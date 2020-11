Murió David Prowse, quien interpretó a Darth Vader en La guerra de las galaxias

El actor británico murió a los 85 años Fuente: LA NACION - Crédito: GROSBY GROUP

David Prowse, el fisicoculturista y actor oriundo de Bristol, Inglaterra, falleció el sábado a los 85 años como consecuencia de una corta enfermedad. Prowse se volvió popular cuando fue elegido para interpretar nada menos que a Darth Vader en la trilogía original de La guerra de las galaxias.

"Que la fuerza le acompañe, ¡siempre!", expresó su agente Thomas Bowington al dar a conocer su fallecimiento, cuyos detalles fueron resguardados. "Aunque se hizo famoso interpretando muchos monstruos, por mi parte y todos los que conocieron y trabajaron con Dave, él fue un héroe en nuestras vidas", añadió Brownington, conmovido por la muerte de quien fuera también su amigo. "Es una pérdida profundamente dolorosa para nosotros y millones de fans en todo el mundo", concluyó.

Prowse debutó en cine en la parodia de James Bond de 1967, Casino Royale, como el monstruo de Frankenstein, personaje icónico que interpretó en otras dos películas de género. Asimismo, fue parte de series como Space 1999 y Doctor Who.

El rol de su vida llegó luego de que Lucas lo viera interpretando a un guardaespaldas en el film de Stanley Kubrick, La naranja mecánica.De hecho, el actor, quien también fue tentado para personificar a Chewbacca, le contó a BBC que prefería a Darth Vader porque la audiencia "siempre se acuerda de los tipos malos".

Por otro lado, escribió una autobiografía titulada Straight from the Force's Mouth, que fue publicada en 2011, y cuatro años más tarde fue objeto de homenaje en el documental I Am Your Father, dirigido por Toni Bestard y Marcos Cabotá.

Prowse se casó en 1963 con Norma Scammell, con quien tuvo tres hijos. En marzo de 2009 le había contado a la prensa británica que batallaba contra un cáncer prostático.

