La opinión de Meryl Streep sobre la pelea entre Netflix y las salas de cine

Falta muy poco para el estreno de The Laundromat, un film sobre los Panama Papers dirigido por Steven Soderbergh y protagonizado por Meryl Streep que verá la luz el 18 de octubre, en Netflix. Anticipándose a la fecha, la actriz ganadora de tres premios Oscar habló sobre una grieta que divide a Hollywood: cine tradicional vs streaming.

Si bien la película podrá verse por tiempo limitado en algunas salas a fines de septiembre y principios de octubre, el gran lanzamiento se producirá en la plataforma. "Si te interesa verla en la pantalla grande, y ser el primero como muchos quieren, vas a poder correr y hacerlo. El resto de las personas esperará unos días más", explicó.

"Netflix es una plataforma que tiene 133 millones de suscriptores a lo largo de todo el mundo. La película llegará a lugares a los que normalmente no llegaría, y eso es genial, porque realmente está hecha para una audiencia que todavía no sabe nada sobre ella", argumentó. "Si solo se estrenara en cines, solo un grupo de personas en Manhattan, Boston y Los Ángeles, que disfruta de este tipo de material, la vería", agregó.

Antonio Banderas, que también es parte del film, apoyó a su compañera de elenco. "Puedo asegurarles que Netflix está dando trabajo a muchas personas", dijo. "Las operaciones de la plataforma en España y en otros países son grandes. El hecho de que estén haciendo muchas series y películas en idiomas originales es muy interesante. Me hubiese encantado contar con un espacio así cuando recién arrancaba mi carrera para poder hacer cine y televisión, tener las oportunidades que tienen estos chicos", agregó.

"También entiendo a la gente que busca cierto romanticismo en las películas y quiere verlas en una pantalla grande, en un lugar oscuro y rodeado de gente a la que no conoce", siguió expresando el actor español. También defendió a Netflix, al valorar que se arriesgue a estrenar primero en salas tradicionales, como en el caso de The Laundromat y Roma. "Creo que lo que pasa es que la gente está viendo más películas que antes y por eso utiliza diferentes formatos. Hay que adaptarse".

The Laundromat se basa en el libro Secrecy World: Inside the Panama Papers Investigation of Illicit Money Networks and the Global Elite (Mundo secreto: la investigación de los Panamá Papers sobre redes de dinero ilícito y la élite global) del escritor norteamericano Jake Bernstein.