Muchos fanáticos de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) quieren saber si este domingo 8 de marzo hay gala de eliminación o no. A diferencia de lo que muchos creen, el segundo participante que tendrá que irse de la casa se conocerá recién el lunes 9 de marzo. Hoy, domingo, en cambio, se espera un programa especial.

En particular, la placa de nominados para el lunes se llamó “planta”, porque busca exponer a todos aquellos jugadores que no se están destacando en el programa y, así, agilizar su eliminación de la casa.

Todos los nominados en la segunda placa planta de Gran Hermano Generación Dorada

Gran Hermano 2026: ¿hay eliminado hoy?

No, la eliminación es el lunes 9 de marzo, según confirmaron en emisiones previas de Gran Hermano. Esto se definió porque hoy habrá un programa especial en el que los participantes tendrán un juego y llevarán adelante una obra de teatro homenaje a Cien veces no debo para colaborar con el programa benéfico Vendimia Solidaria, que se encarga de gestionar refugios para personas en situación de calle, becas universitarias, jardines maternales y playones deportivos.

Se trata de un programa especial que, sin embargo, comenzará en el horario de siempre: 22.15 horas.

Así se preparan los participantes de Gran Hermano para la obra de esta noche

¿Cómo quedó la segunda placa de eliminación de Gran Hermano?

La primera placa de participantes se formó hace algunos días, pero lo cierto es que hubo varios participantes que quedaron salvados. Esta definición de la placa final se dio el jueves pasado, donde la audiencia eligió a las personas más queridas y con menos votos en contra, es decir, los considerados menos “plantas” por la audiencia.

Tras un programa cargado de tensión, el conductor Santiago del Moro, dio a conocer a los dos participantes que quedaron fuera de peligro de eliminación: Juani “Juanicar” Caruso y Yisela “Yipio” Pintos.

Los siete nominados de cara a la segunda eliminación de Gran Hermano Generación Dorada entonces son: Catalina “Titi” Tcherkaski, Cinzia Francischiello, Eduardo Carrera, Franco Zunino, Martín Rodríguez, Nazareno Pompei y Tomás “Tomy” Riguera. Según las últimas encuestas, Tomy y Titi son los candidatos a dejar la casa.

Así quedó la primera placa planta de Gran Hermano 2026, sin Juanicar y Yipio X (@GranHermanoAr)

¿Cómo ver Gran Hermano?

La señal de Telefe varía según el proveedor de cable contratado. Los clientes de DirecTV sintonizan el canal 123 o el 1123 en alta definición, los usuarios de Cablevisión y Telecentro encuentran la transmisión en el canal 12, mientras que la plataforma Flow asigna el canal 10 para este contenido y el servicio Telecentro Play ofrece la sintonía en los canales 12 y 1001.

El aislamiento de los jugadores posee una cobertura continua. La aplicación DGO brinda una transmisión de 24 horas sin costo adicional para observar la convivencia diaria. El servicio Prime Video también emite los programas en simultáneo y almacena los episodios para su visualización posterior en cualquier dispositivo con conexión a internet.

Prensa TELEFE

La estrategia digital complementa la emisión televisiva mediante Streams Telefe. El canal oficial de YouTube y la cuenta de Twitch presentan reacciones en vivo a los sucesos de la casa, con la conducción de La Tora y Fefe Bongiorno junto a otros invitados especiales.