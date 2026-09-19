Murió el cineasta argentino Eugenio Zanetti a los 79 años

El reconocido cineasta Eugenio Zanetti falleció a los 79 años este viernes en la ciudad de Buenos Aires a pocos días de haber pasado por Córdoba para presentar su retrospectiva en el museo Tamburini. Según su entorno el deceso se dio “de forma repentina”. El Zanetti se encontraba en Buenos Aires por el ensayo de la ópera Los cuentos de Hoffman, en el teatro Colón.

“Se sintió mal, y cuando llegó a su casa se descompensó y murió”, aseguraron sus allegados, según reconstruyó el medio cordobés La Voz. Además, desde su entorno recalcaron que el artista estaba feliz con el evento que se realizó en Córdoba en su honor y con la ópera que estaba preparando en Buenos Aires. “No paraba de trabajar”, remarcaron.

Zanetti ganó el premio Oscar a la mejor dirección artística en la edición de 1996 por su trabajo en la película Restauración

Zanetti nació en Córdoba el 19 de octubre de 1946. A lo largo de su vida construyó una larga trayectoria en el cine y el teatro, al igual que una reconocida carrera en Estados Unidos.

Como pintor realizó exposiciones individuales en Argentina, México, Estados Unidos y España. Además, recibió el Doctorado honoris causa del Esserp en España, como así también de la Universidad de Las Artes en Buenos Aires, de la Universidad de Palermo y el título de ciudadano ilustre de las ciudades de Buenos Aires, Córdoba y Los Ángeles.

Su labor alcanzó la consagración máxima al obtener el premio Oscar a la mejor dirección artística por la película Restauración en 1996, hito al que sumó una nueva nominación de la Academia de Hollywood tres años más tarde por la asombrosa estética de Más allá de los sueños, película protagonizada por Robin Williams.

En cada uno de sus trabajos, Zanetti hacía uso de su destacada creatividad, que se vislumbraba en puestas en escena detalladas y que invitaban a la fantasía. Su lenguaje cinematográfico se caracterizaba por una estética neobarroca en la que la imagen asumía un peso visual preponderante y cargado de simbolismo.

Otro dato de color en la vida del reconocido cineasta fue que llegó a cursar el primer año de Arquitectura en la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) a mediados de la década del sesenta. En esa misma época también participó en el rodaje de la película Medea, del italiano Pier Paolo Pasolini.

En 2010, el año del Bicentenario, la Asociación de Cronistas Cinematográficos de la Argentina lo distinguió con un premio Cóndor de Plata especial por haber ampliado el conocimiento del cine nacional y de los profesionales argentinos en el mundo. Este reconocimiento lo obtuvo a la par de Gustavo Santaolalla, Luis Bacalov, Luis Puenzo y Juan José Campanella.

El posteo de la Asociación Argentina de Actores y Actrices

En lo relativo a su arte pictórico, Zanetti se diferenció por una técnica que rescataba figuras luminosas de fondos opacos, infundiendo en sus lienzos una intensa dirección metafísica que trasciende las modas temporales.

Al conocerse su deceso, quien también se pronunció a través de redes sociales fue la Asociación Argentina de Actores y Actrices.

“Despedimos a Eugenio Zanetti. Su extraordinaria trayectoria de proyección internacional y su excepcional talento lo convirtieron en una figura fundamental de la cultura argentina. Nos unimos al dolor de sus familiares y seres queridos ante su partida”, postearon desde la cuenta del colectivo artístico en la red social X.