Miguel Wiñazki le respondió a Norman Briski por su discurso contra Israel en los Martín Fierro: “Andá a vivir a Gaza”

El encendido discurso de Norman Briski en los Martín Fierro al cine y las series en contra de Israel generó polémica y todo tipo de reacciones. Quien aprovechó para responderle en duros términos fue el filósofo y escritor Miguel Wiñazki. Le dijo que se vaya a vivir a Gaza -franja contralada por el grupo terrorista palestino Hamas- y llamó “cómplices” a aquellos que lo aplaudieron y respaldaron.

El lunes por la noche, el actor fue protagonista de un homenaje a su trayectoria, saludó a personajes del cine y de la política y denunció que la Inteligencia Artificial (IA) se está “afanando la ficción”.

“La IA, la inteligencia artificial me dijo ‘agradecé este homenaje, no seas así'. Primero los compas, que también merecían este galardón. La ficción es una radiografía de la realidad. Nos están afanando la ficción, está en la Rosada la ficción. La IA, la industria argentina podría ser también, me dice que hable sobre los entornos, lo que pasa en el mundo”, dijo el actor de Argentina 1985.

Tras ello, habló de la guerra en Medio Oriente y se pronunció en contra de Israel por su contraofensiva en la Franja: “Gaza jamás será vencido, no me importa que me aplaudan mucho o poco, pero lo siento aquí, en mi sangre, en mis ancestros. La defensa de un pueblo que está siendo asesinado, Gaza”.

En ese sentido, continuó con distintas menciones a personalidades del cine y la política: “Saludo a los héroes del cine, de nuestro cine, porque siempre se piensa que somos una industria, pero somos héroes de este trabajo tan hermoso. Hablemos entonces de Pino Solanas, de Cantinflas, de Hugo del Carril, de Eva Perón”.

Wiñazki hizo especial énfasis a los dichos de Briski sobre Gaza, ya que el escritor es un férreo defensor de Israel. El filósofo y periodista utilizó su cuenta de X para a apuntar contra el actor. “Andá a vivir a Gaza , pero no vivirías allí porque sos judío, y te liquidarían después de humillarte y masacrarte palmo a palmo. Vos, Norman Briski, y los aplaudidores ignorantes, son colaboracionistas, útiles idiotas, cómplices de los violadores, de los torturadores, de los festivos militantes de lo inhumano”, acusó.

En el tramo final de su discurso, Briski acotó: “Las inversiones vendrán de la rebeldía o seremos nada. A filmar, a filmar, a filmar hasta enterrarnos en el mar”.

El actor se retiró ante grupos que lo apoyaban con sus aplausos entusiastas, o ante el silencio de quienes de forma respetuosa, demostraban su oposición ante sus posturas, algunos de ellos fueron Guillermo Francella, que en meses anteriores se mostró favorable al actual gobierno de Javier Milei, y el propio Luis Brandoni, quien fue diputado por la UCR y siempre criticó a las administraciones peronistas.

Las declaraciones de Briski en su discurso tienen que ver con la ofensiva israelí en la Franja de Gaza, territorio hace años controlado por el grupo terrorista Hamas. El 7 de octubre de 2023 la organización terrorista efectuó un ataque en Israel que dejó un saldo de más de 1400 muertos. En ese marco, el ejército de Benjamín Netanyahu le declaró la guerra al grupo con cientos de bombardeos en el territorio gazatí con el objetivo de matar a los terroristas. Por su parte la Organización de Naciones Unidas (ONU) denunció que más de 40.000 civiles palestinos murieron en estos ataques.

