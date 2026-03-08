Sofía Pachano habló de su maternidad, del día que estuvo a upa de Michael Jackson y reveló que su bebé “le salvó la vida” a su papá

A poco de convertirse en mamá, Sofía Pachano se vistió de gala y pasó por la mesa de Mirtha Legrand. Durante el programa, la actriz e influencer no solo habló de su flamante rol sino que, además, aseguró que su pequeño bebé “le salvó” la vida a su papá, Aníbal Pachano, y recordó el día que Michael Jackson, el Rey del pop, la tuvo a upa.

“El otro día estuvo aquí Anibal Pachano y está enloquecido con el nieto”, le señaló la Chiqui a la actriz e influencer apenas comenzó el programa. “Lo revivió, Mirtha. Lo conectó con una parte… ser abuelo debe ser eso, ¿no?”, coincidió la invitada. “Está muy diferente. Y para mí también es redescubrirlo en otra faceta”, sumó. “Perdón que le meta”, la interrumpió la conductora, y compartió su mirada de la situación: “Yo encuentro que le salvó la vida ese bebé”, analizó. “Sí, es cierto. De hecho ayer tuvimos los resultados de unos análisis que salieron muy bien, así que sí, lo revivió”, reveló Pachano.

Pachano contó que su bebé fue buscado, que llegó rápido y que le cambió la vida. “Yo estoy que no lo puedo creer. Me cambió la vida”, confió. Además, reconoció que recibe mucha ayuda de su mamá, que las abuelas maternas son “salvadoras” y que su papá también está muy presente. “Ayer me dobló las sábanas y sacó el ténder”, confió. Por último, contó que Vito, el nombre del bebé, lo decidieron durante un viaje a Italia; que nació con “Volare”, el famoso tema de Domenico Modugno y que nació por “parto natural”.

En otro momento de la velada, Mirtha volvió a preguntarle a Pachano por su papá. “¿Cómo reaccionó él a la noticia de tu embarazo?”, quiso saber. La consulta llevó a la invitada a hacer una confesión. “Mi papá en el momento se quedó duro porque estaba atravesando una vuelta del cáncer y tenía mucho miedo de repetir la historia de lo que le pasó conmigo y con su mamá: ella falleció cuando mi mamá estaba embarazada de mí”, reveló. “Fueron unos meses de ‘no voy a llegar, no voy a poder’”, sumó.

Anibal Pachano junto a su nieto Vito y su ex, Ana Sans instagram.com/sofipachano

Por último, la conductora le preguntó cómo eran los Pachano cuando ella era chica, y la actriz sacó de la galera una anécdota que sorprendió a todos en el estudio. “Yo estuve en el show de Michael Jackson cuando vino en el 94. Voy a contar esto porque es gracioso lo que yo dije de mi papá después”, aclaró. “Héctor Caballero lo había traído y necesitaban niños para ‘Heal the world’. Peligroso todo, ¿no? Pero bueno”, acotó entre risas. “Fuimos, y cuando a mi me alza Michael Jackson durante la canción, mis papás y Valeria Lynch, que estaba casada en ese entonces con Héctor, dijeron ‘¡Es Sofía!’. En ese momento no era como ahora. Cuando vuelvo mi papá me pregunta: ‘¿Qué sentiste? Estabas a upa de Michael Jackson’ . Y yo le dije ‘Es como vos, se maquilla como vos’”, remató.

Poco antes del final del programa, Mirtha anunció la presencia de “un invitado de lujo”. En ese momento, las cámaras tomaron a Pachano meciendo a su bebé. “Qué divino que es. Quiere la teta”, advirtió la Chiqui. “Es divino, amoroso. Pensar que yo ya no voy a estar en este mundo y él va a decir ‘yo estuve en la mesa de una señora que comía en la televisión”, cerró divertida.

Un bebé esperado

El martes 20 de enero, Sofía Pachano y su pareja, Santiago Ramundo, se convirtieron en padres de Vito, su primer hijo. La encargada de contar la feliz noticia fue la actriz, que compartió una tierna foto de su bebé en sus redes sociales y despertó la emoción de todos sus seguidores. De esta manera, la pareja le dio la bienvenida al recién nacido, tras un embarazo en el que la hija de Aníbal Pachano se mantuvo en actividad hasta el final.

Sofía Pachano, muy divertida con Vito y Santiago Ramundo instagram.com/sofipachano

En la imagen que Sofía compartió en sus historias de Instagram, se observa al recién nacido envuelto en una mantita color crema, con un gorrito de lana y la pulserita del hospital en su muñeca. “Holi. Vito Ramundo Pachano. AKA: bb Millas”, fue el breve mensaje que escribió la bailarina junto a un emoji de corazón blanco.

Sofía atravesó un embarazo sin complicaciones y con la compañía constante de sus seres queridos. Siguió cocinando hasta casi el último día y se mantuvo muy activa en las redes sociales. Antes del nacimiento, compartió un video donde bromeó sobre la ansiedad de sus seguidores por la llegada de Vito. “Ustedes: ¿Ya nació? Yo: Estoy tratando", escribió sobre el clip la cocinera, lo que despertó la risa de su público.