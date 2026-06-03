La sentida despedida de Celine Dion por la muerte de Peabo Bryson, el reconocido cantante de La Bella y la Bestia y Aladdin

Murió a los 75 años el cantante de R&B y soul Peabo Bryson, reconocido por interpretar los clásicos de Disney que le valieron dos premios Grammy: “La Bella y la Bestia”, junto a Celine Dion y “Un mundo ideal”, de la película Aladdin, junto a Regina Belle. De acuerdo con lo que informó su familia a través de un comunicado, el artista falleció ayer, días después de haber sufrido un derrame cerebral. En 2019 había sufrido un infarto.

“Nos sentimos profundamente conmovidos por las muestras de cariño, oraciones y apoyo de fans, amigos y colegas de todo el mundo. Aunque nuestros corazones están destrozados, nos reconforta saber lo mucho que se quería a Peabo y cuántas vidas fueron tocadas por su voz y su generosidad. Su legado y su música perdurarán por generaciones”, expresaron sus seres queridos e indicaron que más adelante darán detalles de su despedida.

“En este momento tan difícil, la familia pide privacidad mientras llora la pérdida de un querido esposo, padre, familiar, amigo y artista cuyo impacto se extendió mucho más allá de los escenarios”, añadieron.

Conmovida por la noticia, Celine Dion le dedicó unas sentidas palabras al cantante junto a una foto de ambos en los American Music Awards de 1993: “Me duele profundamente enterarme de que hoy perdimos a Peabo Bryson. Su increíble voz y su espíritu bondadoso encarnaban la belleza de la canción y la interpretación”.

A continuación, la intérprete de “My Heart Will Go On” recordó cómo fue su tiempo de trabajo juntos: “Fue tan maravilloso y generoso conmigo hace tantos años, cuando grabamos ‘La Bella y la Bestia’. Me hizo sentir muy cómoda, ya que yo apenas estaba aprendiendo a cantar en inglés”.

El mensaje de Celine Dion por la muerte de Peabo Bryson

“Siempre será para mí un verdadero símbolo de la alegría que la música ha traído a mi vida. Extrañaremos su voz y su talento. Mi más sentido pésame a tu familia, y que descanses en paz, Peabo. Con cariño, Celine”, concluyó la artista canadiense.

Nacido el 3 de abril de 1951 en Georgia como Robert Peabo Bryson, inició su camino musical a mediados de los 60 con la agrupación Al Freeman & the Upsetters. Luego se sumó a Moses Dillard & the Tex-Town Display y The Moon Band, editó sus álbumes solistas con discográficas como Capitol, Elektra y Columbia Records y protagonizó exitosos dúos con Natalie Cole, Roberta Flack, Melissa Manchester, Minnie Riperton y Andrea Tessa.

Su canción de 1986, “Somebody in your Life”, perteneciente al álbum Quiet storm fue reinterpretada en 1990 por Luis Miguel bajo el título “Alguien como tú”, lanzada en el álbum 20 años. Ambos temas comparten la misma melodía y compositores: Diane Warren y Robbie Buchanan.

Con una extensa carrera, el intérprete de baladas R&B grabó éxitos como “Feel the Fire” (1977), “I’m so Into You” (1978), “Tonight, I celebrate my love” (1983), con Roberta Flack; “If Ever You’re in my Arms Again” (1984), “Show & Tell” (1989), “Can you Stop the rain” (1991); “Gimme Some Time” (1993) y “What you Won’t do for Love” (1997), ambas con Natalie Cole.

Peabo Bryson en el 4º Festival Anual de Jazz en Michigan, el 19 de junio de 2022 Scott Legato - Getty Images North America

“Durante más de cinco décadas, la extraordinaria voz de Peabo sirvió como banda sonora de algunos de los momentos más preciados de la vida. Su música acompañó a generaciones enteras en celebraciones felices, grandes historias de amor y momentos duraderos de consuelo e inspiración”, dijo su familia al informar la noticia de su partida.