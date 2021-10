Matt Damon y Ben Affleck: “Nos encantó volver a trabajar juntos, pero estábamos aterrados”

De la mano de una historia real ocurrida en Francia durante el siglo XIV, pero con ecos muy contemporáneos porque involucra la violación de una mujer cuyo testimonio es puesto en duda, este jueves se estrena en cines El último duelo, una superproducción dirigida por Ridley Scott y con un guion escrito por Ben Affleck y Matt Damon junto con Nicole Holofcener. Los tres dialogaron en exclusiva con LA NACIÓN y contaron cómo fue crear juntos una pieza de época en tiempos del #MeToo.

Se trata de una de las películas más ambiciosas de 2021, inspirada en la historia real del último duelo que se dio en el territorio de lo que hoy es Francia, cuando los dos examigos Jean de Carrouges (Damon) y Jacques Le Gris (Adam Driver) dirimieron en la arena pública la denuncia de violación que había hecho la mujer del primero Marguerite de Carrouges (Jodie Comer), contra el segundo.

El caso, que se cuenta como una leyenda desde hace siglos, fue investigado por más de una década por el escritor Eric Jager, quien publicó en 2004 una libro con los resultados de una titánica reconstrucción de época que incluyó el rescate de crónicas, registros legales, títulos de propiedad, recibos del ejército, planos de arquitectura y mapas históricos. Esta obra, titulada El último duelo: una historia real de crimen, escándalo y juicio por combate en la Francia medieval, llegó a las manos de Damon hace algunos años y él tuvo la idea de llevarla a la gran pantalla junto a su gran amigo. “Nos encantó volver a trabajar juntos pero, francamente, también estábamos aterrados porque no somos guionistas muy eficientes. Cuando hicimos En busca del destino nos llevó años y cientos de páginas poder reducir la historia a las 150 que fue el guion final. Eso nos consumió mucha energía y creo que nos asustó pero ahora, tras 25 años de hacer películas, creo que pudimos encarar el proyecto de otra manera”, le dijo el actor a LA NACION.

Damon fue quien pensó de inmediato en Scott para la silla del director: “Ni bien leí el título del libro de inmediato pensé en él porque su primera película es justamente Los duelistas y porque desde que trabajamos juntos en Misión rescate estoy buscando excusas para volver a reunirme con él. Creo que el ambiente del medioevo es algo que le sienta muy bien porque una de las fortalezas de Ridley es crear nuevos mundos con texturas propias”. Y sumó: “Es una historia que tiene en el centro de escena a una mujer y Ridley rompió tantos moldes con Alien hace 40 años al proponer a una heroína de acción que me pareció la elección perfecta. Pero no puedo dejar de mencionar que lo considero un amigo y gran tipo”.

Una vez que Damon y Affleck terminaron la primera versión del guion entendieron que necesitaban el aporte de una mujer . La dupla creó una estructura inusual para un film: la misma historia es contada por Jean de Carrouges, Jacques Le Gris y Marguerite de Carrouges, la esposa de Jean que acusa públicamente a Le Gris de haberla violado.

Ben Affleck revela por qué llamó a Nicole Holofcener para que trabaje con él y Matt Damon

Así convocaron a la directora de cine y guionista Nicole Holofcener. “Su mayor contribución fue poder expresar la experiencia de una mujer, sus vivencias, su punto de vista. Ella pudo escribir lo que Matt y yo no pudimos sobre una mujer muy importante en la historia. Para poder reflejar lo que fue Marguerite no solo necesitábamos una guionista, necesitábamos a la mejor”, aseguró Affleck.

“Cuando me contaron sobre la estructura tríptica del guion pensé que era una manera muy original de narrar una historia. Sumarme a ellos cuando ya tenían cosas escritas fue un gran desafío para los tres, pero era interesante poder hacer las mismas escenas desde tres puntos de vista distintos. Lo que más me gustó fue la oportunidad de escribir sobre esta mujer extraordinaria y poder brindar su punto de vista sobre lo que sucedió... que fue lo que realmente pasó”, explicó la escritora.

Jodie Comer, la estrella de Killing Eve, se pone en la piel de Marguerite de Carrouges Patrick Redmond

De hecho es el personaje de Comer, conocida en todo el mundo por la serie Killing Eve y quien tuvo un rol central en Free Guy este año, el que consigue darle cohesión y credibilidad a la película. En el diálogo con LA NACION Damon no ahorró elogios para la actriz: “Ella es simplemente increíble. Toda la película depende por completo de quien actúe en el rol de Marguerite y ella lo hace de maravillas. Cuando pensamos en el casting supimos que la historia iba a funcionar o no de acuerdo a quién la interpretara y no podríamos haber tenido más suerte”.

“Jodie nos ayudó mucho en el proceso de escritura. Nos juntamos varias veces con ella escribiendo escenas y haciendo que las actuara. Cuando tenés a una intérprete de este calibre, que no tiene vanidad sino una comprensión profunda de quién es su personaje, todo es más fácil. De hecho, escribíamos, se lo oíamos decir y decidíamos si valía la pena o no. Lo mismo sucedió con Adam Driver, su talento nos abrió muchísimas posibilidades para jugar más”, completó.

En relación íntima con el triángulo que forman Damon, Driver y Comer, Affleck interpreta un rol menor, pero muy importante, el del Conde Pierre d’Alençon, un barón terrateniente que desprecia a Jean de Carrouges.

En perfecto español, Ben Affleck cuenta cómo encaró a su personaje en "El último dueño"

“Yo no quería interpretar simplemente a un villano... ¡eso es muy fácil! No se trataba de hacer simplemente a un hombre malo. En inglés hay un dicho que afirma que cada villano es un héroe de su propia historia y pensé mucho en eso”, explicó Affleck.

El último duelo comenzó a grabarse en febrero y marzo de 2020 en escenarios reales y castillos de Francia, pero cuando se mudaron a Irlanda para completar el rodaje llegaron las medidas de aislamiento preventivo por el coronavirus y gran parte del equipo vivió la cuarentena allí hasta que en el mes de septiembre retomaron los planes. Fue en la localidad de Ashford en la que recrearon el monasterio francés, en donde tuvo lugar el mítico duelo, cuya preparación tomó seis meses y en donde se luce el talento de Scott para las grandes escenas corales con varias cámaras.