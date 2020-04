Murió el dibujante y director Gene Deitch

El dibujante Gene Deitch tenía 95 años y vivía en Praga Fuente: AP

El ilustrador y director ganador del Oscar, Gene Deitch , murió este viernes a los 95 años en Praga. En 1960, el artista nacido en Chicago ganó el premio de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas por su cortometraje animado Munro . Fue nominado en otras dos oportunidades en esa misma categoría.

Nacido en 1924, en la mencionada ciudad de Chicago, Deitch llegó a Pagra en 1959 con la intención de quedarse diez días pero allí conoció a Zdenka, su futura esposa, y ese romance hizo que se quedara a vivir en la entonces capital de Checoslovaquia.

Más allá de vivir del otro lado de la cortina de Hierro, Deitch siguió trabajando en la industria de la animación norteamericana. Desde Praga dirigió trece episodios de la serie Tom y Jerry y otros tantos de Popeye, el marino .

La historia de su vida en el país comunista y su transición a la República Checa después de 1989 forman parte de sus memorias, For the Love of Prague .