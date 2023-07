Misión imposible 7: el director contó por qué rechazó la técnica digital para recrear a un joven Tom Cruise

escuchar

Misión imposible 7 es uno de los grandes estrenos de la temporada (y probablemente del año). La séptima entrega en la saga protagonizada y producida por Tom Cruise, presenta al agente Ethan Hunt frente a un imponente desafío, que lo lleva a ser eje de innumerables escenas de acción. Y durante el proceso de creación de esa nueva historia, el director Christopher McQuarrie contó que estuvo muy cerca de incorporar un flashback que presentara una versión joven de Cruise, aunque luego prefirió desecharla.

Misión imposible: sentencia mortal, parte 1 (dead reckoning en inglés) PARAMOUNT PICTURES

En el marco de una entrevista con Total Film, el realizador explicó que en una versión preliminar de la trama, figuraba un segmento que transcurría en 1989, y que exigía rejuvenecer digitalmente al actor. “ Hablamos sobre ubicarla al comienzo de la película. Y mientras revisaba la posibilidad de utilizar esa ténica, no dejaba de pensar que era una herramienta a veces muy buena, y a veces no tanto. Pero nunca me encontraba a mí mismo atento a la historia, porque me distraía mucho ver a un actor al que conozco desde siempre, y que de golpe se viera como alguien muy joven”, expresó McQuarrie.

A fuerza de pensar y repensar si quería incluir o no ese fragmento de la trama, McQuarrie se inclinó por un rechazo. “Creo que a lo largo de este proceso, puede que haya resuelto cuál es la mejor forma de utilizar ese recurso. Pero de momento, preferimos seguir adelante sin usarlo. Aunque puede que más adelante sí lo hagamos, porque nosotros nunca decimos nunca”, ahondó.

Una versión digital joven de Harrison Ford en la última película de Indiana Jones Lucasfilm Ltd.

La técnica de rejuvenecimiento digital, es una herramienta narrativa muy utilizada en el Hollywood contemporáneo. Uno de los primeros largometrajes en utilizarlo, fue Capitana Marvel, en donde Samuel L. Jackson fue rejuvenecido para lucir una versión temprana de Nick Fury durante los años ochenta. El irlandés de Martin Scorsese, también usó este recurso con Robert De Niro y parte del elenco. El ejemplo más reciente en lo referido a rejuvenecer a su protagonista, se vio en Indiana Jones y el dial del destino, que mostró a un Harrison Ford interpretando a un muy joven Indy durante los años cuarenta, a lo largo de una imponente secuencia inicial que transcurre en la segunda guerra mundial.

La mayor hazaña de Cruise, en Misión imposible 7

En la nueva película de una franquicia que se caracterizó por presentar muchísimas escenas de riesgo, todas ellas interpretadas por Tom Cruise (que siempre que puede, elige prescindir de los dobles de riesgo), el actor se animó a saltar al vacío montado en una moto, y cayendo por un acantilado. El intérprete de sesenta años aprendió a pilotar sobre una estructura similar a la que se utiliza en la práctica de parapente, y desafió a la gravedad “volando” a unos ochenta kilómetros por hora en medio de un impactante paisaje que fue escenario del rodaje de la película.

Misión imposible: sentencia mortal, parte 1 (dead reckoning en inglés) PARAMOUNT PICTURES

El director Christopher McQuarrie definió a la hazaña como “uno de los deportes más peligrosos del mundo”. “Si bien puede parecer similar, el vuelo rápido no es paracaidismo. El paracaidismo es bastante predecible, mientras que el vuelo rápido es muy impredecible”, apuntó el cineasta. A pesar de que el resultado fue un éxito, la realización de las maniobras de riesgo hicieron temer al equipo de producción por la integridad física del actor.“Detrás de escena, todos estábamos absolutamente aterrorizados”, reconoció McQuarrie.

En cuanto a su preparación, Cruise ahondó en varios detalles. “Estaba entrenando y estaba listo. Tenés que ser muy agudo cuando hacés algo así. Era muy importante mientras preparábamos la película que esta secuencia fuera lo primero que hiciéramos. Todo el mundo estaba preparado, así que lo hicimos”, indicó.

Misión Imposible 7 incluirá esta y otras escenas que prometen ser memorables, y que el autor de la trama y director, Christopher McQuarrie, definió como “de lejos, las acrobacias más peligrosas” rodadas por la franquicia.

LA NACION