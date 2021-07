Murió Richard Donner, el director de Superman y Arma mortal

Richard Donner, veterano director de Hollywood que dirigió la primera película de Superman, protagonizada por Christopher Reeve, Los Goonies y cuatro de los largometrajes de Arma Mortal, murió este lunes a los 91 años.

Fueron su representante y los voceros de su productora los encargados de confirmar la noticia. Sin embargo, ninguna de las partes especificó las causas del deceso.

A pesar de haber ganado popularidad por varias de sus películas, las cuales fueron un éxito, el director nacido en el barrio de Bronx, en Nueva York, comenzó su carrera en la televisión. Entre los proyectos que figuran en su extenso currículum se encuentran series como Ruta 66, The Rifleman, The Twilight Zone, The Man From U.N.C.L.E., La isla de Gilligan, Perry Mason y The Wild Wild West.

Noticia en desarrollo

