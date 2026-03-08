Oscar 2026: quién ganará el premio a mejor actriz y por qué

Llega esta época del año y las predicciones sobre los ganadores de los Oscar están a la orden del día. Principalmente porque muchos de los casilleros de los premios previos ya han sido tildados y el panorama se torna más previsible de cara al domingo 15 de marzo, por lo menos en materia de estadísticas. En las categorías vinculadas con la actuación, varias ceremonias recientes han ajustado las especulaciones hacia la recta final. La entrega de los SAG Awards este pasado domingo 1° de marzo pareció empujar la ventaja de los actores y actrices de Pecadores, al alzarse con el premio al mejor elenco y el de Michael B. Jordan como mejor actor; los Spirit Awards posicionaron a Rose Byrne por If I Had Legs I’d Kick You -sin estreno local por ahora- en su disputa con la favorita Jesse Buckley en la carrera de mejor actriz; y los Critics Choice dieron el primer puntapié a Amy Madigan en su nominación como mejor actriz de reparto por La hora de la desaparición.

Ahora bien, todos sabemos que la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas se toma sus libertades a la hora de seguir las tendencias de apuestas y predicciones, y aún más en dar razón a las exigencias de la Historia. En ese sentido se discute cada día con más brío si Paul Thomas Anderson, director de Una batalla tras otra, conseguirá finalmente el Oscar que tanto se merece, como lo demuestra su larga trayectoria y una valía asegurada con títulos como Petróleo sangriento (2007) o El hilo fantasma (2017). ¿Habrá llegado su turno? Para muchos sí, para otros quién parece asomar como el principal competidor es Ryan Coogler, el director de Pecadores, quien puede convertirse en el primer realizador afrodescendiente en alzar la estatuilla como mejor director y, efectivamente, hacer inscribir su nombre en la Historia.

Sin embargo, todo está por verse porque hay más dudas que certezas en el intento de trasponer los ganadores de otros premios a la grilla de los Oscar. De hecho, en los BAFTA celebrados el pasado 26 de febrero, el premio como mejor actor parecía acercarse a las manos de Timothée Chalamet, quien había tenido una campaña favorable a los dos lados del Atlántico, incluso logrando una retrospectiva de su corta carrera que empuja los vítores para convertirlo en el segundo ganador más joven de todos los tiempos (el primero fue Adrian Brody con 29 años). Pero recibió un revés al perder a manos de Robert Amayo por I Swear, una biopic sobre un activista británico que aún no ha tenido estreno por aquí. Es más, Amayo ni siquiera ha sido nominado por los votantes de la Academia. Como es evidente, todo puede pasar.

Mejor actriz

De izq. a der..: Jessie Buckley, Rose Byrne; Kate Hudson; Renate Reinsve y Emma Stone Collage

Pero yendo a lo que nos convoca, los premios para mejor actriz y mejor actriz de reparto surfean distintas disputas y elucubraciones. En la categoría principal, integrada por Jessie Buckley por Hamnet, Rose Byrne por If I Had Legs I’d Kick You, Kate Hudson por Song Sun Blue: Sueño inquebrantable, Renate Reinsve por Valor sentimental y Emma Stone por Bugonia, es claro el favoritismo que empuja a la irlandesa Buckley por encima de sus contendientes. No solo ha ganado los principales premios -el BAFTA, el Critics Choice, el Globo de Oro y el SAG-, sino que es unánime el consenso de la crítica respecto a su ventaja.

Hamnet - Trailer

Hace apenas unas semanas, Los Angeles Times resumía así sus predicciones: “La favorita por consenso es Buckley, pero si tiene una contrincante, esa es Rose Byrne. Byrne, quien ha ganado varios premios de la crítica, incluyendo los de la Asociación de Críticos de Cine de Los Ángeles y los Globos de Oro en la categoría de musical o comedia, es de lo más versátil y una veterana respetada que disfruta de su primera nominación en sus más de treinta años de carrera”. Pese a ello, la diferencia entre ambas “es enorme en la cuarta ronda del BuzzMeter”, concluía el diario de la ciudad de los Oscar.

Las otras actrices han quedado más alejadas en la carrera. Emma Stone ya ha ganado en dos oportunidades la estatuilla: la primera en 2017 por La La Land, y la segunda hace dos años por Pobres criaturas del griego Yorgos Lanthimos, el mismo director de Bugonia por la que la actriz consigue su quinta nominación (las otras fueron por Mejor Actriz de Reparto por Birdman y La favorita). Por su parte, Kate Hudson ha logrado su segunda nominación al Oscar luego de 25 años, después de haberla conquistado como mejor actriz de reparto por Casi famosos (2000), dirigida por Cameron Crowe. En Song Sun Blue: Sueño inquebrantable, su rol como Claire Sardina, integrante de la banda tributo a Neil Diamond, ‘Lightning & Thunder’, junto a su marido Mike (Hugh Jackman), le permitió desplegar su talento como cantante además de actriz. Por último, la noruega Renate Reinsve corona con la nominación al Oscar un exitoso recorrido internacional, que comenzó en 2021 con su premio en Cannes por La peor persona del mundo, del mismo Joachim Trier, y que le auspicia un futuro en Hollywood.

