarme de su película".

Realizar un film de animación implica un trabajo en conjunto, y cumplir eso fue un verdadero reto en tiempos de Covid-19. Si bien la producción de Más allá de la luna está en marcha desde hace varios años, la pandemia sorprendió al equipo en la etapa final del largometraje. Y eso que a priori era un obstáculo, Keane y su equipo lo convirtieron en una virtud: "Llegó el coronavirus y una hora después el estudio de animación estaba vacío. Pero en ese momento sucedió lo más maravilloso, mientras comenzamos a trabajar vía zoom, todos desde nuestros hogares, se logró una intimidad que nos unió aún más y que nos permitió forjar un lazo mucho más cercano del que podríamos haber tenido".

Fei Fei, la niña que decide construir un cohete para llegar a la Luna Crédito: Prensa Netflix

Como sucedía en los films clásicos de animación, la música es una parte central de la historia. Más allá de la luna presentará ocho piezas originales interpretadas en su mayoría (en su versión en inglés) por Cathy Ang, la joven que le presta su voz a Fei Fei. Para la actriz fue un verdadero desafío no solo interpretar a la protagonista, sino también presentar canciones que contienen un peso decisivo para la trama. Y sobre algunas de esas piezas, la artista considera: "Hay una canción que llega cuando el padre de Fei Fei le dice que quiere volver a casarse, y para ella eso se siente un poco como perder de nuevo a su mamá. Por lo que Fei Fei se desespera por conectar con esa diosa que siempre le significó el amor eterno y una suerte de vínculo con su mamá. Y con una de esas canciones, ella descubre que tiene que llevar adelante su misión por su madre, por ella misma, y por su familia".

Bajo esta fórmula, que mezcla técnicas de animación actual con el corazón puesto en un relato que remite a los films más tradicionales de Disney, Netflix busca capturar la atención de toda la familia con este prometedor largometraje animado.