Minotauro (Minotaur, Francia, Alemania, Letonia/2026). Dirección y edición: Andrey Zvyagintsev. Guión: Simon Lyashenko, Andrey Zvyagintsev. Fotografía: Mikhail Krichman. Elenco: Dmitriy Mazurov, Iris Lebedeva, Boris Kudrin, Yuriy Zavalnyouk. Duración: 142 minutos. Calificación: R (Restringida). Nuestra opinión: muy buena.

Andrey Zvyagintsev es uno de los cineastas rusos más talentosos y reconocidos internacionalmente de la actualidad. Tiene 62 años y ya no vive en su país. Tras la invasión de Ucrania ordenada por Vladímir Putin, decidió autoexiliarse en Francia. Su relación con el poder ruso siempre fue conflictiva. Tuvo problemas con la película con la que se hizo conocido fuera de su país, Leviatán (2014), que compitió por el Oscar y ganó un Globo de Oro.

Ese film había recibido financiación estatal antes de ser atacado públicamente por el entonces ministro de Cultura, Vladímir Medinski, que la calificó directamente de “antirrusa”. De ahí en más las cosas fueron a peor: Sin amor (2017) se hizo sin apoyo estatal y también fue criticada por funcionarios del gobierno de Putin, aunque fue elegida para representar al país en la competencia por el Oscar a la Mejor Película Internacional. Y ya en septiembre de este año Moscú declaró al cineasta “agente extranjero”. Mientras siga Putin en el poder, Zvyagintsev -nacido en Novosibirsk, en la parte asiática de Rusia- lo tendrá difícil para rodar y vivir en su país, eso está claro.

Todo este prolegómeno es útil para poner en contexto su nuevo largometraje, que se llama Minotauro y se estrena hoy en la Argentina. Fue rodado en Letonia, presentado en la última edición del Festival de Cannes, donde ganó el Gran Premio del Jurado, el más importante del certamen después de la Palma de Oro. Y ha sido elegido por Francia como representante para el Oscar. Es una adaptación libre de La mujer infiel (1969), de Claude Chabrol: la trama de adulterio y paranoia de aquel film del gran cineasta de la nouvelle vague fallecido en 2010 se traslada a la Rusia de 2022, atravesada de cabo a rabo por el drama de la guerra con Ucrania.

Minotauro MK Productions / CG Cinéma - Gentileza MACO

Gleb, empresario de una ciudad provincial inventada para esta ficción, pasa un mal momento: sospecha con argumentos que su mujer lo engaña y, al mismo tiempo, las autoridades locales le exigen catorce hombres de su empresa para incorporarlos de inmediato al ejército ruso. La cifra no es casual: en la mitología griega, Atenas debía entregar periódicamente catorce jóvenes, siete varones y siete mujeres, para alimentar al Minotauro, el monstruo encerrado en un laberinto. Decidido a conservar sus privilegios intactos, Gleb es funcional al poder y cede ante las presiones. Es un hombre seco y taciturno. Un burócrata, más que un ideólogo. Un engranaje perfectamente adaptado.

La maquinaria que requiere de ese tipo de piezas útiles es Minotauro la sociedad rusa, un ecosistema donde la obediencia y la complicidad juegan un rol decisivo: hay demasiados funcionarios que responden ciegamente a órdenes superiores, además de empresarios egoístas e indolentes que no renuncian a ninguna ventaja, mientras muchos de sus compatriotas pierden la vida en un prolongado conflicto bélico del que, en muchos casos, saben más bien poco.

Minotauro MK Productions / CG Cinéma - Gentileza MACO

La guerra no ocupa en la película el centro del relato, pero su clima ominoso contamina todo su ambiente. Funciona como una subtrama apenas bocetada pero bien aprovechada por Zvyagintsev para jugar con los paralelismos: el adulterio se transforma en Minotauro en una cuestión de territorio y soberanía. Gleb no parece sufrir tanto por amor como por la pérdida de control. La misma lógica con la que maneja como un titiritero a sus empleados se infiltra en su matrimonio y en la educación de su hijo. Una perversa gramática que solo impone solemnidad y rigidez.

Si en Leviatán Zvyagintsev mostraba sin tapujos la alianza entre el poder político, judicial y religioso para destruir a un hombre indefenso, en Minotauro desplaza la mirada hacia quienes prosperan dentro de ese mismo orden y contribuyen a perpetuarlo. Lo hace apoyado en un sólido diseño de la puesta en escena: el gran trabajo de fotografía de Mikhail Krichman convierte interiores lujosos y paisajes desolados en espacios de encierro, los planos prolongados hacen crecer la tensión sin subrayados y la banda sonora de Evgueni y Sacha Galperine alimenta el clima de amenaza de una atmósfera glacial.

Minotauro MK Productions / CG Cinéma - Gentileza MACO

Gleb, como muchos otros beneficiados por un sistema que reparte arbitrariamente premios y castigos, ayuda a sostenerlo por conveniencia o cobardía. La impunidad, nos dice Zvyagintsev con Minotauro, es uno de los principales fundamentos del orden autoritario.