Jessie Buckley ha conseguido el aval de la comunidad por una actuación notable como la joven esposa de William Shakespeare en el período temprano de su creación, signado por la muerte del joven Hamnet, uno de los mellizos del matrimonio. El trabajo de Buckley demuestra no solo su talento y versatilidad, sino la capacidad para despegarse de las tentaciones de un papel exigente, que podría haber propiciado una actuación más efectista y barroca. “En cuanto Buckley lanzó ese grito primigenio que resonó en todo el mundo, se convirtió en la favorita”, escribía Robert Daniels del portal RogerEbert.Com. La referencia es a una de las escenas más desgarradoras de la película, emblema también de una actuación oscarizable, aunque merecida. La sorpresa de Byrne no está descartada, pero se podría afirmar que es una de las categorías en la que el premio está casi asegurado y la elección es la acertada.

Quien va a ganar: Jessie Buckley, por Hamnet.

Quien debería ganar: Jessie Buckley por Hamnet.

Mejor actriz de reparto

De izq. a der.: Elle Fanning, Inga Ibsdotter Lilleaas, Amy Madigan, Wunmi Mosaku y Teyana Taylor Collage

La categoría de mejor actriz de reparto no parece tan zanjada. Entre todas las nominadas -Elle Fanning e Inga Ibsdotter Lilleaas por Valor sentimental, Amy Madigan por La hora de la desaparición, Wunmi Mosaku por Pecadores, y Teyana Taylor por Una batalla tras otra-, la última es la que parecería correr con cierta ventaja. Teyana Taylor se alzó con el Globo de Oro al comienzo de la temporada, y con los premios de la crítica de Chicago, Dallas, Florida y Los Ángeles, entre otros, además de encontrarse con una leve ventaja en las apuestas. Su actuación como la rebelde militante de Una batalla tras otra, signada por la maternidad y por la traición, ofrece una presencia potente y arrolladora, inolvidable ya desde los primeros instantes de la película.

Una batalla tras otra es la segunda más nominada en los Premios Oscar 2026

Sin embargo, su principal contendiente también sacudió a los espectadores en el instante mismo de su aparición en pantalla. Ella es Amy Madigan, quien interpreta a la escalofriante tía Gladys en La hora de la desaparición de Zach Cregger. Es una rareza no demasiado frecuente la nominación de una actriz por una película de terror, que tiene quizás como mejor antecedente el triunfo de Jodie Foster por El silencio de los inocentes, aunque en aquel caso se trataba de la heroína y no de la villana. Madigan, de 75 años, ha hecho un recorrido impresionante con la película, y ha obtenido la segunda nominación de su carrera luego de haber sido ternada como mejor actriz de reparto por Dos veces en la vida (1986), de Bud Yorkin, donde compartió elenco con Gene Hackman, Ann-Margret y Ellen Burstyn.

“Es un gran honor estar aquí. Llevo mucho tiempo haciendo esto y nunca he sido nominada por el comité del SAG ni por el Sindicato de Actores de Cine”, dijo la actriz la noche del 1° tras alzarse con el premio. “Soy una miembro orgullosa, y en esta velada me preguntan constantemente: ‘¿Qué tiene de especial esta noche?’. Y respondo: ‘Todo, porque a los actores nos encantan los actores. Nos encanta estar con ellos. Queremos trabajar con ellos’”. El triunfo se suma al Critics Choice, y a premios de asociaciones de críticos de Nueva York, Londres, Boston y San Francisco, además de tener a su favor con el aplauso del público que ya reclama una precuela de La hora de la desaparición concentrada en la tía Gladys. Muchos expertos aseguran que el hecho de que sea la única nominada de la película aumenta sus posibilidades.

Tráiler oficial de Sentimental Value

La británica de origen nigeriano, Wunmi Mosaku, también tiene algunas fichas para apostar en la contienda, sobre todo después de su triunfo en los BAFTA y gracias a que Pecadores es la película más nominada con un elenco afrodescendiente que busca hacer historia (de hecho, ya la hizo al obtener 16 nominaciones, la mayor cifra de todos los tiempos). Sin embargo, Taylor asoma como apuesta más segura en tanto se privilegie el costado político y racial de la elección. En ese sentido, el peso de la coyuntura -la posibilidad del triunfo de una película abiertamente política en un contexto de enfrentamiento entre el presidente Trump y la comunidad artística-, una actuación como la de la noruega Inga Ibsdotter Lilleaas, probablemente la más lograda en conjunto, sin exhibiciones impactantes y con una emoción contenida y desgarradora, queda injustamente corrida del debate y del horizonte de premiación (sumado a que es prácticamente desconocida para el público en general). Será Taylor, entonces, si prima el contexto y el impacto de su aparición, o Madigan si los fans terminan inclinando la balanza en última instancia. Las demás tendrán que esperar una nueva oportunidad.

Quien va a ganar: Teyana Taylor por Una batalla tras otra.

Quien debería ganar: Inga Ibsdotter Lilleaas por Valor sentimental.