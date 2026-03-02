Un elenco de herederos. Quiénes son los hijos, nietos y bisnietos de celebridades que actúan en la serie de JFK Jr. y Carolyn Bessette

Si ya se hablaba de ella cuando todavía era un proyecto, su estreno mundial no hizo más que multiplicar ese efecto. Desde los primeros capítulos (son nueve en total), Love Story, la miniserie sobre la magnética historia de amor de John John Kennedy y Carolyn Bessette, rompió récords en las plataformas Hulu y Disney+: además de superar las expectativas iniciales de FX, se convirtió en uno de los eventos televisivos de este 2026.

Y, contra aquellos pronósticos negros previos a su lanzamiento, hoy no solo cuenta con el visto bueno de la crítica —algunos expertos la compararon con The Crown, al considerarla como “la versión americana de los Windsor”—, sino también con el aval del público, que pasó del recelo inicial a la fascinación absoluta por esta nueva creación que tiene el sello del director, guionista y productor Ryan Murphy.

Basada parcialmente en el libro de Elizabeth Beller, “Once Upon a Time: The Captivating Life of Carolyn Bessette-Kennedy”, la miniserie está llena de hitos. Empezando por un presupuesto sin precedentes (cerca de 100 millones de dólares) para lograr con rigor el inconfundible estilo de los ’90: desde cada uno de los outfits de los personajes hasta la recreación casi exacta de varias zonas emblemáticas de la Nueva York de esa década.

Pero es en el elenco en donde reside su gran atractivo. Junto con la multipremiada actriz británico-australiana Naomi Watts (quien personifica a Jackie Kennedy) y la presencia de Paul Anthony Kelly y Sarah Pidgeon (quienes debutan en roles protagónicos al encarnar al glamoroso hijo de JFK y a la elegante publicista de Calvin Klein, respectivamente), Ryan Murphy armó un dream team único que lleva el ADN de la actuación en su sangre. Acá te contamos quiénes son.

GRACE GUMMER

La hija de la actriz Meryl Streep Grace Gummer ya apareció en series como Mr. Robot y en otras producciones, como Coven, Freak Show y Delicate Getty Images - WireImage

Para personificar a Caroline Kennedy, la hermana mayor de JFK Jr., Murphy eligió a la actriz Grace Gummer (39). Ella es la tercera hija que Meryl Streep tuvo con el escultor Don Gummer y, en la pantalla chica, se consagró como la agente Dom DiPierro en la serie Mr. Robot y personificando a la periodista Hallie Shea en The Newsroom. Con el director de Love Story, Gummer ya había hecho tres temporadas de American Horror Story (Coven, Freak Show y Delicate). Y, en cine, se la vio en Frances Ha y en la reciente biopic de Bruce Springsteen, Deliver Me From Nowhere. Junto con su marido, el productor musical Mark Ronson, tienen dos hijas y llevan una vida de muy bajo perfil.

Grace Gummer posa junto con su icónica madre, en una gala previa a los Grammy, en el Beverly Hilton, en febrero de 2024, en Los Ángeles Getty Images - Getty Images North America

SYDNEY LEMMON

La nieta de Jack Lemmon, en el estreno de Love Story, el mes pasado, en el Carnegie Hall, en Nueva York. En la miniserie, interpreta a la hermana de Carolyn Bessette, Lauren, que era ejecutiva de Morgan Stanley y que murió junto con su hermana y su cuñado en el accidente aéreo de 1999 cerca de Martha’s Vineyard Getty Images - FilmMagic

Para el papel de Lauren Bessette, la hermana de Carolyn, fue elegida Sydney Lemmon (35), que no sólo es conocida por interpretaciones en Helstrom, Fear the Walking Dead y Succession. Es, además, la nieta del entrañable actor Jack Lemmon. De su generación, Syndey está considerada una de las las actrices mejor preparadas: estudió en la Universidad de Yale y tiene un master de la Juilliard School, una de las instituciones de artes más prestigiosas del mundo. En una entrevista que brindó a la revista digital SBJCT Journal, habló de su pasión por la música: junto con su hermano Jon Lemmon, Sydney toca el teclado, la guitarra y, principalmente, el piano, una pasión que heredó de tando de su padre, el actor Chris Lemmon, como de su abuelo, Jack.

DREE HEMINGWAY

La hija de la actriz Mariel Hemingway, sobrina de Margot Hemingway y bisnieta del escritor Ernest Hemingway, interpreta a Daryl Hannah. Además de ser actriz –trabajó en Starlet y Mientras seamos jóvenes–, Dree también es modelo. Fue, por ejemplo, la imagen de un uno de los perfumes icónicos de Paco Rabanne Getty Images - WireImage

En la miniserie Love Story, es Dree Hemingway (38) quien interpreta papel de Daryl Hannah, la actriz que fue pareja por cinco años de JFK Jr. Pero antes de convertirse en una estrella de las pantallas y referente del cine culto gracias a las películas Starlet y Mientras seamos jóvenes, de Sean Baker y Noah Baumbach, respectivamente, la hija de Mariel Hemingway y bisnieta del legendario escritor Ernest Hemingway dejó su huella en el mundo fashion, que la elevó a la categoría de it-gilr. Desde que en 2009 abrió un desfile de Givenchy en París, se volvió la favorita de los grandes diseñadores: fue imagen de Chanel (fotografiada por Karl Lagerfeld) y trabajó para Gianfranco Ferré, Salvatore Ferragamo y Gucci, entre otras firmas. Posó para revistas internacionales como Harper’s Bazaar o Vogue Italia bajo la mirada de Steven Meisel. Mantuvo por varios años una relación con el fotógrafo Phil Winser, uno de los fundadores del restaurante The Fat Radish, ubicado en el Lower East Side.

"Me siento conectada con mi mamá y con mi tía Margaux. Y, detrás, está toda esta historia familiar. Cuando empecé con este trabajo quería llevar este apellido. Me identifico con él. Creo que es una especie de herencia, un regalo", ha dicho ella sobre su apellido. Acá, junto con su madre, Mariel, durante el Olympus Fashion Week Fall, en Nueva York, en 2005 Getty Images - FilmMagic

SOPHIE VON HASELBERG

Aunque Sophie intentó evitar el mundo del espectáculo, su pasión por la actuación fue más fuerte. Estudió teatro en Yale y en 2014, se lanzó a construir su propia carrera. "Todos creemos que conocemos a los Kennedy por las fotos de los paparazzi, pero Ryan [Murphy] nos pidió encontrar la verdad en los silencios. Tania no está en los libros de historia, pero está en el corazón de la vida privada de Carolyn, y eso es un regalo para cualquier actriz", dijo sobre su papel en Love Story Getty Images - Penske Media

Y, finalmente, está Sophie von Haselberg (39), que es la única hija que la actriz Bette Midler tuvo con el cómico Martin von Haselberg. Tras estudiar sociología en la Universidad de Yale (tiene un título con especialización en estudios del Este Asiático, se mudó a China (habla mandarín fluido). Ya de vuelta en los Estados Unidos, estudió en la Escuela de Drama de Yale. Debutó con Woody Allen en Irrational Man y trabajó en series de Murphy como Pose y American Crime Story: Versace, además de la producción de HBO The Wizard of Lies. Durante la pandemia, en 2020, se casó con Harry J. N. Funk en una ceremonia íntima en la cual, su madre, Bette, ofició de anfitriona y decoradora.

Madre e hija, juntas en un desfile de Zac Posen, en Bryant Park, Nueva York, en 2005 Getty Images - FilmMagic